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этот квест оказался настоящей находкой!



Внук с первых минут увлёкся заданиями: искал детали, считал, отвечал на вопросы, рассматривал здания и постоянно спрашивал: «А что будет дальше?». Мне же было интересно читать истории о городе, узнавать легенды и замечать то, на что раньше никогда не обращала внимания.



Очень понравилось, что можно идти без спешки, останавливаться, обсуждать увиденное и наслаждаться прогулкой. А вечером мы с удовольствием играли в настольную игру из набора и вспоминали всё, что увидели за день.



Спасибо большое за такой душевный, красивый и продуманный квест. Это не просто прогулка, а возможность провести время вместе, узнать город и сохранить о нём самые тёплые воспоминания.