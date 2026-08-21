Экскурсии по набережной Витебска

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Витебске, цены от 190 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Пешая
На автобусе
1.5 часа
95 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Проследить судьбу белорусского государства от первых балтских поселений и до современности
Начало: У Благовещенского храма
«Пушкинский мост и набережную Западной Двины — здесь соединяются основание города, вхождение в состав Российской империи и трагедия Витебского гетто»
Завтра в 12:00
2 сен в 15:30
1420 ₽ за человека
Витебск глазами мечтателя: от древнего города до летящих картин Марка Шагала
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Квест
до 4 чел.
Витебск глазами мечтателя: от древнего города до летящих картин Марка Шагала
Семейный квест без гида по мостам, лестницам, паркам и набережным, вдохновлявшим художника
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
По страницам истории 1000-летнего Витебска
Пешая
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
По страницам истории 1000-летнего Витебска
Начало: Площадь Тысячелетия, Витебск
«На берегу Западной Двины экскурсанты увидят возродившуюся из пепла церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, единственный памятник византийско-балканского зодчества на территории Восточной Европы, безжалостно взорванную в 1961 году»
Расписание: 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
190 Br за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

П
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Дата посещения: 21 авг 2026
Очень приятная экскурсовод! Интересная, лёгкая для восприятия, не перегруженная подача информации. Историческая, архитектурная. Интерактивное общение, приятные бонусы "в жилу". Все очень супер!
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Ю
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Дата посещения: 18 июн 2026
Спасибо большое Ирине за экскурсию. Очень познавательно, интересно. Время пролетело незаметно. Рекомендую, не пожалеете.
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А
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Дата посещения: 28 мая 2026
Экскурсия замечательная Ирина рассказывала обо всем интересно и с душой. Время пролетело незаметно. Спасибо ей огромное.
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Л
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Дата посещения: 7 мар 2026
Благодарим Ирину за интересную и содержательную экскурсию!
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М
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Дата посещения: 9 дек 2025
Прекрасная экскурсия!
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П
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Все прошло хорошо, все соответствует описанию. Можно рекомендовать, тем более, что по Приозерску других предложений нет! Сравнивать не с чем!
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Дмитрий
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Экскурсовод хороший, впечатлила рассказом о городе. В качестве бонуса был предложен напиток кофе на выбор бесплатно. Порекомендую своим друзьям и знакомым.
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Игорь
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Очень интересная и познавательная экскурсия о городе и его жителях в разные эпохи. Экскурсовод грамотно организовал маршрут и построил повествование.
Единственное
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пожелание, как и к многим другим экскурсоводам - это персональные гарнитуры, чтоб можно было лучше слышать экскурсовода во время передвижения и осмотра экспозиций. В остальном всё супер.
Отдельное спасибо экскурсоводу, за то, что провела экскурсию не смотря на дождь.

Очень интересная и познавательная экскурсия о городе и его жителях в разные эпохи. Экскурсовод грамотно организовал маршрут и построил повествование.
Очень интересная и познавательная экскурсия о городе и его жителях в разные эпохи. Экскурсовод грамотно организовал маршрут и построил повествование.
Очень интересная и познавательная экскурсия о городе и его жителях в разные эпохи. Экскурсовод грамотно организовал маршрут и построил повествование.
Очень интересная и познавательная экскурсия о городе и его жителях в разные эпохи. Экскурсовод грамотно организовал маршрут и построил повествование.+6
Очень интересная и познавательная экскурсия о городе и его жителях в разные эпохи. Экскурсовод грамотно организовал маршрут и построил повествование.
Очень интересная и познавательная экскурсия о городе и его жителях в разные эпохи. Экскурсовод грамотно организовал маршрут и построил повествование.
Очень интересная и познавательная экскурсия о городе и его жителях в разные эпохи. Экскурсовод грамотно организовал маршрут и построил повествование.
Очень интересная и познавательная экскурсия о городе и его жителях в разные эпохи. Экскурсовод грамотно организовал маршрут и построил повествование.
Очень интересная и познавательная экскурсия о городе и его жителях в разные эпохи. Экскурсовод грамотно организовал маршрут и построил повествование.
Очень интересная и познавательная экскурсия о городе и его жителях в разные эпохи. Экскурсовод грамотно организовал маршрут и построил повествование.
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С
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
отличная экскурсия, все понравилось!
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А
Витебск глазами мечтателя: от древнего города до летящих картин Марка Шагала
В Витебск мы приехали с внуком 10 лет. Честно говоря, переживала, что обычная прогулка по городу быстро ему наскучит. Но
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этот квест оказался настоящей находкой!

Внук с первых минут увлёкся заданиями: искал детали, считал, отвечал на вопросы, рассматривал здания и постоянно спрашивал: «А что будет дальше?». Мне же было интересно читать истории о городе, узнавать легенды и замечать то, на что раньше никогда не обращала внимания.

Очень понравилось, что можно идти без спешки, останавливаться, обсуждать увиденное и наслаждаться прогулкой. А вечером мы с удовольствием играли в настольную игру из набора и вспоминали всё, что увидели за день.

Спасибо большое за такой душевный, красивый и продуманный квест. Это не просто прогулка, а возможность провести время вместе, узнать город и сохранить о нём самые тёплые воспоминания.

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Всего 122 отзыва в Витебске в категории "Набережная"

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Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия;
  2. Витебск глазами мечтателя: от древнего города до летящих картин Марка Шагала;
  3. По страницам истории 1000-летнего Витебска.
Какие места ещё посмотреть в Витебске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Успенский Собор;
  2. Воскресенская церковь;
  3. Благовещенская церковь;
  4. Ратуша;
  5. Музей Марка Шагала;
  6. Художественный Музей;
  7. Старый город;
  8. Мосты;
  9. Синагога;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Витебску в августе 2026
Сейчас в Витебске в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 4000. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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