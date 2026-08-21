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Групповая
до 25 чел.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Проследить судьбу белорусского государства от первых балтских поселений и до современности
Начало: У Благовещенского храма
«Пушкинский мост и набережную Западной Двины — здесь соединяются основание города, вхождение в состав Российской империи и трагедия Витебского гетто»
Завтра в 12:00
2 сен в 15:30
1420 ₽ за человека
Квест
до 4 чел.
Витебск глазами мечтателя: от древнего города до летящих картин Марка Шагала
Семейный квест без гида по мостам, лестницам, паркам и набережным, вдохновлявшим художника
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
По страницам истории 1000-летнего Витебска
Начало: Площадь Тысячелетия, Витебск
«На берегу Западной Двины экскурсанты увидят возродившуюся из пепла церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, единственный памятник византийско-балканского зодчества на территории Восточной Европы, безжалостно взорванную в 1961 году»
Расписание: 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
190 Br за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
П
Дата посещения: 21 авг 2026
Очень приятная экскурсовод! Интересная, лёгкая для восприятия, не перегруженная подача информации. Историческая, архитектурная. Интерактивное общение, приятные бонусы "в жилу". Все очень супер!
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Ю
Дата посещения: 18 июн 2026
Спасибо большое Ирине за экскурсию. Очень познавательно, интересно. Время пролетело незаметно. Рекомендую, не пожалеете.
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А
Дата посещения: 28 мая 2026
Экскурсия замечательная Ирина рассказывала обо всем интересно и с душой. Время пролетело незаметно. Спасибо ей огромное.
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Л
Дата посещения: 7 мар 2026
Благодарим Ирину за интересную и содержательную экскурсию!
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М
Дата посещения: 9 дек 2025
Прекрасная экскурсия!
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П
Все прошло хорошо, все соответствует описанию. Можно рекомендовать, тем более, что по Приозерску других предложений нет! Сравнивать не с чем!
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Экскурсовод хороший, впечатлила рассказом о городе. В качестве бонуса был предложен напиток кофе на выбор бесплатно. Порекомендую своим друзьям и знакомым.
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Очень интересная и познавательная экскурсия о городе и его жителях в разные эпохи. Экскурсовод грамотно организовал маршрут и построил повествование.
Единственное
Единственное
+6
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С
отличная экскурсия, все понравилось!
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А
В Витебск мы приехали с внуком 10 лет. Честно говоря, переживала, что обычная прогулка по городу быстро ему наскучит. Но
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Всего 122 отзыва в Витебске в категории "Набережная"
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Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Набережная»
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Сейчас в Витебске в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 4000. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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