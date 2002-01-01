Петршинская «эйфелева» башня, и действующая обсерватория, и роскошные розовые сады, и скульптуры. Всё это и многое другое вы найдете на склонах горы ⛰️. Но самое главное, после шумного города вы погрузитесь в тишину, освежающую прохладу и уединение на сказочных лесных тропинках Петршина.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО ВАС ЖДЕТ

Зеленая гора в самом центре Праги, когда-то средоточие капищ огненного бога Перуна, в XIX веке стала местом паломничества по христианским святыням…

Знаете, на Петршине много древних памятников. Но один из них – мемориал «Жертвы коммунизма» – открыли в 2002 году. С древним Средневековьем его объединяет лишь страшное обесценивание человеческой жизни…

Посетите костел Святого Лаврентия и узнаете, что означают «льющиеся слезы святого Лаврентия».

Пройдя по Крестному пути, вы сможете увидеть и, возможно, даже прочувствовать то, что пришлось пережить Иисусу, увидите часовню Гроба Господня и часовню Голгофу.

Конечно же, вы сможете зайти в Зеркальный лабиринт. Снаружи это обычный маленький замок 🏰, но, зайдя внутрь, вы попадете в бесконечное пространство с кривыми зеркалами, где можно неплохо повеселиться.

Петршинская башня – это точная копия Эйфелевой башни, и загадка ее строительства также скрыта на вашем пути по горе.

А если вы захотите понаблюдать за звездами или купить на память кусочек метеорита, то как раз здесь находится обсерватория. Вы обязательно узнаете о судьбе чешского героя и поймете, почему именно в его честь назвали целую обсерваторию.

Ну и конечно вы насладитесь ароматом 10000 роз, ведь на Петршине самый большой пражский розарий, обзорная площадка Петршина откроет великолепный вид на Злату Прагу, а пруды, водопады, летний дворец сада Кинских и фонтан ⛲ «Люк времени» подарят вам незабываемую романтику летних пражских вечеров и волшебство сказочной зимней Праги.

ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ ЭКСКУРСИИ

На землю вот-вот обрушится проклятье Перуна: астероид настолько приблизился к земле, что грозит разрушить Петршин, Прагу и все, до чего дотянутся его смертельные горящие осколки. На спасение Петршина брошены недюжинные силы: юный астроном Иренка и сам святой Лаврентий. И они очень нуждаются в вашей помощи: надо разобраться в странных ребусах древней рукописи звездочета Михала, придумавшего рецепт спасения. Но есть одна тайна, без разгадки которой рецепт не сработает…

Готовы ли вы отгадать все наши задания, ребусы и задачки, противостоять ярости языческого бога и разбудить в нем человечность? Ведь это единственное, что может спасти мир от космической катастрофы…

НАЧАЛО МАРШРУТА

Остановка трамвая «Уезд» (Újezd). До остановки идут трамваи: 9, 12, 20, 22, 57, 58, 59.

ЧТО ВХОДИТ

Основные достопримечательности:

мемориал «Жертвы коммунизма»

фуникулер (апрель – октябрь 9. 00 – 23. 30, ноябрь – март 9. 00 – 23. 20, в марте и октябре могут быть перерывы в работе до 2-х недель)

костел Святого Лаврентия

капеллы Крестного пути

часовня Гроба Господня

часовня Голгофа

Зеркальный лабиринт (ноябрь-февраль 10. 00 – 18. 00, март, октябрь 10. 00 – 20. 00, апрель-сентябрь 10. 00 – 22. 00, вход платный)

Петршинская башня (ноябрь – февраль 10. 00 – 18. 00, март, октябрь 10. 00 – 20. 00, апрель-сентябрь 10. 00 – 22. 00, вход платный)

Обсерватория (вход платный, точное время работы найдете на сайте обсерватории)

Розовый сад

Сад цветов (апрель, сентябрь 9. 00 – 19. 00, май – август 9. 00 – 20. 00, октябрь 9. 00 – 18. 00, ноябрь – март закрыто)

Стена Глада и бастион

обзорная площадка Петршина

пруды и водопады сада Кинских

церковь Архангела Михаила

летний дворец Кинских (вт – вс 10. 00-18. 00, понедельник выходной, вход в музей 🖼 платный)

фонтан «Люк времени»

ЧТО НЕ ВХОДИТ

Обратите внимание: экскурсия ⛳ проходит без сопровождения и встречи с гидом.

Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение.

Входные билеты 🎫 в объекты экскурсий.

Квест-экскурсия доступна в текстовом варианте, без озвучки.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ДВА ПОХОЖИХ МАРШРУТА:

Первый вариант

Предполагается поездка на фуникулере. Билет на него стоит столько же, сколько и на любой другой общественный транспорт Праги. Его можно купить в автомате перед посадкой на фуникулер 🚠 или использовать тот, что был прокомпостирован вами в трамвае, если время не истекло. На фуникулере также можно ездить по пражскому проездному.

Режим работы фуникулера можно посмотреть на сайтах:

на английском: www. dpp. cz

на чешском: www. petrinska-rozhledna. cz

Второй вариант

Если фуникулер не работает или вы не хотите стоять в очереди, есть возможность подняться на гору пешком («Петршин пешком»). Вы узнаете много интересного об очаровательных садах, особенно прекрасных в теплое время года, и о скульптурах знаменитых чехов, которых множество на склонах Петршина, сможете выпить 🍹 кружечку пива на смотровой площадке ресторана «Небозизек» и, что особенно интересно, посетите Магическую пещеру! Подъем пешком займет около 30-40 минут. За это время вам откроются одни из лучших панорамных видов на Злату Прагу!

ЧЕМ КВЕСТ-ЭКСКУРСИЯ ЛУЧШЕ ОБЫЧНОЙ