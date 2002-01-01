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Петршин на фуникулере: квест-экскурсия в мобильном приложении

Liubou A.
Liubou A. – Гид из Праги
Петршин на фуникулере: квест-экскурсия в мобильном приложении
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €28 за экскурсию

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Петршин на фуникулере: квест-экскурсия в мобильном приложении
Петршин на фуникулере: квест-экскурсия в мобильном приложении

Что вы увидите

  • ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
  • мемориал «Жертвы коммунизма»
  • фуникулер (апрель – октябрь 9. 00 – 23. 30, ноябрь – март 9. 00 – 23. 20, в марте и октябре могут быть перерывы в работе до 2-х недель)
  • костел Святого Лаврентия
  • капеллы Крестного пути
  • часовня Гроба Господня
  • часовня Голгофа
  • Зеркальный лабиринт (ноябрь-февраль 10. 00 – 18. 00, март, октябрь 10. 00 – 20. 00, апрель-сентябрь 10. 00 – 22. 00, вход платный)
  • Петршинская башня (ноябрь – февраль 10. 00 – 18. 00, март, октябрь 10. 00 – 20. 00, апрель-сентябрь 10. 00 – 22. 00, вход платный)
  • Обсерватория (вход платный, точное время работы найдете на сайте обсерватории)
  • Розовый сад
  • Сад цветов (апрель, сентябрь 9. 00 – 19. 00, май – август 9. 00 – 20. 00, октябрь 9. 00 – 18. 00, ноябрь – март закрыто)
  • Стена Глада и бастион
  • обзорная площадка Петршина
  • пруды и водопады сада Кинских
  • церковь Архангела Михаила
  • летний дворец Кинских (вт – вс 10. 00-18. 00, понедельник выходной, вход в музей платный)
  • фонтан «Люк времени»
Петршинская «эйфелева» башня, и действующая обсерватория, и роскошные розовые сады, и скульптуры. Всё это и многое другое вы найдете на склонах горы ⛰️. Но самое главное, после шумного города вы погрузитесь в тишину, освежающую прохладу и уединение на сказочных лесных тропинках Петршина.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО ВАС ЖДЕТ
Зеленая гора в самом центре Праги, когда-то средоточие капищ огненного бога Перуна, в XIX веке стала местом паломничества по христианским святыням…
Знаете, на Петршине много древних памятников. Но один из них – мемориал «Жертвы коммунизма» – открыли в 2002 году. С древним Средневековьем его объединяет лишь страшное обесценивание человеческой жизни…
Посетите костел Святого Лаврентия и узнаете, что означают «льющиеся слезы святого Лаврентия».
Пройдя по Крестному пути, вы сможете увидеть и, возможно, даже прочувствовать то, что пришлось пережить Иисусу, увидите часовню Гроба Господня и часовню Голгофу.
Конечно же, вы сможете зайти в Зеркальный лабиринт. Снаружи это обычный маленький замок 🏰, но, зайдя внутрь, вы попадете в бесконечное пространство с кривыми зеркалами, где можно неплохо повеселиться.
Петршинская башня – это точная копия Эйфелевой башни, и загадка ее строительства также скрыта на вашем пути по горе.
А если вы захотите понаблюдать за звездами или купить на память кусочек метеорита, то как раз здесь находится обсерватория. Вы обязательно узнаете о судьбе чешского героя и поймете, почему именно в его честь назвали целую обсерваторию.
Ну и конечно вы насладитесь ароматом 10000 роз, ведь на Петршине самый большой пражский розарий, обзорная площадка Петршина откроет великолепный вид на Злату Прагу, а пруды, водопады, летний дворец сада Кинских и фонтан ⛲ «Люк времени» подарят вам незабываемую романтику летних пражских вечеров и волшебство сказочной зимней Праги.
ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ ЭКСКУРСИИ
На землю вот-вот обрушится проклятье Перуна: астероид настолько приблизился к земле, что грозит разрушить Петршин, Прагу и все, до чего дотянутся его смертельные горящие осколки. На спасение Петршина брошены недюжинные силы: юный астроном Иренка и сам святой Лаврентий. И они очень нуждаются в вашей помощи: надо разобраться в странных ребусах древней рукописи звездочета Михала, придумавшего рецепт спасения. Но есть одна тайна, без разгадки которой рецепт не сработает…
Готовы ли вы отгадать все наши задания, ребусы и задачки, противостоять ярости языческого бога и разбудить в нем человечность? Ведь это единственное, что может спасти мир от космической катастрофы…
НАЧАЛО МАРШРУТА
Остановка трамвая «Уезд» (Újezd). До остановки идут трамваи: 9, 12, 20, 22, 57, 58, 59.
ЧТО ВХОДИТ

Основные достопримечательности:

  • мемориал «Жертвы коммунизма»
  • фуникулер (апрель – октябрь 9. 00 – 23. 30, ноябрь – март 9. 00 – 23. 20, в марте и октябре могут быть перерывы в работе до 2-х недель)
  • костел Святого Лаврентия
  • капеллы Крестного пути
  • часовня Гроба Господня
  • часовня Голгофа
  • Зеркальный лабиринт (ноябрь-февраль 10. 00 – 18. 00, март, октябрь 10. 00 – 20. 00, апрель-сентябрь 10. 00 – 22. 00, вход платный)
  • Петршинская башня (ноябрь – февраль 10. 00 – 18. 00, март, октябрь 10. 00 – 20. 00, апрель-сентябрь 10. 00 – 22. 00, вход платный)
  • Обсерватория (вход платный, точное время работы найдете на сайте обсерватории)
  • Розовый сад
  • Сад цветов (апрель, сентябрь 9. 00 – 19. 00, май – август 9. 00 – 20. 00, октябрь 9. 00 – 18. 00, ноябрь – март закрыто)
  • Стена Глада и бастион
  • обзорная площадка Петршина
  • пруды и водопады сада Кинских
  • церковь Архангела Михаила
  • летний дворец Кинских (вт – вс 10. 00-18. 00, понедельник выходной, вход в музей 🖼 платный)
  • фонтан «Люк времени»
ЧТО НЕ ВХОДИТ
  • Обратите внимание: экскурсия ⛳ проходит без сопровождения и встречи с гидом.
  • Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение.
  • Входные билеты 🎫 в объекты экскурсий.
  • Квест-экскурсия доступна в текстовом варианте, без озвучки.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ДВА ПОХОЖИХ МАРШРУТА:

    Первый вариант
    Предполагается поездка на фуникулере. Билет на него стоит столько же, сколько и на любой другой общественный транспорт Праги. Его можно купить в автомате перед посадкой на фуникулер 🚠 или использовать тот, что был прокомпостирован вами в трамвае, если время не истекло. На фуникулере также можно ездить по пражскому проездному.

    Режим работы фуникулера можно посмотреть на сайтах:

      на английском: www. dpp. cz
      на чешском: www. petrinska-rozhledna. cz
      Второй вариант
      Если фуникулер не работает или вы не хотите стоять в очереди, есть возможность подняться на гору пешком («Петршин пешком»). Вы узнаете много интересного об очаровательных садах, особенно прекрасных в теплое время года, и о скульптурах знаменитых чехов, которых множество на склонах Петршина, сможете выпить 🍹 кружечку пива на смотровой площадке ресторана «Небозизек» и, что особенно интересно, посетите Магическую пещеру! Подъем пешком займет около 30-40 минут. За это время вам откроются одни из лучших панорамных видов на Злату Прагу!
      ЧЕМ КВЕСТ-ЭКСКУРСИЯ ЛУЧШЕ ОБЫЧНОЙ
      • Удобное для вас время. Можно начать когда угодно
      • Комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время
      • Только свои. Без посторонних!
      • Возможность соревноваться
      • Цена — одна на всю компанию
      Начало
      🚩 Остановка трамвая «Уезд» (Újezd)
      Место завершения
      🏁 фонтан «Люк времени»
      Петршин на фуникулере: квест-экскурсия в мобильном приложении
      Петршин на фуникулере: квест-экскурсия в мобильном приложении
      Петршин на фуникулере: квест-экскурсия в мобильном приложении
      Петршин на фуникулере: квест-экскурсия в мобильном приложении
      Петршин на фуникулере: квест-экскурсия в мобильном приложении

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Liubou A.
      Liubou A.
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      Liubou A. проводит ещё 1 экскурсию

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