Петршинская «эйфелева» башня, и действующая обсерватория, и роскошные розовые сады, и скульптуры. Всё это и многое другое вы найдете на склонах горы ⛰️. Но самое главное, после шумного города вы погрузитесь в тишину, освежающую прохладу и уединение на сказочных лесных тропинках Петршина.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО ВАС ЖДЕТ
Зеленая гора в самом центре Праги, когда-то средоточие капищ огненного бога Перуна, в XIX веке стала местом паломничества по христианским святыням…
Знаете, на Петршине много древних памятников. Но один из них – мемориал «Жертвы коммунизма» – открыли в 2002 году. С древним Средневековьем его объединяет лишь страшное обесценивание человеческой жизни…
Посетите костел Святого Лаврентия и узнаете, что означают «льющиеся слезы святого Лаврентия».
Пройдя по Крестному пути, вы сможете увидеть и, возможно, даже прочувствовать то, что пришлось пережить Иисусу, увидите часовню Гроба Господня и часовню Голгофу.
Конечно же, вы сможете зайти в Зеркальный лабиринт. Снаружи это обычный маленький замок 🏰, но, зайдя внутрь, вы попадете в бесконечное пространство с кривыми зеркалами, где можно неплохо повеселиться.
Петршинская башня – это точная копия Эйфелевой башни, и загадка ее строительства также скрыта на вашем пути по горе.
А если вы захотите понаблюдать за звездами или купить на память кусочек метеорита, то как раз здесь находится обсерватория. Вы обязательно узнаете о судьбе чешского героя и поймете, почему именно в его честь назвали целую обсерваторию.
Ну и конечно вы насладитесь ароматом 10000 роз, ведь на Петршине самый большой пражский розарий, обзорная площадка Петршина откроет великолепный вид на Злату Прагу, а пруды, водопады, летний дворец сада Кинских и фонтан ⛲ «Люк времени» подарят вам незабываемую романтику летних пражских вечеров и волшебство сказочной зимней Праги.
ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ ЭКСКУРСИИ
На землю вот-вот обрушится проклятье Перуна: астероид настолько приблизился к земле, что грозит разрушить Петршин, Прагу и все, до чего дотянутся его смертельные горящие осколки. На спасение Петршина брошены недюжинные силы: юный астроном Иренка и сам святой Лаврентий. И они очень нуждаются в вашей помощи: надо разобраться в странных ребусах древней рукописи звездочета Михала, придумавшего рецепт спасения. Но есть одна тайна, без разгадки которой рецепт не сработает…
Готовы ли вы отгадать все наши задания, ребусы и задачки, противостоять ярости языческого бога и разбудить в нем человечность? Ведь это единственное, что может спасти мир от космической катастрофы…
НАЧАЛО МАРШРУТА
Остановка трамвая «Уезд» (Újezd). До остановки идут трамваи: 9, 12, 20, 22, 57, 58, 59.
ЧТО ВХОДИТ
Основные достопримечательности:
- мемориал «Жертвы коммунизма»
- фуникулер (апрель – октябрь 9. 00 – 23. 30, ноябрь – март 9. 00 – 23. 20, в марте и октябре могут быть перерывы в работе до 2-х недель)
- костел Святого Лаврентия
- капеллы Крестного пути
- часовня Гроба Господня
- часовня Голгофа
- Зеркальный лабиринт (ноябрь-февраль 10. 00 – 18. 00, март, октябрь 10. 00 – 20. 00, апрель-сентябрь 10. 00 – 22. 00, вход платный)
- Петршинская башня (ноябрь – февраль 10. 00 – 18. 00, март, октябрь 10. 00 – 20. 00, апрель-сентябрь 10. 00 – 22. 00, вход платный)
- Обсерватория (вход платный, точное время работы найдете на сайте обсерватории)
- Розовый сад
- Сад цветов (апрель, сентябрь 9. 00 – 19. 00, май – август 9. 00 – 20. 00, октябрь 9. 00 – 18. 00, ноябрь – март закрыто)
- Стена Глада и бастион
- обзорная площадка Петршина
- пруды и водопады сада Кинских
- церковь Архангела Михаила
- летний дворец Кинских (вт – вс 10. 00-18. 00, понедельник выходной, вход в музей 🖼 платный)
- фонтан «Люк времени»
ЧТО НЕ ВХОДИТ
- Обратите внимание: экскурсия ⛳ проходит без сопровождения и встречи с гидом.
- Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение.
- Входные билеты 🎫 в объекты экскурсий.
- Квест-экскурсия доступна в текстовом варианте, без озвучки.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ДВА ПОХОЖИХ МАРШРУТА:
Первый вариант
Предполагается поездка на фуникулере. Билет на него стоит столько же, сколько и на любой другой общественный транспорт Праги. Его можно купить в автомате перед посадкой на фуникулер 🚠 или использовать тот, что был прокомпостирован вами в трамвае, если время не истекло. На фуникулере также можно ездить по пражскому проездному.
Режим работы фуникулера можно посмотреть на сайтах:
на английском: www. dpp. cz
на чешском: www. petrinska-rozhledna. cz
Второй вариант
Если фуникулер не работает или вы не хотите стоять в очереди, есть возможность подняться на гору пешком («Петршин пешком»). Вы узнаете много интересного об очаровательных садах, особенно прекрасных в теплое время года, и о скульптурах знаменитых чехов, которых множество на склонах Петршина, сможете выпить 🍹 кружечку пива на смотровой площадке ресторана «Небозизек» и, что особенно интересно, посетите Магическую пещеру! Подъем пешком займет около 30-40 минут. За это время вам откроются одни из лучших панорамных видов на Злату Прагу!
ЧЕМ КВЕСТ-ЭКСКУРСИЯ ЛУЧШЕ ОБЫЧНОЙ
- Удобное для вас время. Можно начать когда угодно
- Комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время
- Только свои. Без посторонних!
- Возможность соревноваться
- Цена — одна на всю компанию