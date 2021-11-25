Что вас ждет
Зеленая гора в самом центре Праги, когда-то средоточие капищ огненного бога Перуна, в XIX веке стала местом паломничества по христианским святыням…
Знаете, на Петршине много древних памятников. Но один из них — мемориал «Жертвы коммунизма» открыли в 2002 году. С древним Средневековьем его объединяет лишь страшное обесценивание человеческой жизни…
Посетите костел Святого Лаврентия и узнаете, что означают «льющиеся слезы святого Лаврентия».
Пройдя по Крестному пути, вы сможете увидеть и, возможно, даже прочувствовать то, что пришлось пережить Иисусу, увидите часовню Гроба Господня и часовню Голгофу.
Конечно же, вы сможете зайти в Зеркальный лабиринт. Снаружи это обычный маленький замок, но, зайдя внутрь, вы попадете в бесконечное пространство с кривыми зеркалами, где можно неплохо повеселиться.
Петршинская башня — это точная копия Эйфелевой башни, и загадка ее строительства также скрыта на вашем пути по горе.
А если вы захотите понаблюдать за звездами или купить на память кусочек метеорита, то как раз здесь находится обсерватория. Вы обязательно узнаете о судьбе чешского героя и поймете, почему именно в его честь назвали целую обсерваторию.
Ну и конечно вы насладитесь ароматом 10 000 роз, ведь на Петршине самый большой пражский розарий. С обзорной площадки Петршина откроется великолепный вид на Злату Прагу, а пруды, водопады, летний дворец сада Кинских и фонтан «Люк времени» подарят вам незабываемую романтику летних пражских вечеров и волшебство сказочной зимней Праги.
Тайны и загадки эккурсии
На землю вот-вот обрушится проклятье Перуна: астероид настолько приблизился к земле, что грозит разрушить Петршин, Прагу и все, до чего дотянутся его смертельные горящие осколки. На спасение Петршина брошены недюжинные силы: юный астроном Иренка и сам святой Лаврентий. И они очень нуждаются в вашей помощи: надо разобраться в странных ребусах древней рукописи звездочета Михала, придумавшего рецепт спасения. Но есть одна тайна, без разгадки которой рецепт не сработает…
Готовы ли вы отгадать все наши задания, ребусы и задачки, противостоять ярости языческого бога и разбудить в нем человечность? Ведь это единственное, что может спасти мир от космической катастрофы…
Варианты маршрутов квест-экскурсии
Первый вариант
Предполагается поездка на фуникулере («Петршин на фуникулере»). Билет на него стоит столько же, сколько и на любой другой общественный транспорт Праги. Его можно купить в автомате перед посадкой на фуникулер или использовать тот, что был прокомпостирован вами в трамвае, если время не истекло. На фуникулере также можно ездить по пражскому проездному.
Режим работы фуникулера можно посмотреть на сайтах:
на английском: www.dpp.cz
на чешском: www.petrinska-rozhledna.cz
Второй вариант.
Если фуникулер не работает или вы не хотите стоять в очереди, есть возможность подняться на гору пешком. Вы узнаете много интересного об очаровательных садах, особенно прекрасных в теплое время года, и о скульптурах знаменитых чехов, которых множество на склонах Петршина, сможете выпить кружечку пива на смотровой площадке ресторана «Небозизек» и, что особенно интересно, посетите Магическую пещеру! Подъем пешком займет около 30-40 минут. За это время вам откроются одни из лучших панорамных видов на Злату Прагу!
Чем квест-экскурсия лучше обычной
- удобное для вас время. Можно начать когда угодно,
- комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,
- только свои. Без посторонних,
- возможность соревноваться.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне, используя наше мобильное приложение.
В стоимость экскурсии не включено:
- услуги гида,
- входные билеты в объекты экскурсий,
- квест-экскурсия доступна в текстовом варианте, без озвучки.