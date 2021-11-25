Петршин пешком: квест-экскурсия в мобильном приложении

Петршинская «эйфелева» башня и действующая обсерватория, роскошные розовые сады и скульптуры

Петршинская «эйфелева» башня и действующая обсерватория, роскошные розовые сады и скульптуры.

Всё это и многое другое вы найдете на склонах горы.

Но самое главное, после шумного города вы погрузитесь в тишину, освежающую прохладу и уединение на сказочных лесных тропинках Петршина.
Петршин пешком: квест-экскурсия в мобильном приложении
Петршин пешком: квест-экскурсия в мобильном приложении
Петршин пешком: квест-экскурсия в мобильном приложении
Петршин пешком: квест-экскурсия в мобильном приложении
Петршин пешком: квест-экскурсия в мобильном приложении
Петршин пешком: квест-экскурсия в мобильном приложении
Петршин пешком: квест-экскурсия в мобильном приложении

Что вы увидите 🤩

  • мемориал «Жертвы коммунизма»
  • фуникулер (апрель – октябрь 9:00 – 23:30, ноябрь – март 9:00 – 23:20, в марте и октябре могут быть перерывы в работе до 2 недель)
  • Семинаржский сад
  • памятники Яну Неруде, Витезславу Новаку, Карелу Гинеку Махе
  • Магическая пещера (11:00 – 22:00, вход платный)
  • ресторан «Небозизек» (11:00 – 23:00)
  • костел Святого Лаврентия
  • капеллы Крестного пути
  • часовня Гроба Господня
  • часовня Голгофа
  • Зеркальный лабиринт (ноябрь-февраль 10:00 – 18:00, март, октябрь 10:00 – 20:00, апрель-сентябрь 10:00 – 22:00, вход платный)
  • Петршинская башня (ноябрь – февраль 10:00 – 18:00, март, октябрь 10:00 – 20:00, апрель-сентябрь 10:00 – 22:00, вход платный)
  • обсерватория (вход платный, точное время работы найдете на сайте обсерватории)
  • Розовый сад
  • Сад цветов (апрель, сентябрь 9:00 – 19:00, май – август 9:00 – 20:00, октябрь 9:00 – 18:00, ноябрь – март закрыто)
  • Стена Глада и бастион
  • обзорная площадка Петршина
  • пруды и водопады сада Кинских
  • церковь Архангела Михаила
  • летний дворец Кинских (вт. – вс. 10:00-18:00, понедельник выходной, вход в музей платный)
  • фонтан «Люк времени».
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Зеленая гора в самом центре Праги, когда-то средоточие капищ огненного бога Перуна, в XIX веке стала местом паломничества по христианским святыням…
Знаете, на Петршине много древних памятников. Но один из них — мемориал «Жертвы коммунизма» открыли в 2002 году. С древним Средневековьем его объединяет лишь страшное обесценивание человеческой жизни…
Посетите костел Святого Лаврентия и узнаете, что означают «льющиеся слезы святого Лаврентия».
Пройдя по Крестному пути, вы сможете увидеть и, возможно, даже прочувствовать то, что пришлось пережить Иисусу, увидите часовню Гроба Господня и часовню Голгофу.
Конечно же, вы сможете зайти в Зеркальный лабиринт. Снаружи это обычный маленький замок, но, зайдя внутрь, вы попадете в бесконечное пространство с кривыми зеркалами, где можно неплохо повеселиться.
Петршинская башня — это точная копия Эйфелевой башни, и загадка ее строительства также скрыта на вашем пути по горе.
А если вы захотите понаблюдать за звездами или купить на память кусочек метеорита, то как раз здесь находится обсерватория. Вы обязательно узнаете о судьбе чешского героя и поймете, почему именно в его честь назвали целую обсерваторию.
Ну и конечно вы насладитесь ароматом 10 000 роз, ведь на Петршине самый большой пражский розарий. С обзорной площадки Петршина откроется великолепный вид на Злату Прагу, а пруды, водопады, летний дворец сада Кинских и фонтан «Люк времени» подарят вам незабываемую романтику летних пражских вечеров и волшебство сказочной зимней Праги.

Тайны и загадки эккурсии

На землю вот-вот обрушится проклятье Перуна: астероид настолько приблизился к земле, что грозит разрушить Петршин, Прагу и все, до чего дотянутся его смертельные горящие осколки. На спасение Петршина брошены недюжинные силы: юный астроном Иренка и сам святой Лаврентий. И они очень нуждаются в вашей помощи: надо разобраться в странных ребусах древней рукописи звездочета Михала, придумавшего рецепт спасения. Но есть одна тайна, без разгадки которой рецепт не сработает…
Готовы ли вы отгадать все наши задания, ребусы и задачки, противостоять ярости языческого бога и разбудить в нем человечность? Ведь это единственное, что может спасти мир от космической катастрофы…
Варианты маршрутов квест-экскурсии

Первый вариант

Предполагается поездка на фуникулере («Петршин на фуникулере»). Билет на него стоит столько же, сколько и на любой другой общественный транспорт Праги. Его можно купить в автомате перед посадкой на фуникулер или использовать тот, что был прокомпостирован вами в трамвае, если время не истекло. На фуникулере также можно ездить по пражскому проездному.

Режим работы фуникулера можно посмотреть на сайтах:

    на английском: www.dpp.cz
    на чешском: www.petrinska-rozhledna.cz

    Второй вариант.

    Если фуникулер не работает или вы не хотите стоять в очереди, есть возможность подняться на гору пешком. Вы узнаете много интересного об очаровательных садах, особенно прекрасных в теплое время года, и о скульптурах знаменитых чехов, которых множество на склонах Петршина, сможете выпить кружечку пива на смотровой площадке ресторана «Небозизек» и, что особенно интересно, посетите Магическую пещеру! Подъем пешком займет около 30-40 минут. За это время вам откроются одни из лучших панорамных видов на Злату Прагу!
    Чем квест-экскурсия лучше обычной
    • удобное для вас время. Можно начать когда угодно,
    • комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,
    • только свои. Без посторонних,
    • возможность соревноваться.
    Важно знать

    В стоимость экскурсии включено:

    • экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне, используя наше мобильное приложение.

    В стоимость экскурсии не включено:

    • услуги гида,
    • входные билеты в объекты экскурсий,
    • квест-экскурсия доступна в текстовом варианте, без озвучки.

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • квест-экскурсия.
    Что не входит?
    • услуги гида
    • входные билеты в объекты экскурсий
    • квест-экскурсия доступна в текстовом варианте, без озвучки.
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Остановка трамвая «Уезд» (Újezd)
    Завершение: фонтан «Люк времени»
    Что важно знать?
    • Здравствуйте.
    • Благодарим за оформление заказа экскурсии.
    • Если вы уже оплатили предоплату на сайте sputnik8.com, то ваш промокод: sputnik40
    • Если вы выбрали способ оплаты "Наличными на месте встречи", то ваш промокод: sputnik20
    • Чтобы получить квест-экскурсию, пожалуйста, оплатите ее на сайте: https://www.questintour.com/ru/
    • Для этого:
    • 1) Зайдите на сайт https://www.questintour.com/ru/tours/ и зарегистрируйтесь, после чего, вы на почту получите автоматически сгенерированный пароль (пароль можете изменить в личном кабинете)
    • 2) Выберите на сайте приобретенную вами экскурсию и нажмите кнопку КУПИТЬ
    • 3) В корзине укажите полученный промокод - после этого вы увидите итоговую стоимость
    • 4) Выберите удобный способ оплаты и нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ
    • 5) Оплатите экскурсию
    • После поступления оплаты на наш счет, вы получите письмо с подробными инструкцией о прохождении экскурсии и установке приложения.
    • Если письмо вам не пришло, то проверьте папки «Спам» и «Удаленные».
    • Желаем вам прекрасного настроения и верим, что туристическая поездка пройдет весело, легко и с удовольствием, если вы – с нами!
    • Подробные условия оплаты и получения квест-экскурсии смотрите здесь: https://www.questintour.com/ru/payment_terms/
    • Ответы на часто задаваемые вопросы смотрите здесь: https://www.questintour.com/ru/faq/
    • Если остались вопросы, пишите на info@questintour.com
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    • Поддержка клиентов:
    • +420 773 785 068 (Viber, WhatsApp)
    • +420 773 404 182 (Viber, WhatsApp)
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно, в любое удобное для вас время
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно, в любое удобное для вас время

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