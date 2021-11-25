Что вас ждет

Зеленая гора в самом центре Праги, когда-то средоточие капищ огненного бога Перуна, в XIX веке стала местом паломничества по христианским святыням…

Знаете, на Петршине много древних памятников. Но один из них — мемориал «Жертвы коммунизма» открыли в 2002 году. С древним Средневековьем его объединяет лишь страшное обесценивание человеческой жизни…

Посетите костел Святого Лаврентия и узнаете, что означают «льющиеся слезы святого Лаврентия».

Пройдя по Крестному пути, вы сможете увидеть и, возможно, даже прочувствовать то, что пришлось пережить Иисусу, увидите часовню Гроба Господня и часовню Голгофу.

Конечно же, вы сможете зайти в Зеркальный лабиринт. Снаружи это обычный маленький замок, но, зайдя внутрь, вы попадете в бесконечное пространство с кривыми зеркалами, где можно неплохо повеселиться.

Петршинская башня — это точная копия Эйфелевой башни, и загадка ее строительства также скрыта на вашем пути по горе.

А если вы захотите понаблюдать за звездами или купить на память кусочек метеорита, то как раз здесь находится обсерватория. Вы обязательно узнаете о судьбе чешского героя и поймете, почему именно в его честь назвали целую обсерваторию.

Ну и конечно вы насладитесь ароматом 10 000 роз, ведь на Петршине самый большой пражский розарий. С обзорной площадки Петршина откроется великолепный вид на Злату Прагу, а пруды, водопады, летний дворец сада Кинских и фонтан «Люк времени» подарят вам незабываемую романтику летних пражских вечеров и волшебство сказочной зимней Праги.

Тайны и загадки эккурсии

На землю вот-вот обрушится проклятье Перуна: астероид настолько приблизился к земле, что грозит разрушить Петршин, Прагу и все, до чего дотянутся его смертельные горящие осколки. На спасение Петршина брошены недюжинные силы: юный астроном Иренка и сам святой Лаврентий. И они очень нуждаются в вашей помощи: надо разобраться в странных ребусах древней рукописи звездочета Михала, придумавшего рецепт спасения. Но есть одна тайна, без разгадки которой рецепт не сработает…

Готовы ли вы отгадать все наши задания, ребусы и задачки, противостоять ярости языческого бога и разбудить в нем человечность? Ведь это единственное, что может спасти мир от космической катастрофы…

Варианты маршрутов квест-экскурсии

Первый вариант

Предполагается поездка на фуникулере («Петршин на фуникулере»). Билет на него стоит столько же, сколько и на любой другой общественный транспорт Праги. Его можно купить в автомате перед посадкой на фуникулер или использовать тот, что был прокомпостирован вами в трамвае, если время не истекло. На фуникулере также можно ездить по пражскому проездному.

Режим работы фуникулера можно посмотреть на сайтах:

на английском: www.dpp.cz

на чешском: www.petrinska-rozhledna.cz

Второй вариант.

Если фуникулер не работает или вы не хотите стоять в очереди, есть возможность подняться на гору пешком. Вы узнаете много интересного об очаровательных садах, особенно прекрасных в теплое время года, и о скульптурах знаменитых чехов, которых множество на склонах Петршина, сможете выпить кружечку пива на смотровой площадке ресторана «Небозизек» и, что особенно интересно, посетите Магическую пещеру! Подъем пешком займет около 30-40 минут. За это время вам откроются одни из лучших панорамных видов на Злату Прагу!

Чем квест-экскурсия лучше обычной

удобное для вас время. Можно начать когда угодно,

комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,

только свои. Без посторонних,

возможность соревноваться.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне, используя наше мобильное приложение.

В стоимость экскурсии не включено: