Петршинская башня – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Петршинская башня» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
На автобусе
2 часа
62 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге
Вечером Прага преображается: свет фонарей, живая музыка и исторические здания создают неповторимую атмосферу. Откройте для себя магию города
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 19:00 (сбор в 18:50)
Завтра в 19:00
25 сен в 19:00
€25 за человека
Вдали от туристических троп. Место силы - Вышеград
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
Вдали от туристических троп. Место силы - Вышеград
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 50 чел.
Арт-Прага: закоулки и галереи Малой Страны
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Арт-Прага: закоулки и галереи Малой Страны
Начало: Nám. Kinských 234, Praha 5-Smíchov
Расписание: Экскурсия проводится во все дни недели кроме вторника и воскресенья.
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€100 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 августа 2025
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Экскурсовод Татьяна очень эрудирована и чувствуется ее любовь к Праге. Большое ей спасибо!
  • D
    Diana
    12 апреля 2025
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Очень приятная экскурсовод:)
    Благодарим за экскурсию!
  • S
    Svetlana
    30 декабря 2024
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Добрый день! Были в Праге впервые на Рождественские каникулы. Экскурсия получилась обширная и очень интересная. Немного не повезло с погодой,
    читать дальше

    был туман и мы не смогли оценить великолепие панорам Праги (но это повод вернуться). Экскурсовод Антонина - замечательная и харизматичная. Остались полностью довольны, спасибо!

  • D
    Diana
    11 декабря 2024
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    За два часа на машине, побывали в тех локациях где сами ещё не были, и другими глазами посмотрели на те объекты, которые увидели ранее самостоятельно. Татьяна рассказывала очень интересно, водитель аккуратный.
  • О
    Ольга
    27 августа 2024
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Была на экскурсии по вечерней Праге, очень понравилось. Наш экскурсовод, Татьяна, увлечённо и с любовью рассказала о чешской столице. И
    читать дальше

    вишенка на торте - минивэн с кондиционером после очень жаркого дня! Когда снова буду а Праге, обязательно повторю эту экскурсию, это - и отдых, и видение в новом свете того, что видели во время насыщенного экскурсионного дня. Очень советую всем!

  • B
    Barbara
    10 июля 2024
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Несмотря на то что нас было всего 3, экскурсия была проведена полностью, интересно и познавательно. Особенно удобно было проехаться по
    читать дальше

    Праге в машине с кондиционером, так как было очень жарко, несмотря на вечер. Спасибо огромное гиду Роману, он уделил нам много времени и отвечал на все дополнительные вопросы.

  • S
    Serhii
    29 мая 2024
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Гид Татьяна лучшая!
  • Н
    Наталья
    8 июля 2023
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Все понравилось, но минус в том, что не все участники экскурсии слышали о чем рассказывает экскурсовод из-за отсутствия микрофона и наушников. Я считаю, даже в мини-группах обязательно должен быть микрофон с наушниками. Спасибо
  • e
    ekaterina
    26 января 2023
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Роман отлично провел экскурсию.
  • e
    ekaterina
    26 января 2023
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Роман отлично провел экскурсию.
  • N
    Nina
    14 января 2023
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Классная экскурсия, нам очень понравилось, как говорят "обо всем по-неможку", замечательный гид и водитель. Рекомендуем100%

Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2025
Сейчас в Праге в категории "Петршинская башня" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 100. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
