Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге
Вечером Прага преображается: свет фонарей, живая музыка и исторические здания создают неповторимую атмосферу. Откройте для себя магию города
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 19:00 (сбор в 18:50)
Завтра в 19:00
25 сен в 19:00
€25 за человека
Индивидуальная
Вдали от туристических троп. Место силы - Вышеград
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Арт-Прага: закоулки и галереи Малой Страны
Начало: Nám. Kinských 234, Praha 5-Smíchov
Расписание: Экскурсия проводится во все дни недели кроме вторника и воскресенья.
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€100 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 августа 2025Экскурсовод Татьяна очень эрудирована и чувствуется ее любовь к Праге. Большое ей спасибо!
- DDiana12 апреля 2025Очень приятная экскурсовод:)
Благодарим за экскурсию!
- SSvetlana30 декабря 2024Добрый день! Были в Праге впервые на Рождественские каникулы. Экскурсия получилась обширная и очень интересная. Немного не повезло с погодой,
- DDiana11 декабря 2024За два часа на машине, побывали в тех локациях где сами ещё не были, и другими глазами посмотрели на те объекты, которые увидели ранее самостоятельно. Татьяна рассказывала очень интересно, водитель аккуратный.
- ООльга27 августа 2024Была на экскурсии по вечерней Праге, очень понравилось. Наш экскурсовод, Татьяна, увлечённо и с любовью рассказала о чешской столице. И
- BBarbara10 июля 2024Несмотря на то что нас было всего 3, экскурсия была проведена полностью, интересно и познавательно. Особенно удобно было проехаться по
- SSerhii29 мая 2024Гид Татьяна лучшая!
- ННаталья8 июля 2023Все понравилось, но минус в том, что не все участники экскурсии слышали о чем рассказывает экскурсовод из-за отсутствия микрофона и наушников. Я считаю, даже в мини-группах обязательно должен быть микрофон с наушниками. Спасибо
- eekaterina26 января 2023Роман отлично провел экскурсию.
- eekaterina26 января 2023Роман отлично провел экскурсию.
- NNina14 января 2023Классная экскурсия, нам очень понравилось, как говорят "обо всем по-неможку", замечательный гид и водитель. Рекомендуем100%
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Петршинская башня»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2025
Сейчас в Праге в категории "Петршинская башня" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 100. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Петршинская башня», 85 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь