За несколько часов я постараюсь Вас влюбить в Прагу и очаровать архитектурными и историческими богатствами чешской столицы ⭐️. В легком и дружеском формате вы узнаете о старейших уголках Праги. Мы с Вами посетим Старогородскую площадь, послушаем куранты на знаменитых Астрономических часах, прогуляемся по Карлову Мосту и поднимемся на трамвае в Страговский монастырь, где Вы осмотрите одну из красивейших библиотек мира, отведаете блюда, приготовленные на пиве, попробуйте пиво сваренное монахами по рецептам XVII столетия, а также посетите музей 🖼 с самой большой коллекцией микроминиатюр в Европе.

Что Вас ожидает

Старый город: самое-самое

По пути у вас будет множество старинных монастырей, соборов, церквей и памятников архитектуры с редкими реликвиями. В историческом центре я расскажу о первой улице Праги, а также об одной из самых дорогих улиц в мире, где до 19 века был беднейший квартал города — квартал Красных фонарей. Вы также услышите мистические легенды Карлова моста и отыщете секретную скульптуру, воспетую Мариной Цветаевой. Осмотрите дом с самой первой кофейней, увидите живописную Пражскую Венецию и прогуляетесь 👣 по самому красивому из восьми пражских островов, где я покажу самую узкую улочку со светофором и необычные скульптуры Давида Черного. А чуть позже выйдем к набережной с лебедями.

Страговский монастырь — старейший в Праге

Далее на трамвайчике вы доедете до старого архитектурного и религиозного памятника. Поговорим об истории 📖 обители, известных фильмах, где вы ее могли увидеть, а также о главном сокровище монастыря — библиотеке, существующей уже более 800 лет. Это одна из красивейших в мире библиотек — в ее архиве хранится свыше трех тысяч древнейших рукописей! Кстати, здесь снимали сцены для «Казино Рояль». В завершение я предложу заглянуть в старейшую монастырскую пивоварню, где до сих пор варят пиво по рецептам 17 столетия. Я расскажу о традициях заведения и предложу продегустировать блюда, каждое из которых готовится на пиве: пивной луковый суп, пивное мороженое, пивной сыр, пивной гуляш и другие удивительные блюда.

Секретные места и советы от местного жителя

В дополнение к программе я поделюсь паролями и явками по «пользованию» городом. Например, вы узнаете о секретных панорамных локациях, где Прага открывается с прекрасных ракурсов и для этого вовсе необязательно подниматься на платные объекты. Также я с удовольствием сделаю красивые 🤩 фотографии 📸 на память и отвечу на ваши вопросы

Мы с Вами забежим отдохнуть в Старинную кофейню на острове 🏝️ Кампа, где Вы сможете попробывать самый лучший горячий шоколад в Праге и не только...