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Влюбиться в Прагу за 3 часа

Bril
Bril – Гид из Праги
Влюбиться в Прагу за 3 часа
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €70 за экскурсию

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Влюбиться в Прагу за 3 часа
Влюбиться в Прагу за 3 часа

Что вы увидите

  • Пороховые ворота
  • Самая древняя улица в Праге
  • Карлов университет
  • Старогородская площадь
  • Часы Орлой
  • Тынский собор Девы Марии
  • Храм Святого Николая
  • Музей абсента
  • Карлова улица
  • Климентинум
  • Карлов мост
  • остров Кампа
  • самая узкая улочка в Праге
  • Мала страна
  • Страговский монастырь
  • Музей миниатюр
  • Потрясающая панорама Праги
За несколько часов я постараюсь Вас влюбить в Прагу и очаровать архитектурными и историческими богатствами чешской столицы ⭐️. В легком и дружеском формате вы узнаете о старейших уголках Праги. Мы с Вами посетим Старогородскую площадь, послушаем куранты на знаменитых Астрономических часах, прогуляемся по Карлову Мосту и поднимемся на трамвае в Страговский монастырь, где Вы осмотрите одну из красивейших библиотек мира, отведаете блюда, приготовленные на пиве, попробуйте пиво сваренное монахами по рецептам XVII столетия, а также посетите музей 🖼 с самой большой коллекцией микроминиатюр в Европе.
Что Вас ожидает
Старый город: самое-самое
По пути у вас будет множество старинных монастырей, соборов, церквей и памятников архитектуры с редкими реликвиями. В историческом центре я расскажу о первой улице Праги, а также об одной из самых дорогих улиц в мире, где до 19 века был беднейший квартал города — квартал Красных фонарей. Вы также услышите мистические легенды Карлова моста и отыщете секретную скульптуру, воспетую Мариной Цветаевой. Осмотрите дом с самой первой кофейней, увидите живописную Пражскую Венецию и прогуляетесь 👣 по самому красивому из восьми пражских островов, где я покажу самую узкую улочку со светофором и необычные скульптуры Давида Черного. А чуть позже выйдем к набережной с лебедями.
Страговский монастырь — старейший в Праге
Далее на трамвайчике вы доедете до старого архитектурного и религиозного памятника. Поговорим об истории 📖 обители, известных фильмах, где вы ее могли увидеть, а также о главном сокровище монастыря — библиотеке, существующей уже более 800 лет. Это одна из красивейших в мире библиотек — в ее архиве хранится свыше трех тысяч древнейших рукописей! Кстати, здесь снимали сцены для «Казино Рояль». В завершение я предложу заглянуть в старейшую монастырскую пивоварню, где до сих пор варят пиво по рецептам 17 столетия. Я расскажу о традициях заведения и предложу продегустировать блюда, каждое из которых готовится на пиве: пивной луковый суп, пивное мороженое, пивной сыр, пивной гуляш и другие удивительные блюда.
Секретные места и советы от местного жителя
В дополнение к программе я поделюсь паролями и явками по «пользованию» городом. Например, вы узнаете о секретных панорамных локациях, где Прага открывается с прекрасных ракурсов и для этого вовсе необязательно подниматься на платные объекты. Также я с удовольствием сделаю красивые 🤩 фотографии 📸 на память и отвечу на ваши вопросы
Мы с Вами забежим отдохнуть в Старинную кофейню на острове 🏝️ Кампа, где Вы сможете попробывать самый лучший горячий шоколад в Праге и не только...
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на транспорт
  • Билет в музей
  • Обед
Начало
🚩 Пороховые ворота
Место завершения
🏁 Страговский монастырь
Влюбиться в Прагу за 3 часа
Влюбиться в Прагу за 3 часа
Влюбиться в Прагу за 3 часа
Влюбиться в Прагу за 3 часа
Влюбиться в Прагу за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Bril
Bril
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