1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа 24 отзыва Индивидуальная до 15 чел. Знакомьтесь, Будва: путеводитель по древним улочкам Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией по живописной Будве, где каждый камень хранит вековую историю Начало: У стен Старого города от €65 за всё до 15 чел. Пешая 1.5 часа 20% 107 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов Начало: У входа в отель Avala Resort на ступеньках €70 €87 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа 8 отзывов Мини-группа до 10 чел. Сердце Адриатики: сквозь века Будвы Узкие улочки и древние стены Будвы расскажут о пиратах и торговцах. Откройте для себя историю и культуру одного из старейших городов Адриатики Начало: В Старом городе Расписание: ежедневно в 17:00 €38 за человека Другие экскурсии Будвы

