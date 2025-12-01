Индивидуальная
до 15 чел.
Знакомьтесь, Будва: путеводитель по древним улочкам
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией по живописной Будве, где каждый камень хранит вековую историю
Начало: У стен Старого города
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
от €65 за всё до 15 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в отель Avala Resort на ступеньках
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70
€87 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
Узкие улочки и древние стены Будвы расскажут о пиратах и торговцах. Откройте для себя историю и культуру одного из старейших городов Адриатики
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€38 за человека
