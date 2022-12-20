Эта увлекательная экскурсия включает в себя лучшие приключения, которые можно испытать на Синае.

Мы совершим треккинг по Малому цветному каньону с впечатляющими ландшафтами. Затем покатаемся на квадроциклах по песчаным просторам Синайской пустыни и пройдем вдоль берега моря верхом на верблюдах. Наконец, окунемся в теплую воду "голубой дыры" во время снорклинга среди разноцветных рыбок и кораллов! Перед обратной дорогой заедем в деревню бедуинов за местным колоритом и вкусным обедом.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.