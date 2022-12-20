5 приключений на Синае

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе. Дети до 5 лет бесплатно, без предоставления места в автобусе. Управление квадроциклом возможно с 14 лет.
5 приключений на Синае
5 приключений на Синае
5 приключений на Синае
5 приключений на Синае
5 приключений на Синае
5 приключений на Синае

Что вас ожидает 🤩

  • Путешествие по каньону
  • Поездка на квадроциклах
  • Катание на верблюдах
  • Снорклинг в "голубой дыре"
  • Посещение деревни бедуинов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Эта увлекательная экскурсия включает в себя лучшие приключения, которые можно испытать на Синае.

Мы совершим треккинг по Малому цветному каньону с впечатляющими ландшафтами. Затем покатаемся на квадроциклах по песчаным просторам Синайской пустыни и пройдем вдоль берега моря верхом на верблюдах. Наконец, окунемся в теплую воду "голубой дыры" во время снорклинга среди разноцветных рыбок и кораллов! Перед обратной дорогой заедем в деревню бедуинов за местным колоритом и вкусным обедом.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.

Программа

  • Пешая прогулка по каньону (около часа).
  • Катание на квадроцикле (около 45 минут).
  • Катание на верблюдах вдоль моря (10-15 минут).
  • Плавание/снорклинг в Голубой лагуне.
  • Обед.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Услуги русскоязычного сопровождающего. Катание на верблюдах и квадроциклах. Обед
Что не входит
  • Прокат оборудования для снорклинга (маска 2$, ласты 3$, жилет 4$). Фото и видео материалы от фотографа. Напитки во время обеда
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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