во вторник и четверг в 09:00 и 18:00

Что вас ожидает

Диковинные ландшафты пустыни

Путешественников в Дахабе завлекают словом «каньоны» и показывают фото, сделанные в США. На Синае каньоны, действительно, есть (и вы по ним пройдете) — это выветренные щели и долины между горами. Но помимо каньонов на Синае ждет множество удивительных мест: вы увидите разноцветные слои, каменные грибы, синие осадочные породы, ярко-желтые прослойки, гигантские сталактиты и, конечно, большие и малые дюны.

1000 и 1 сюжет Синая

Рассматривая тексты караванов и петроглифы, вы услышите подробную интересную историю древних синайских племен, с которых начиналась современная цивилизация. Будут и другие темы. Как биофизик я расскажу о Синайской пустыне с геологического ракурса — здесь представлены все этапы становления Земли. Как аналитический психолог я смогла найти друзей среди бедуинов и помогу вам понять их обычаи. На один день вы погрузитесь в атмосферу пустыни и получите ответы на все вопросы.

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