во вторник и четверг в 09:00 и 18:00

Чудеса и загадки Синайской пустыни

Отправиться навстречу дюнам, радужным скалам и древней истории мира

Синайская пустыня — это не пески и барханы.

Вы будете удивлены! Вас ждет разнообразие форм, разноцветие красок и игра света, традиции кочевников и бедуинский обед.

Артефакты погрузят вас в глубину веков и духовных изысканий.

В историю, наполненную духом свободы и поиска.

Вы исследуете каньоны, полюбуетесь кружевами природы и убедитесь, что Синай — это целая поэма.
Чудеса и загадки Синайской пустыни
Чудеса и загадки Синайской пустыни
Чудеса и загадки Синайской пустыни
Чудеса и загадки Синайской пустыни
Чудеса и загадки Синайской пустыни
Чудеса и загадки Синайской пустыни
Чудеса и загадки Синайской пустыни
Чудеса и загадки Синайской пустыни
Чудеса и загадки Синайской пустыни
Чудеса и загадки Синайской пустыни
Чудеса и загадки Синайской пустыни
Чудеса и загадки Синайской пустыни
Чудеса и загадки Синайской пустыни
Чудеса и загадки Синайской пустыни
Чудеса и загадки Синайской пустыни

Что вас ожидает

Диковинные ландшафты пустыни

Путешественников в Дахабе завлекают словом «каньоны» и показывают фото, сделанные в США. На Синае каньоны, действительно, есть (и вы по ним пройдете) — это выветренные щели и долины между горами. Но помимо каньонов на Синае ждет множество удивительных мест: вы увидите разноцветные слои, каменные грибы, синие осадочные породы, ярко-желтые прослойки, гигантские сталактиты и, конечно, большие и малые дюны.

1000 и 1 сюжет Синая

Рассматривая тексты караванов и петроглифы, вы услышите подробную интересную историю древних синайских племен, с которых начиналась современная цивилизация. Будут и другие темы. Как биофизик я расскажу о Синайской пустыне с геологического ракурса — здесь представлены все этапы становления Земли. Как аналитический психолог я смогла найти друзей среди бедуинов и помогу вам понять их обычаи. На один день вы погрузитесь в атмосферу пустыни и получите ответы на все вопросы.

Организационные детали

  • Мы заезжаем за каждым участником максимально близко к месту жительства или отелю
  • В пустыне не жарко даже тогда, когда жарко в Дахабе. Она находится выше над уровнем моря, поэтому там сухой воздух.
  • По пустыне возможны индивидуальные маршруты по запросу и в разное время

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Дахабе по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:00 и 18:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник и четверг в 09:00 и 18:00

Светлана
Светлана
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Светлана. Я живу на Синае уже более 10 лет и все это время встречаю путешественников из разных стран мира. У нас команда гидов. Мы хотим, чтобы ваш отдых был комфортным и интересным, чтобы впечатления от пребывания в Дахабе остались надолго. А главное, чтобы и вы узнали и полюбили Синай, его красоту и уникальность. Ведь от Дахаба начинаются самые интересные поездки по всему Синаю. Мы поможем вам с выбором экскурсий, проконсультируем по любым вопросам насчет вашего отдыха. До встречи!
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