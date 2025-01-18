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Вы рассмотрите весёлых рыб с нижней палубы батискафа. Поймаете эмоции на скоростных водных аттракционах — банане и ватрушке. Увидите коралловые рифы и морских обитателей во время погружения. А также отдохнёте на одном из самых больших островов Хургады и отведаете свежие морепродукты. Поездка не предполагает сопровождения гида, но с вами будет инструктор нашей команды.