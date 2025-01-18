На батискафе к острову Магавиш в формате «всё включено»

Полюбоваться подводным миром, сделать остановку на снорклинг и расслабиться на белоснежном пляже
Вы рассмотрите весёлых рыб с нижней палубы батискафа. Поймаете эмоции на скоростных водных аттракционах — банане и ватрушке. Увидите коралловые рифы и морских обитателей во время погружения. А также отдохнёте на одном из самых больших островов Хургады и отведаете свежие морепродукты. Поездка не предполагает сопровождения гида, но с вами будет инструктор нашей команды.
На батискафе к острову Магавиш в формате «всё включено»
На батискафе к острову Магавиш в формате «всё включено»
На батискафе к острову Магавиш в формате «всё включено»
Ближайшие даты:
18
янв21
янв23
янв25
янв28
янв30
янв1
фев
Время начала: 08:30

Описание водной прогулки

  • Начнём поездку с погружения на батискафе. С нижней палубы яхты вы увидите подводный мир Красного моря и его ярких обитателей.
  • А затем отправитесь к острову Магавиш, чтобы отдохнуть на белоснежном пляже с мелким песком и полюбоваться красивыми пейзажами.
  • По пути сделаем остановку на активности. После предварительного инструктажа вы освоите снорклинг, прокатитесь на банане или на таблетке.
  • На яхте вас ждёт обед с морепродуктами, свежими овощами и напитками. А также угощениями для маленьких гостей.

Организационные детали

  • Поездка проходит без гида. С вами будет англоговорящий инструктор, который немного говорит на русском.
  • В стоимость включено: трансфер, экскурсия на батискафе, катание на банане и таблетке, маски и ласты для снорклинга, обед.
  • Если ваш отель находится в отдалённом районе города, то трансфер оплачивается дополнительно — 7 $ (подробности уточняйте в переписке).

во вторник, четверг и субботу в 08:30

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Хургады

Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
17 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Поездка к острову Парадайз
Путешествие на остров Парадайз обещает захватывающие виды, снорклинг и отдых на пляже. Откройте для себя красоту Красного моря в компании до 30 человек
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$40 за человека
Морская прогулка на батискафе
8 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Экскурсия на батискафе в Хургаде: встреча с морскими жителями
Погрузитесь в волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за кораллами и тропическими рыбами с комфорта батискафа
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$14 за человека
Морское путешествие на остров Парадайз
На яхте
скидка
20%
5 отзывов
6.5 часов
Водная прогулка
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25$20 за человека