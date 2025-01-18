Вы рассмотрите весёлых рыб с нижней палубы батискафа. Поймаете эмоции на скоростных водных аттракционах — банане и ватрушке. Увидите коралловые рифы и морских обитателей во время погружения. А также отдохнёте на одном из самых больших островов Хургады и отведаете свежие морепродукты. Поездка не предполагает сопровождения гида, но с вами будет инструктор нашей команды.
Описание водной прогулки
- Начнём поездку с погружения на батискафе. С нижней палубы яхты вы увидите подводный мир Красного моря и его ярких обитателей.
- А затем отправитесь к острову Магавиш, чтобы отдохнуть на белоснежном пляже с мелким песком и полюбоваться красивыми пейзажами.
- По пути сделаем остановку на активности. После предварительного инструктажа вы освоите снорклинг, прокатитесь на банане или на таблетке.
- На яхте вас ждёт обед с морепродуктами, свежими овощами и напитками. А также угощениями для маленьких гостей.
Организационные детали
- Поездка проходит без гида. С вами будет англоговорящий инструктор, который немного говорит на русском.
- В стоимость включено: трансфер, экскурсия на батискафе, катание на банане и таблетке, маски и ласты для снорклинга, обед.
- Если ваш отель находится в отдалённом районе города, то трансфер оплачивается дополнительно — 7 $ (подробности уточняйте в переписке).
во вторник, четверг и субботу в 08:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 508 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов более 10 лет. С радостью покажем вам нашу страну!Задать вопрос
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