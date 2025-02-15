Добро пожаловать на борт великолепной яхты — вас ждёт насыщенный день. Вы нырнёте с маской и познакомитесь с подводным миром. Повеселитесь и прокатитесь на банане или таблетке. Насладитесь отдыхом на невероятно красивом острове и конечно, сделаете множество фотографий.

Описание водной прогулки

Снорклинг у коралловых рифов

Утром мы заберём вас из отеля и отвезём в порт, где вас будет ждать роскошная яхта. Сделаем часовую остановку для снорклинга возле коралловых рифов — вы поплаваете с маской и ластами и полюбуетесь красотой подводного мира и его обитателей.

Оранж Бей и катание на банане

Высадимся на острове Оранж Бей — вы насладитесь отдыхом на песчаных пляжах и исследуете множество фотозон. Когда вы подниметесь на борт, вас будут ждать обед и напитки. А затем — катание на надувных таблетках и банане. После возвращения в порт мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

В стоимость включено

Трансфер из отеля в Хургаде и обратно

Сопровождение русскоговорящего гида

Маска, ласты, спасательный жилет

Катание на банане и таблетке

Шведский стол и безалкогольные напитки

Дополнительно оплачивается