Добро пожаловать на борт великолепной яхты — вас ждёт насыщенный день. Вы нырнёте с маской и познакомитесь с подводным миром. Повеселитесь и прокатитесь на банане или таблетке. Насладитесь отдыхом на невероятно красивом острове и конечно, сделаете множество фотографий.
Время начала: 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00
Описание водной прогулки
Снорклинг у коралловых рифов
Утром мы заберём вас из отеля и отвезём в порт, где вас будет ждать роскошная яхта. Сделаем часовую остановку для снорклинга возле коралловых рифов — вы поплаваете с маской и ластами и полюбуетесь красотой подводного мира и его обитателей.
Оранж Бей и катание на банане
Высадимся на острове Оранж Бей — вы насладитесь отдыхом на песчаных пляжах и исследуете множество фотозон. Когда вы подниметесь на борт, вас будут ждать обед и напитки. А затем — катание на надувных таблетках и банане. После возвращения в порт мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
В стоимость включено
- Трансфер из отеля в Хургаде и обратно
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Маска, ласты, спасательный жилет
- Катание на банане и таблетке
- Шведский стол и безалкогольные напитки
Дополнительно оплачивается
- Трансфер из отелей Макади-Бэй и Сахл-Хашиш — $5 за человека
- Трансфер из отелей Сома-Бэй и Эль-Гуны — $10 за человека
ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45 и 11:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$45
|Дети до 12 лет
|$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45 и 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 6 туристов
Я директор туристической компании в Египте. Наша фирма специализируется на выполнении поездок во все города Египта, включая Каир, Александрию, Луксор, Асуан, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и другие замечательные направления. У нас большая команда, и мы надеемся встретиться с вами в Египте, чтобы предоставить лучшие услуги по лучшим ценам!Задать вопрос
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