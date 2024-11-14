Индивидуальная
до 1 чел.
Луксор: Путешествие по столице веков - от Карнака до Долины Царей
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд во время экскурсии по Луксору, где история оживает среди величественных руин
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$200 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Луксор: Путешествие в сердце древнеегипетской цивилизации
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнакский комплекс, легендарные гробницы и колоссы Мемнона. Завершите день путешествием по великому Нилу
Начало: Вас заберём из любого места в Луксоре и привезём
Расписание: Eжедневно в любое время суток
15 апр в 09:00
16 апр в 09:00
$220 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Самобытный Луксор: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Индивидуальная экскурсия по Луксору подарит вам уникальную возможность погрузиться в историю древнего Египта, увидеть знаменитые храмы и гробницы
Начало: Место вашего пребывания
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$200 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета14 ноября 2024Очень хорошо организовано, много интересного увидели, гид Гамал - лучший!
- ЕЕвгения29 февраля 2024Очень насыщенная экскурсия, до сих пор не верится что мы это видели. Дополнительно брали храм Рамзеса 3, рекомендую еще Рамзес
- ЛЛюбовь31 мая 2023Это было невероятно!!! Очень увлекательно, познавательно и затягивающе. Гид Исмаил приехал вовремя, авто было комфортабельное, обед отличный, сама экскурсия не
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Гробница Тутанхамона»
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