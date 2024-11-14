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2 и луксорский музей, на них сил не хватило, но будет повод вернуться. Банановая план акция тоже хороша, там ослик живет и кролик и еще накормили клубникой, бананами, фрешами и гуавой - вострг! Гид Шаркави - спасибо ему, устал с нами, но не ограничивал в свободном времени. Всем спасибо.