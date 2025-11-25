Мои заказы

Автобусная экскурсия «Вся суть Шарм-эль-Шейха за 2 часа»

Увидеть город, услышать о жизни в Египте и получить рекомендации, что ещё посмотреть
Всего за два часа вы узнаете о Шарме больше, чем за неделю отдыха! Вы подниметесь на панорамную точку, услышите истории о местных жителях — как здесь женятся, воспитывают детей, шутят, мечтают и что считают настоящим счастьем. Я познакомлю вас с фактами, которых нет в интернете, и помогу почувствовать душу города.
Автобусная экскурсия «Вся суть Шарм-эль-Шейха за 2 часа»© Георгий
Автобусная экскурсия «Вся суть Шарм-эль-Шейха за 2 часа»© Георгий
Автобусная экскурсия «Вся суть Шарм-эль-Шейха за 2 часа»© Георгий

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Мира — главную площадь Шарм-эль-Шейха с флагами всех стран мира и символом дружбы
  • Мечеть Эль-Мустафа — крупнейшую мечеть города
  • Район Эн-Нур — оживлённую торговую улицу
  • Панорамную площадку с видом на весь город и залив
  • Старый город и рынок — колоритные места с историей
  • Мемориал жертвам авиакатастрофы — в память о трагедии 2004 года

Вы узнаете:

  • Как устроен город и чем отличается жизнь разных районов
  • Как египтяне создают семьи, женятся, воспитывают детей и празднуют свадьбы
  • Кто такие копты и почему в Египте уживаются ислам, христианство и древние обычаи
  • Почему Рамадан — это больше, чем просто пост
  • Что такое «барака» и почему египтяне верят в силу слова
  • Как из пустыни вырос современный курорт мирового уровня

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе Toyota Hiace Minibus или Toyota Coaster Bus (в зависимости от количества человек) с кондиционером и бесплатным Wi-Fi
  • По маршруту будет две остановки: панорамная площадка — около 10 минут на фотографии; мемориал + магазин «Fursan» — 15 минут на сувениры и перекус
  • По запросу возможна установка детского кресла — сообщите при бронировании

в четверг, пятницу и воскресенье в 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$72
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваш гид в Шарм-эш-Шейхе
Провёл экскурсии для 859 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий (или Мухаммед). Живу в городе Шарм-эль-Шейх с 2003 года. Я гид с большим стажем работы и государственной аккредитацией, отличаюсь пунктуальностью и ответственностью. Стараюсь знакомить туристов с самыми яркими уголками Египта. Ваш комфорт — мой высший приоритет. Поэтому все экскурсии проходят на комфортабельных автомобилях и автобусах с надёжными водителями.

