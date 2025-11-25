Всего за два часа вы узнаете о Шарме больше, чем за неделю отдыха! Вы подниметесь на панорамную точку, услышите истории о местных жителях — как здесь женятся, воспитывают детей, шутят, мечтают и что считают настоящим счастьем. Я познакомлю вас с фактами, которых нет в интернете, и помогу почувствовать душу города.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Мира — главную площадь Шарм-эль-Шейха с флагами всех стран мира и символом дружбы
- Мечеть Эль-Мустафа — крупнейшую мечеть города
- Район Эн-Нур — оживлённую торговую улицу
- Панорамную площадку с видом на весь город и залив
- Старый город и рынок — колоритные места с историей
- Мемориал жертвам авиакатастрофы — в память о трагедии 2004 года
Вы узнаете:
- Как устроен город и чем отличается жизнь разных районов
- Как египтяне создают семьи, женятся, воспитывают детей и празднуют свадьбы
- Кто такие копты и почему в Египте уживаются ислам, христианство и древние обычаи
- Почему Рамадан — это больше, чем просто пост
- Что такое «барака» и почему египтяне верят в силу слова
- Как из пустыни вырос современный курорт мирового уровня
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе Toyota Hiace Minibus или Toyota Coaster Bus (в зависимости от количества человек) с кондиционером и бесплатным Wi-Fi
- По маршруту будет две остановки: панорамная площадка — около 10 минут на фотографии; мемориал + магазин «Fursan» — 15 минут на сувениры и перекус
- По запросу возможна установка детского кресла — сообщите при бронировании
в четверг, пятницу и воскресенье в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$72
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Шарм-эш-Шейхе
Провёл экскурсии для 859 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий (или Мухаммед). Живу в городе Шарм-эль-Шейх с 2003 года. Я гид с большим стажем работы и государственной аккредитацией, отличаюсь пунктуальностью и ответственностью. Стараюсь знакомить туристов с самыми яркими уголками Египта. Ваш комфорт — мой высший приоритет. Поэтому все экскурсии проходят на комфортабельных автомобилях и автобусах с надёжными водителями.
