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Цветные каньоны, заповедник Абу-Галум и Голубая дыра

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Насладитесь развлечениями в пустыне и на море 🌊 в Шарм-эль-Шейхе всего за один день.

Посетите национальный парк 🌳 Цветной каньон, где разноцветные скалы дали название каньону.

Покатаетесь на верблюдах 🐪 и насладитесь прекрасными видами моря и пустыни.

Займитесь подводным плаванием в заповеднике Абу Галум (платная VIP зона Blue hole) и оцените красоту подводного мира Красного моря.

Blue hole или Голубая дыра — подводная вертикальная пещера неподалёку от Дахаба.

Представляет собой окружённый коралловыми рифами карстовый провал глубиной около 130 м.

На глубине 52-55 м пещеру с морем соединяет проход.

Нависающие над проходом кораллы образовали подобие арки.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $23 за человека

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Цветные каньоны, заповедник Абу-Галум и Голубая дыра
Цветные каньоны, заповедник Абу-Галум и Голубая дыра

Что вы увидите

  • Абу Галум
  • Голубая дыра
Посетите город 🏙️ Дахаб, отправляйтесь в национальный парк 🌳 Цветной каньон, где скалы из разноцветного песчаника (от белого до ярко-красного) с вкраплениями гранита, кобальта, меди и древних кораллов дали название каньону.
После этого, у вас будет катание на верблюдах 🐪 вдоль моря 🌊. Затем у вас будет возможность поплавать с масками и ластами среди прекрасных кораллов заповедника Абу Галума, в платной ViP зоне Blue hole (Голубая дыра) - входной билет 🎫 туда уже входит в стоимость.
Затем вас ждёт вкусный обед и посещение рынка в городе Дахаб. Важная информацияВозьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Русскоговорящий гид
  • Пешая прогулка по каньону
  • Катание на верблюдах (20 мин) вдоль моря
  • Посещение заповедника Абу Галум (Blue hole)
  • Налог на посещение 5$
  • Купание в заповеднике Абу Галум (Blue hole)
  • Обед в ресторане
  • Посещение рынка в городе Дахаб.
Что не входит
  • Напитки не включены в стоимость и оплачиваются отдельно
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Снаряжение для водного плавания
  • Гидрокостюмы и спасательные жилеты
  • По желанию можно покататься на квадроциклах, 45 минут за 8$/чел.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Цветные каньоны, заповедник Абу-Галум и Голубая дыра
Цветные каньоны, заповедник Абу-Галум и Голубая дыра
Цветные каньоны, заповедник Абу-Галум и Голубая дыра
Цветные каньоны, заповедник Абу-Галум и Голубая дыра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
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