Посетите город 🏙️ Дахаб, отправляйтесь в национальный парк 🌳 Цветной каньон, где скалы из разноцветного песчаника (от белого до ярко-красного) с вкраплениями гранита, кобальта, меди и древних кораллов дали название каньону.

После этого, у вас будет катание на верблюдах 🐪 вдоль моря 🌊. Затем у вас будет возможность поплавать с масками и ластами среди прекрасных кораллов заповедника Абу Галума, в платной ViP зоне Blue hole (Голубая дыра) - входной билет 🎫 туда уже входит в стоимость.

Затем вас ждёт вкусный обед и посещение рынка в городе Дахаб. Важная информацияВозьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.