На нашей экскурсии вы познакомитесь с египетской природой во всем ее разнообразии. Вас ждет скалистый Цветной каньон и прогулка на верблюдах среди песчаных барханов вдоль морского побережья. Прекрасным завершением путешествия станет плавание с масками в Заповеднике 3 бассейнов — одном из самых живописных мест Красного моря. Приглашаем вас в незабываемое путешествие, во время которого вы посетите самые живописные места Египта. Следуя через Дахаб, вы отправитесь в национальный парк Цветной каньон (САЛАМА). Он был так назван в честь главной достопримечательности этих мест — ущелья со скалами из разноцветного песчаника. В каньоне, если присмотреться к его отвесным стенам, вы увидите вкрапления различных минералов и древних кораллов, благодаря чему он приобрел столь необычную окраску. На этом пешая часть завершится, и далее вас ждет прогулка на верблюдах вдоль кромки Красного моря. Наслаждаясь видами, вы отправитесь к следующей точке нашего маршрута — Заповедник 3 бассейнов. Плавание среди кораллов Затем вы окажетесь на пляже заповедника 3 бассейнов, где у вас будет возможность поплавать с масками и ластами среди коралловю При желании, можно допольнительно за 5$ поплавать в гроубой дыре и посмотрите красоту подводного мира красного моря. После активной части экскурсии необходимо будет подкрепиться, поэтому вас ждет вкусный обед в ресторане. Перед возвращением в отели мы также посетим рынок в Дахабе, где вы сможете приобрести сувениры и товары местного производства. Возьмите с собой паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять напрокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки. Внимание: Если у вас есть свое снаряжение для снорклинга, советуем взять его с собой. снаряжение для снорклинга за отдельную доплату в Дахабе. В Дахабе по правилам безопасности полиция не разрешает купаться в море без спасательных жилетов. Программа • Около 08:00 — автобус с нашим представителем приедет за вами в отель;

Поездка до Дахаба (1.5 часа);

Посещение национального парка Цветной каньон (45–50 мин.);

Катание на верблюдах (20 мин.);

Снорклинг в Заповеднике 3 бассейнов;

Обед;

Посещение рынка в Дахабе;

• Около 17:00 — возвращение в ваш отель. Очередность посещений может незначительно измениться. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

Наличные USD, EUR, EGP.