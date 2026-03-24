Вы когда-нибудь видели цветные скалы? Красные, фиолетовые, розовые, оранжевые… Их можно увидеть в Египте, и на нашей экскурсии мы вам их покажем. А еще — покатаем на верблюде по песчаным барханам. Вы увидите все разнообразие природы Египта — от причудливых скал до мира кораллов. В конце экскурсии вас ждет вкусный обед!
Описание трансфер
На нашей экскурсии вы познакомитесь с египетской природой во всем ее разнообразии. Вас ждет скалистый Цветной каньон и прогулка на верблюдах среди песчаных барханов вдоль морского побережья. Прекрасным завершением путешествия станет плавание с масками в Заповеднике 3 бассейнов — одном из самых живописных мест Красного моря. Приглашаем вас в незабываемое путешествие, во время которого вы посетите самые живописные места Египта. Следуя через Дахаб, вы отправитесь в национальный парк Цветной каньон (САЛАМА). Он был так назван в честь главной достопримечательности этих мест — ущелья со скалами из разноцветного песчаника. В каньоне, если присмотреться к его отвесным стенам, вы увидите вкрапления различных минералов и древних кораллов, благодаря чему он приобрел столь необычную окраску. На этом пешая часть завершится, и далее вас ждет прогулка на верблюдах вдоль кромки Красного моря. Наслаждаясь видами, вы отправитесь к следующей точке нашего маршрута — Заповедник 3 бассейнов. Плавание среди кораллов Затем вы окажетесь на пляже заповедника 3 бассейнов, где у вас будет возможность поплавать с масками и ластами среди коралловю При желании, можно допольнительно за 5$ поплавать в гроубой дыре и посмотрите красоту подводного мира красного моря. После активной части экскурсии необходимо будет подкрепиться, поэтому вас ждет вкусный обед в ресторане. Перед возвращением в отели мы также посетим рынок в Дахабе, где вы сможете приобрести сувениры и товары местного производства. Возьмите с собой паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять напрокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки. Внимание: Если у вас есть свое снаряжение для снорклинга, советуем взять его с собой. снаряжение для снорклинга за отдельную доплату в Дахабе. В Дахабе по правилам безопасности полиция не разрешает купаться в море без спасательных жилетов. Программа • Около 08:00 — автобус с нашим представителем приедет за вами в отель;
- Поездка до Дахаба (1.5 часа);
- Посещение национального парка Цветной каньон (45–50 мин.);
- Катание на верблюдах (20 мин.);
- Снорклинг в Заповеднике 3 бассейнов;
- Обед;
- Посещение рынка в Дахабе;
• Около 17:00 — возвращение в ваш отель. Очередность посещений может незначительно измениться. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
Наличные USD, EUR, EGP.
воскресенье, среда, четверг и пятница 07:30 (в зависимости от отеля)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цветной каньон Салама
- Лагуна 3 бассейнов
- Дахаб
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Русскоговорящий гид
- Пешая прогулка по каньону
- Катание на верблюдах (20 мин) вдоль моря
- Посещение заповедника 3 бассейнов
- Купание в заповеднике 3 бассейнов
- Обед в ресторане
- Посещение рынка в городе Дахаб.
Что не входит в цену
- Напитки не включены в стоимость и оплачиваются отдельно
- Дополнительные расходы, не входящие в программу
- Снаряжение для водного плавания
- Гидрокостюмы и спасательные жилеты
- По желанию можно покататься на квадроциклах, 45 минут за 8$/чел.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: воскресенье, среда, четверг и пятница 07:30 (в зависимости от отеля)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на последних 30 из 68 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Y
Поездка понравилась, но о цене аренды костюмов не говорилось, а она оказалась 15$ на человека, я считаю об этом нужно бы написать заранее, тебя просто одевают в костюм и говорят цену и ты уже не можешь ничего с этим поделать, нужно конкретно указывать сумму,а все остальное очень понравилось, в Египте уникальная и очень красивая природа, кораллы-это нечто
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М
В поездке нас было трое, более искушенному - не совсем понравилась экскурсия, а остальным двум понравилась.
Почему не совсем понравилось: потому что 5 в 1, это успеть все за 60 секунд.
Почему не совсем понравилось: потому что 5 в 1, это успеть все за 60 секунд.
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М
Нам очень понравилась экскурсия, в особенности каньон. Наш гид «скорпион» все рассказал и показал, с ним было очень комфортно и интересно. Каньон невероятной красоты, посетили его в конце, это того стоило!
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А
Прекрасная экскурсия и гид Скорпион. Знает много, профессионал. В Дахабе за аренду экипировке для плавания готовьте по 10 долларов на человека. Но риф того стоит. Большое спасибо за экскурсию.
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И
Экскурсия охватывает сразу несколько достопримечательностей, и в целом маршрут интересный, но реализация оставляет желать лучшего. Сам Цветной каньон — действительно красив: причудливые формы скал, насыщенные оттенки песчаника, узкие проходы и
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А
Программа экскурсии очень насыщенная, вы получите массу впечатлений! Но обратите внимание, что, во-первых, Большой цветной каньон и каньон Салама - это разные локации! Большой цветной каньон, по некоторым данным, закрыт
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