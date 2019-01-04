3 отзыва оставили туристы

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Фотопрогулка по старинному Таллину

Взглянуть через объектив на достопримечательности и нетуристические уголки города

  • 📷Для любителей фотосессий
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Договориться о времени

150 за экскурсию

У фотографа на этой прогулке3 отзыва
4.67
Дарья
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
Дарья – Гид в Таллине
Приглашаю вас на неспешную фотопрогулку по самым интересным местам Таллина! Вы не только сможете запечатлеть «открыточные» виды города и увидеть его с высоты смотровых башен, но и с моей помощью обратите внимание на необычные детали маленьких домиков и роскошных фасадов.

Таким образом, ваши впечатления о Таллине будут наиболее яркими и полными, а ваши фотографии — необычными и отражающими самобытный характер города!
Фотопрогулка по старинному Таллину
Фотопрогулка по старинному Таллину

Что вас ожидает

Прочувствовать колорит города
Мы попробуем окунуться в эпоху «Золотого века» Таллина, который пришелся на 15 столетие. В это время город преобразился и расцвел: мастера, стремясь перещеголять друг друга, создавали архитектурные шедевры, горожане прогуливались в замысловатых шляпах и остроносых башмаках и украшали свои дома стрельчатыми порталами и красивыми дверями. Вы увидите диковинных зверей, обитающих на фасадах и колоннах, рассмотрите языческого дракона, который соперничает с христианским львом. Пройдете по улицам, где соседствуют готический купеческий дом, барочный дворец и галерея в югендстиле, а также заглянете в уютные крошечные дворики. А чтобы запечатлеть панорамные виды Таллина, мы поднимемся на смотровые площадки башен Олевисте, Домского собора и Верхнего города.

Лучшие ракурсы Таллина
Вы прогуляетесь у Больших морских ворот, пройдете по улице Пикк и улочке Влюбленных к Цистерцианскому монастырю, подниметесь на оборонный ход и посетите три башни, отыскивая самые интересные пейзажи Таллина через фотообъектив. Затем поднимемся на холм Тоомпеа, чтобы запечатлеть Нижний город, вспомним картину Рериха «Старый король» и по узким улочкам проникнем в потаенные уголки Ревельских домовладений. Вы увидите милые домики бюргеров, рассмотрите Вирусские ворота, а закончить прогулку мы сможем на крыше высотного дома, откуда открывается потрясающий вид на средневековый город.
А для тех, кто не раз бывал в Таллине и уже обошёл весь исторический центр, возможна фотопрогулка по Кадриоргу, Каламая, Роттермани и другим, не менее интересным районам города.

Организационные детали

  • В стоимость входит: услуги гида, консультация по фотосъемке, аренда штатива (по договоренности).
  • В стоимость не включены: услуги фотографа, входные билеты на крепостные стены и башни, музеи, церкви.
  • С собой рекомендуем взять вместительную карту памяти для фотоаппарата и дополнительную заряженную батарею.
  • Подъем на башню церкви Оливисте возможен в летнее время.
Фотопрогулка по старинному Таллину
Фотопрогулка по старинному Таллину
Фотопрогулка по старинному Таллину
Фотопрогулка по старинному Таллину
Фотопрогулка по старинному Таллину
Фотопрогулка по старинному Таллину
Фотопрогулка по старинному Таллину
Фотопрогулка по старинному Таллину
Фотопрогулка по старинному Таллину
Фотопрогулка по старинному Таллину

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Дарья
Дарья
Здравствуйте! Меня зовут Дарья. Первый раз я побывала в Таллине в 2000 году. Теперь я живу здесь и работаю гидом. Люблю этот город и не променяю ни на какой другой. Мне интересно все, что связано с Таллином: его история, культура и люди, живущие в нем. Признаюсь честно, я не очень увлекаюсь легендами и считаю, что подлинные истории гораздо интереснее вымышленных. Город хранит немало тайн и загадок. Стоит потянуть за ниточку, и можно размотать целый клубок историй!
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3 отзыва оставили туристы

4 января 2019
Все было замечательно, мы брали две экскурсии у другого гида. а этот гид рассказал что то новое и провел по другому маршруту. было здорово!
12 ноября 2018
Очень заряженный экскурсовод, увидеть то, что ранее проходил мимо) очень много информации, но она не мешала наслаждаться видами, а только дополняла и насыщада)
24 июня 2018
Мне понравилось гулять с Дашей, 3 часа пролетели быстро, за это время мы нагулялись в Старом городе, побывали на смотровых площадках и заглянули в несколько уютных двориков, про которые знают не все местные. Все было оч душевно и хорошо!

Дарья проводит ещё 3 экскурсии

Квест «Исчезающий Таллин»Квест «Исчезающий Таллин»Квест «Исчезающий Таллин»
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1 отзыв
Отыскать следы минувших эпох по фотографиям и иначе взглянуть на привычные улицы
Даже если вы не раз посещали Таллин и кажется, что вы знаете здесь каждый закоулочек, то учтите, что впечатление это обманчивое! Отправляйтесь на квест по Старому городу: используйте карту и вашу смекалку, чтобы разгадать задания и найти подсказки, которые помогут увидеть, каким был город в XIX и XX веках. Вы узнаете истории преображений, которые произошли с его домами и улочками, и оставите свой след в хронике Таллина.
Дворец для Золушки. КадриоргДворец для Золушки. КадриоргДворец для Золушки. Кадриорг
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3 отзыва
Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии
Вы познакомитесь с одной из самых известных достопримечательностей Таллина — дворцово-парковым ансамблем Кадриорг. Это место было названо в честь супруги Петра I, Екатерины, а сам дворец интересен тем, в отличие от многих других построенных императором резиденций, сохранил первоначальный облик, воплощённый архитекторами по его задумке. Я расскажу вам множество интересных фактов о строительстве и благоустройстве парка, а изюминкой экскурсии станет история о Золушке и ее дворце в Ревеле.
Детский квест «Стражи Старого Таллина»Детский квест «Стражи Старого Таллина»Детский квест «Стражи Старого Таллина»
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49 отзывов
Узнаём историю города в ходе игры
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Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
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Легенды средневекового ТаллинаЛегенды средневекового ТаллинаЛегенды средневекового Таллина
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Проникнуться мистическими историями старого города на пешеходной экскурсии
Говорят, в Средневековье, когда не было еще телевидения и интернета, люди были как дети и верили всему на свете, особенно преданиям и легендам. Во время нашей прогулки я расскажу вам традиции и истории города, а главное — познакомлю со старинными таллинскими легендами.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенныйТаллин: старый, молодой и вечно недостроенныйТаллин: старый, молодой и вечно недостроенный
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Авторский маршрут по историческому центру и неординарному кварталу Ротерманна
Главная историческая часть Таллина сосредоточена в Старом городе и это безусловный центр туристического притяжения. Но, на мой взгляд, гораздо интереснее посмотреть на столицу в более объемном хронологическом измерении. Для этого недостаточно увидеть средневековые кварталы, где сегодня соблюдают правила застройки. Нужно прогуляться и по новым районам, где современным архитекторам дышится свободнее. Я расскажу, как развивался город за пределами крепостных стен, чем были заняты местные жители и открою креативные места, где старинная архитектура гармонично сосуществует с современными стилями!
Таллин — это не только Старый город!Таллин — это не только Старый город!Таллин — это не только Старый город!
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Погулять по колоритному району Ласнамяэ и услышать о его прошлом, настоящем и будущем
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Романтическая прогулка по ТаллинуРомантическая прогулка по ТаллинуРомантическая прогулка по Таллину
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Старый Город Таллина — не только колыбель суровой немецкой готики, но и очень романтический район. Мы исследуем секретные атмосферные дворики, пройдемся узкими улочками до Ратуши и поговорим о делах сердечных. Я расскажу, как раньше лечились от несчастной любви и о влюбленных, обращенных в камень.
Морская прогулка по ТаллинуМорская прогулка по ТаллинуМорская прогулка по Таллину
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Таллин — город разносторонний. Он может привлечь даже самых искушенных ценителей красоты. Его красота кроется в средневековых улочках Старого Города, готических домах и флюгерах на них, в монументальности современной архитектуры хай-тек, в романтической набережной Пирита. Насладиться всеми этими достопримечательностями за раз можно, совершив морской тур на катере. Вы рассмотрите красоты города с неожиданного ракурса и полюбите его за новые виды!

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150 за экскурсию
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