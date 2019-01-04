3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Прочувствовать колорит города

Мы попробуем окунуться в эпоху «Золотого века» Таллина, который пришелся на 15 столетие. В это время город преобразился и расцвел: мастера, стремясь перещеголять друг друга, создавали архитектурные шедевры, горожане прогуливались в замысловатых шляпах и остроносых башмаках и украшали свои дома стрельчатыми порталами и красивыми дверями. Вы увидите диковинных зверей, обитающих на фасадах и колоннах, рассмотрите языческого дракона, который соперничает с христианским львом. Пройдете по улицам, где соседствуют готический купеческий дом, барочный дворец и галерея в югендстиле, а также заглянете в уютные крошечные дворики. А чтобы запечатлеть панорамные виды Таллина, мы поднимемся на смотровые площадки башен Олевисте, Домского собора и Верхнего города.

Лучшие ракурсы Таллина

Вы прогуляетесь у Больших морских ворот, пройдете по улице Пикк и улочке Влюбленных к Цистерцианскому монастырю, подниметесь на оборонный ход и посетите три башни, отыскивая самые интересные пейзажи Таллина через фотообъектив. Затем поднимемся на холм Тоомпеа, чтобы запечатлеть Нижний город, вспомним картину Рериха «Старый король» и по узким улочкам проникнем в потаенные уголки Ревельских домовладений. Вы увидите милые домики бюргеров, рассмотрите Вирусские ворота, а закончить прогулку мы сможем на крыше высотного дома, откуда открывается потрясающий вид на средневековый город.

А для тех, кто не раз бывал в Таллине и уже обошёл весь исторический центр, возможна фотопрогулка по Кадриоргу, Каламая, Роттермани и другим, не менее интересным районам города.