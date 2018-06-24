3 отзыва оставили туристы

Лучшее время для фото-прогулки по старинному Таллину - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а солнечный свет идеально подходит для фотосъемки. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, но погода может быть более переменчивой. Зимой прогулка возможна, но холод и короткие дни могут стать ограничением для комфортного путешествия.

Приглашаем на уникальную фотопрогулку по живописным уголкам Таллина, где каждый камень рассказывает свою историю.Вас ждет путешествие по времени в эпоху Золотого века, когда город цвел и развивался, а его улицы

и здания украшались великолепными архитектурными деталями. От смотровых площадок башен Олевисте и Домского собора до узких улочек и тайных двориков - каждый момент этой прогулки обещает стать незабываемым. Вы не только увидите город с новых ракурсов, но и сможете запечатлеть его красоту через объектив своего фотоаппарата. Ваш путеводитель поделится секретами профессиональной фотосъемки, поможет найти идеальные места для снимков и расскажет интересные истории, связанные с каждым местом. Эта прогулка подарит вам не только яркие впечатления, но и великолепные фотографии, которые станут прекрасным напоминанием о вашем путешествии в Таллин

Описание фото-прогулки

Прочувствовать колорит города

Мы попробуем окунуться в эпоху «Золотого века» Таллина, который пришелся на 15 столетие. В это время город преобразился и расцвел: мастера, стремясь перещеголять друг друга, создавали архитектурные шедевры, горожане прогуливались в замысловатых шляпах и остроносых башмаках и украшали свои дома стрельчатыми порталами и красивыми дверями. Вы увидите диковинных зверей, обитающих на фасадах и колоннах, рассмотрите языческого дракона, который соперничает с христианским львом. Пройдете по улицам, где соседствуют готический купеческий дом, барочный дворец и галерея в югендстиле, а также заглянете в уютные крошечные дворики. А чтобы запечатлеть панорамные виды Таллина, мы поднимемся на смотровые площадки башен Олевисте, Домского собора и Верхнего города.

Лучшие ракурсы Таллина

Вы прогуляетесь у Больших морских ворот, пройдете по улице Пикк и улочке Влюбленных к Цистерцианскому монастырю, подниметесь на оборонный ход и посетите три башни, отыскивая самые интересные пейзажи Таллина через фотообъектив. Затем поднимемся на холм Тоомпеа, чтобы запечатлеть Нижний город, вспомним картину Рериха «Старый король» и по узким улочкам проникнем в потаенные уголки Ревельских домовладений. Вы увидите милые домики бюргеров, рассмотрите Вирусские ворота, а закончить прогулку мы сможем на крыше высотного дома, откуда открывается потрясающий вид на средневековый город.

А для тех, кто не раз бывал в Таллине и уже обошёл весь исторический центр, возможна фотопрогулка по Кадриоргу, Каламая, Роттермани и другим, не менее интересным районам города.

Организационные детали