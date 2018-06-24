3 отзыва оставили туристы

Лучшее время для фото-прогулки по старинному Таллину - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а солнечный свет идеально подходит для фотосъемки. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, но погода может быть более переменчивой. Зимой прогулка возможна, но холод и короткие дни могут стать ограничением для комфортного путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Большие морские ворота
Улица Пикк
Цистерцианский монастырь
Башни Олевисте
Домский собор
Верхний город
Вирусские ворота
Холм Тоомпеа
Кадриорг
Каламая
Роттермани
Описание фото-прогулки
Прочувствовать колорит города
Мы попробуем окунуться в эпоху «Золотого века» Таллина, который пришелся на 15 столетие. В это время город преобразился и расцвел: мастера, стремясь перещеголять друг друга, создавали архитектурные шедевры, горожане прогуливались в замысловатых шляпах и остроносых башмаках и украшали свои дома стрельчатыми порталами и красивыми дверями. Вы увидите диковинных зверей, обитающих на фасадах и колоннах, рассмотрите языческого дракона, который соперничает с христианским львом. Пройдете по улицам, где соседствуют готический купеческий дом, барочный дворец и галерея в югендстиле, а также заглянете в уютные крошечные дворики. А чтобы запечатлеть панорамные виды Таллина, мы поднимемся на смотровые площадки башен Олевисте, Домского собора и Верхнего города.
Лучшие ракурсы Таллина
Вы прогуляетесь у Больших морских ворот, пройдете по улице Пикк и улочке Влюбленных к Цистерцианскому монастырю, подниметесь на оборонный ход и посетите три башни, отыскивая самые интересные пейзажи Таллина через фотообъектив. Затем поднимемся на холм Тоомпеа, чтобы запечатлеть Нижний город, вспомним картину Рериха «Старый король» и по узким улочкам проникнем в потаенные уголки Ревельских домовладений. Вы увидите милые домики бюргеров, рассмотрите Вирусские ворота, а закончить прогулку мы сможем на крыше высотного дома, откуда открывается потрясающий вид на средневековый город. А для тех, кто не раз бывал в Таллине и уже обошёл весь исторический центр, возможна фотопрогулка по Кадриоргу, Каламая, Роттермани и другим, не менее интересным районам города.
Организационные детали
В стоимость входит: услуги гида, консультация по фотосъемке, аренда штатива (по договоренности).
В стоимость не включены: услуги фотографа, входные билеты на крепостные стены и башни, музеи, церкви.
С собой рекомендуем взять вместительную карту памяти для фотоаппарата и дополнительную заряженную батарею.
Подъем на башню церкви Оливисте возможен в летнее время.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
Тариф
Стоимость
Участник
€67
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1108 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Дарья. Первый раз я побывала в Таллине в 2000 году. Теперь я живу здесь и работаю гидом. Люблю этот город и не променяю ни на какой другой.
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интересно все, что связано с Таллином: его история, культура и люди, живущие в нем.
Признаюсь честно, я не очень увлекаюсь легендами и считаю, что подлинные истории гораздо интереснее вымышленных.
Город хранит немало тайн и загадок. Стоит потянуть за ниточку, и можно размотать целый клубок историй!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
–
2
–
1
–
О
Оксана
Мне понравилось гулять с Дашей, 3 часа пролетели быстро, за это время мы нагулялись в Старом городе, побывали на смотровых площадках и заглянули в несколько уютных двориков, про которые знают не все местные. Все было оч душевно и хорошо!
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У
Урал
Все было замечательно,мы брали две экскурсии у другого гида. а этот гид рассказал что то новое и провел по другому маршруту. было здорово!
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l
lyudmila
Очень заряженный экскурсовод, увидеть то, что ранее проходил мимо) очень много информации, но она не мешала наслаждаться видами, а только дополняла и насыщада)
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