Денис проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Историческое наследие

Я познакомлю вас с хрониками колонизации Филиппин. Вы побываете у могилы Магеллана на о. Мактан, а в базилике Санто Ниньо увидите Крест, который мореплаватель установил, когда достиг Филиппин. Я расскажу об убийце Магеллана — вожде Лапу-Лапу, который считается первым бойцом против испанских колонистов: памятник ему установлен на той же площади, что и памятник Магеллану. Мы также посетим форт Сан Педро — вы узнаете, как за пять сотен лет менялось его назначение. А в старинном квартале у монумента «Наследие Себу» поговорим о ключевых событиях для города.

Быт, гитары и китайский храм

После мы отправимся в престижный район Беверли Хиллз, где недавно построили Даосский храм необыкновенной красоты, утопающий в зелени. Вы полюбуетесь его убранством и панорамными видами на остров. В доме-музее Каса Горордо познакомитесь с бытом зажиточной филиппинской семьи в эпоху испанской колонизации. А после мы заедем на мактанскую фабрику, где делают одни из лучших гитар в мире. Сотрудники фабрики расскажут о их производстве, а при желании вы приобретете музыкальный инструмент или сувенир (мини-гитару, изготовленную из кокосового ореха).

При желании можно расширить обзорную экскурсию и посетить еще несколько мест на ваш выбор: современный храм Леи — филлипинский Тадж-Махал с потрясающей смотровой площадкой. Или же Фабрику и музей сушеного манго, где можно увидеть процесс приготовления знаменитого филиппинского лакомства и купить различные сладости, сделанные из натуральных фруктов.