Денис проводит ещё 1 экскурсию

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Себу и Мактан: знакомство по-филиппински

Осмотреть природные и архитектурные красоты островов и погрузиться в их историю и культуру

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От $150 за экскурсию

Денис
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Денис – Гид в Себу
Вы осмотрите самые интересные и красивые места островов Себу и соседнего Мактана.

Услышите о том, как проходила колонизация Филиппин и в подробностях — историю 📖 Магеллана и вождя Лапу-Лапу.

В доме-музее я расскажу о традициях и укладе филиппинцев.

А еще мы полюбуемся панорамами на обзорных площадках и узнаете о производстве гитар и сушеного манго.
Себу и Мактан: знакомство по-филиппински
Себу и Мактан: знакомство по-филиппински

Что вас ожидает

Историческое наследие
Я познакомлю вас с хрониками колонизации Филиппин. Вы побываете у могилы Магеллана на о. Мактан, а в базилике Санто Ниньо увидите Крест, который мореплаватель установил, когда достиг Филиппин. Я расскажу об убийце Магеллана — вожде Лапу-Лапу, который считается первым бойцом против испанских колонистов: памятник ему установлен на той же площади, что и памятник Магеллану. Мы также посетим форт Сан Педро — вы узнаете, как за пять сотен лет менялось его назначение. А в старинном квартале у монумента «Наследие Себу» поговорим о ключевых событиях для города.

Быт, гитары и китайский храм
После мы отправимся в престижный район Беверли Хиллз, где недавно построили Даосский храм необыкновенной красоты, утопающий в зелени. Вы полюбуетесь его убранством и панорамными видами на остров. В доме-музее Каса Горордо познакомитесь с бытом зажиточной филиппинской семьи в эпоху испанской колонизации. А после мы заедем на мактанскую фабрику, где делают одни из лучших гитар в мире. Сотрудники фабрики расскажут о их производстве, а при желании вы приобретете музыкальный инструмент или сувенир (мини-гитару, изготовленную из кокосового ореха).

При желании можно расширить обзорную экскурсию и посетить еще несколько мест на ваш выбор: современный храм Леи — филлипинский Тадж-Махал с потрясающей смотровой площадкой. Или же Фабрику и музей сушеного манго, где можно увидеть процесс приготовления знаменитого филиппинского лакомства и купить различные сладости, сделанные из натуральных фруктов.

Организационные детали

  • Стоимость расширенной экскурсии: 200$ за 1-2 человек, или 100$, если вас больше.
  • В стоимость экскурсии входит трансфер и посещение всех достопримечательностей.
  • Отдельно по желанию оплачивается обед и личные расходы.
Себу и Мактан: знакомство по-филиппински
Себу и Мактан: знакомство по-филиппински
Себу и Мактан: знакомство по-филиппински
Себу и Мактан: знакомство по-филиппински
Себу и Мактан: знакомство по-филиппински
Себу и Мактан: знакомство по-филиппински
Себу и Мактан: знакомство по-филиппински
Себу и Мактан: знакомство по-филиппински
Себу и Мактан: знакомство по-филиппински
Себу и Мактан: знакомство по-филиппински
Себу и Мактан: знакомство по-филиппински
Себу и Мактан: знакомство по-филиппински

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Привет! Меня зовут Денис. Я живу в одной из самых удивительных стран в мире — Филиппины. Если вы хотите получить от этой страны только самые лучшие и положительные эмоции и не сталкиваться с проблемами организации отдыха, то пишите мне. Для меня самое главное, чтобы вы остались довольны и захотели вернуться в эту замечательную страну. Территориально нахожусь в Себу, но помогу с организацией отдыха практически в любой точке Филиппин.
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Денис проводит ещё 1 экскурсию

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