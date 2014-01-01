Еще несколько необычных экскурсий в Себу

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Себу — первое знакомство

История и современная жизнь знаменитого филиппинского острова на обзорной экскурсии

Петр
Петр – Гид из Себу
Вы увидите все знаковые места Себу и услышите самые интересные факты о культуре и традициях филиппинцев.

Я живым языком расскажу об особенностях их менталитета и религии, домострое, предпочтениях в еде, отношении к иностранцам и любимых развлечениях.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $75 за экскурсию

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Себу — первое знакомство
Себу — первое знакомство

Что вас ожидает

Все краски Себу
Вы посетите самые важные достопримечательности 🏛️ Себу: крест Магеллана, установленный португальскими и испанскими исследователями, первую церковь ⛪ на Филиппинах — базилику Санто Ниньо — и Даосский храм, с террас которого открывается потрясающий вид на весь Себу и соседние острова. А также: необычный памятник «Наследие Себу», дом-музей Каса Горордо с богатыми интерьерами и первую и самую маленькую крепость страны — форт Сан-Педро.

Остров Мактан и история 📖 Магеллана
В завершение мы заедем на соседний остров 🏝️ Мактан, где вы посетите место битвы Магеллана с вождем Лапу-Лапу и узнаете, почему португальский мореплаватель был обречен на поражение. Кроме того, я расскажу, как еще Филиппины связаны с эпохой Великих географических открытий и почему именно с Себу началась колонизация страны испанцами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘. Все транспортные расходы и входные билеты 🎫 включены в стоимость.
  • Для посещения церкви желательно, чтобы одежда закрывала плечи и колени. Если такой одежды нет, можно будет повязать платок поверх шорт или накинуть его на плечи.
Начало и место завершения
🚩 Остров Мактан или город Себу
Себу — первое знакомство
Себу — первое знакомство
Себу — первое знакомство
Себу — первое знакомство
Себу — первое знакомство
Себу — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Петр
Петр
Дорогие путешественники, меня зовут Петр, и я организую экскурсии на Филиппинах. Я живу здесь с 2014 года года и влюблен в невероятную природу страны, ее захватывающую историю, гостеприимных жителей и вкусную кухню. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и опытом!
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