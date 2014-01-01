Еще несколько необычных экскурсий в Себу

Что вас ожидает

Все краски Себу

Вы посетите самые важные достопримечательности 🏛️ Себу: крест Магеллана, установленный португальскими и испанскими исследователями, первую церковь ⛪ на Филиппинах — базилику Санто Ниньо — и Даосский храм, с террас которого открывается потрясающий вид на весь Себу и соседние острова. А также: необычный памятник «Наследие Себу», дом-музей Каса Горордо с богатыми интерьерами и первую и самую маленькую крепость страны — форт Сан-Педро.

Остров Мактан и история 📖 Магеллана

В завершение мы заедем на соседний остров 🏝️ Мактан, где вы посетите место битвы Магеллана с вождем Лапу-Лапу и узнаете, почему португальский мореплаватель был обречен на поражение. Кроме того, я расскажу, как еще Филиппины связаны с эпохой Великих географических открытий и почему именно с Себу началась колонизация страны испанцами.

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