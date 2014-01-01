Еще несколько необычных экскурсий в Себу

Все краски Себу Вы посетите самые важные достопримечательности 🏛️ Себу: крест Магеллана, установленный португальскими и испанскими исследователями, первую церковь ⛪ на Филиппинах — базилику Санто Ниньо — и Даосский храм, с террас которого открывается потрясающий вид на весь Себу и соседние острова. А также: необычный памятник «Наследие Себу», дом-музей Каса Горордо с богатыми интерьерами и первую и самую маленькую крепость страны — форт Сан-Педро.
Остров Мактан и история 📖 Магеллана В завершение мы заедем на соседний остров 🏝️ Мактан, где вы посетите место битвы Магеллана с вождем Лапу-Лапу и узнаете, почему португальский мореплаватель был обречен на поражение. Кроме того, я расскажу, как еще Филиппины связаны с эпохой Великих географических открытий и почему именно с Себу началась колонизация страны испанцами.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘. Все транспортные расходы и входные билеты 🎫 включены в стоимость.
Для посещения церкви желательно, чтобы одежда закрывала плечи и колени. Если такой одежды нет, можно будет повязать платок поверх шорт или накинуть его на плечи.
Начало и место завершения
🚩 Остров Мактан или город Себу
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Дорогие путешественники, меня зовут Петр, и я организую экскурсии на Филиппинах. Я живу здесь с 2014 года года и влюблен в невероятную природу страны, ее захватывающую историю, гостеприимных жителей и вкусную кухню. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и опытом!