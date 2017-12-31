Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите старый город на Антибах, где жил Пикассо
Прокатитесь по набережной Круазетт в Каннах и посетите знаменитый Дворец кинофестивалей
Полюбуйтесь потрясающим видом на море из средневековой деревни Сен-Поль-де-Ванс
Вас встретят в вашем отеле в Монако, Каннах или Ницце, а затем отвезут по потрясающей прибрежной дороге на Антиб. Отправляйтесь в Старый город, где жил Пикассо, посетите красивую гавань и осмотрите валы, построенные Вобаном.
Отправляйтесь в очаровательный город Канны в рамках этого тура на полдня. Вы спуститесь по набережной Круазетт и увидите роскошные отели, в которых останавливались знаменитости, от Мэрилин Монро до Скарлетт Йоханссон. Остановитесь в знаменитом Дворце Каннского кинофестиваля и прогуляйтесь по ступеням звезд.
Посетите средневековую деревню Сен-Поль-де-Ванс, прославленную актерами и художниками, жившими здесь, в том числе такими великими, как Боннар, Брак, Дюфи и Матисс. Прогуляйтесь по мощеным улочкам, зайдите в галереи и полюбуйтесь захватывающими видами на море.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортировка на минивэне с кондиционером (8-местный)
Профессиональный гид
Встреча в отеле и высадка
Что не входит
Входные билеты
Еда и напитки (если не указано иное)
Советы (необязательно)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 8 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Если вам требуется доступ для инвалидных колясок, пожалуйста, оставьте комментарий во время бронирования
Детские кресла необходимы для младенцев. Пожалуйста, сделайте запрос при бронировании
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
A
Ashish
31 дек 2017
Хедвиг - лучший гид, о котором можно только мечтать! Она сделает все возможное, чтобы рассказать вам о местах и их истории. Она является энтузиастом и проявляет тот же энтузиазм, что и новичок, и всегда готова щелкнуть фото для вас в любое время:) Мы полностью рекомендуем Hedwig для любого тура по Ницце и окрестностям за ее знания и энтузиазм. Нам очень понравилась наша однодневная поездка в Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс, благодаря ей, и она знала и о других местах, которые были «добавленной стоимостью» нашей поездки. С Хедвиг поездка была полностью оправдана! Спасибо Хедвиг.
А
Аноним
30 окт 2017
Really enjoyed this tour and learnt more about Nice from the guide on the way out of Nice than I did on a Segway tour focussed on Nice. There were only 2 of us on the tour so he started in St Paul de Vence and it was lovely to wander the old streets before the tourist buses arrived. It was early in the morning so I'd def go back when the galleries and shops are open. The next stop was Cannes and it doesn't seem to be as nice as neighbouring towns. Not a whole lot to see there but nice to see where the film festival takes place, though it looks very grubby and underwhelming. Our final stop was Antibes and we spent more time there to walk the coast and see the big boats. I'd have a liked a guided walk of st Paul, Cannes and antibes rather than free time to wander around but our guide was great and had a great knowledge of the area and delivering tours.