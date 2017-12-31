Вас встретят в вашем отеле в Монако, Каннах или Ницце, а затем отвезут по потрясающей прибрежной дороге на Антиб. Отправляйтесь в Старый город, где жил Пикассо, посетите красивую гавань и осмотрите валы, построенные Вобаном.

Отправляйтесь в очаровательный город Канны в рамках этого тура на полдня. Вы спуститесь по набережной Круазетт и увидите роскошные отели, в которых останавливались знаменитости, от Мэрилин Монро до Скарлетт Йоханссон. Остановитесь в знаменитом Дворце Каннского кинофестиваля и прогуляйтесь по ступеням звезд.

Посетите средневековую деревню Сен-Поль-де-Ванс, прославленную актерами и художниками, жившими здесь, в том числе такими великими, как Боннар, Брак, Дюфи и Матисс. Прогуляйтесь по мощеным улочкам, зайдите в галереи и полюбуйтесь захватывающими видами на море.