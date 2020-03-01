Светлана проводит ещё 4 экскурсии

  1. Франция
  2. Экскурсии

  3. А вы как относитесь к шоколаду?

Визит с дегустацией и с мастер-классом по выпечке макарон в шоколадном доме Бруно Журдана

Светлана
Задать вопрос
Светлана – ваш гид
На экскурсии вы посетите шоколадный дом Бруно Журдана, одного из самобытных шоколадников Франции, и примите участие в мастер-классе по выпечке макарон.

Вы также узнаете секреты приготовления шоколада и попробуете 7 сортов, а также пастилу, мармелада, сделанного из натуральных ингредиентов и многие другие сладости.

Коробочка макарон собственного приготовления будет хорошим воспоминанием о проведенном времени.
144 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Продолжительность 6 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?

Во Франции шоколад один из самых любимых лакомств (gourmandises). По статистике французы съедают больше всех шоколада и изделий из него по сравнению с другими станами и нациями мира. Кроме того, это безпроигрышный подарок почти во всех жизненных ситуациях, отказаться от хорошего шоколада просто невозможно, даже если ты его не ешь!

Я вам не скажу за всю Францию, а вот за Лион скажу: кондитерских фабрик здесь нет в том смысле, в каком понимаем это мы: предприятий, занимающихся потоком, выпуском стандартных кондитерских изделий в коробках и на развес. Есть, конечно, фабрики по производству питания, там используют какао, но все что касается шоколада — это епархия шоколадных домов или как их здесь называют — chocolaterie-confiserie!

О шоколадных домах

Среди многих домов шоколада в Лионе, пожалуй, только Вуазан Voisin по своим масштабам может сравниться с небольшой кондитерской фабрикой, но как подчеркивают сами производители: основой является аутентичная ручная работа. Этот дом имеет 25 бутиков и отличается именно spécialité lyonnaise, т.е. лионской специализацией. Я объясню, в чем ее особенность, что представляет из себя знаменитая лионская подушечка (Coussin de Lyon), история которой известна в Лионе аж с 1643 года, а также палочки пралинэ в белом шоколаде (Quenelles de Lyon).

Второе место в списке шоколадных домов (я использовала список коммерческой палаты Лиона) занимает торговый дом Bernachon, известный с 1953 года. Вы узнаете про семью шоколадников, которая его возглавляет

В прошлом году я открыла для себя еще одно новое имя и познакомилась с шоколадных дел мастером Бруно Журданом Bruno Jourdan — именно этим знакомством я и хочу с вами поделиться, так как сейчас могу сказать: своего шоколадника я нашла!

Бруно Журдан, его имя стоит под 14 номером в списке из 33-х торговых домов, занимающихся производством какао, шоколада и кондитерских изделий в Лионе и близлежащем регионе. Я расскажу, как его опыт и желание собственного дела перевели его из звания просто мастера шоколадника во владельца бутика и ателье, креативщика, создателя своего стиля. Среди его авторских работ и традиционные рецепты, и собственное ноу-хау. Стеклянные двери отделяют бутик от ателье и дают возможность увидеть самого мастера, создающего свои шедевры. Его супруга с удовольствием продает все это.

Программа

По субботам у него мастер-классы, в одном из которых вы сможете принять участие, в будний же день я привожу сюда туристов для того, чтобы пообщаться с шефом, услышать рассказ об истории шоколада, опробовать его сорта. Кстати, вы знаете сколько их, терруаров — мест выращивания шоколадного дерева? Я вам расскажу, где растут деревья какао и в чем отличие какао из разных стран.

Что касается шоколадных конфет, то это просто песня! Его ассортимент потрясает, и по вкусу и внешнему виду, а уж содержание начинки… Макарон, ах, это прелесть! Для меня это высший пилотаж выпечки. 16 видов, 16 цветов, 16 незабываемых вкусовых ощущений. И в завершении беспроигрышный вариант — оранжет, шоколадно-апельсиновый десерт!

Во время наших визитов предлагается дегустация на выбор: кто-то любит пастилу, а кто-то фруктовый мармелад, кому-то ближе сердцу нуга или орешки в шоколаде. Жизнь становится краше и приятнее, вкусовые ощущения хоть недолговечны, зато долговечна память о них! Вновь и вновь возвращает нас туда, где нам было приятно и хорошо! Присоединяйтесь! Я готова с вами опять пережить эти моменты удовольствия!

Программа дня:

  • 08.30-09.00. Встреча с гидом и сопровождение в ателье шоколадника.
  • 09.00-12.00. Мастер-класс по выпечке макарон
  • 12.00-14.00. Обед в выбранном ресторане региональной или гастрономической кухни
  • 14.00-15.00. Возвращение в ателье и дегустация шоколада с комментариями
  • 15.40. Сопровождение на вокзал и отправление в Лион

Организационные детали

  • В стоимость входит: мастер класс, перевод и сопровождение, дегустации.
  • В стоимость не входит: обед, трансфер из Лиона, за дополнительную плату возможна экскурсия по Вильфраншу.
  • Город Вильфранш-сюр-Сон, современная столица Божоле, расположен в 35 км на северо-восток от Лиона. Вы можете добраться до города на поезде за 7.5 евро за поездку или я закажу вам транспорт, ориентировочная цена 130 евро в оба конца.
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?
А вы как относитесь к шоколаду?

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Светлана
Светлана
Я живу во Франции с 2003 года и с 2009 работаю на своем счету в туризме. В России окончила школу гидов-экскурсоводов и проработала 14 лет гидом в разных агентствах родного Пскова. В 2009 закончила во Франции курсы региональных гидов Божоле и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями края, знакомствами с сыроделами и виноделами, поварами всех рангов, вплоть до звездных. Я покажу вам красоты края Божоле и Южной Бургундии и, конечно, Лиона.
Напишите мне

Светлана проводит ещё 4 экскурсии

Лион через века: обзорная прогулкаЛион через века: обзорная прогулкаЛион через века: обзорная прогулка
195 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Познакомиться с главными средневековыми и современными достопримечательностями города
Шедевры городской архитектуры, следы разных эпох, творения знаменитых лионских ткачей, история Франции в истории одного города — всё это ждет вас на экскурсии по Лиону. Вы прогуляетесь по центральным улочкам города, полюбуетесь базиликой Нотр-Дам на горе Фурвьер, перенесетесь в блистательную эпоху Генриха IV, заглянете в трабули домов и ателье, прославившее Лион прекрасным шелком. А главное — погрузитесь в мир местных традиций и непременно очаруетесь размеренным спокойствием города.
Поездка на ферму по производству сыровПоездка на ферму по производству сыровПоездка на ферму по производству сыров
540 за экскурсию
4.5 часов
Прокатиться по региону Божоле Зелёное, открыть фермерский быт и попробовать местные сыры и вино
Северное Божоле – так называется край, где большую часть холмов и гор покрывают зеленые луга и леса. Именно здесь, на высоте, где уже не растёт виноград, – настоящий рай для копытных животных. А значит, и для производства сыров! Вы окажетесь на настоящей ферме, узнаете о тонкостях производства и вкусовых нюансах сырной продукции и, конечно, продегустируете несколько видов вместе с вином.
Винные реки, сырные берегаВинные реки, сырные берегаВинные реки, сырные берега
780 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Однодневные гастрономические туры по прекрасным богатствам региона Рон-Альпы
Богатства региона Рон-Альпы удивительны и разнообразны: всемирно известные лыжные станции и водолечебные курорты, горы и равнины, винные и сельскохозяйственные регионы и, конечно, столица края и одновременно гастрономическая столица Франции город Лион. Один из восьми департаментов региона называется Эн или Ан (Ain) — именно сюда я и хочу вас пригласить. Чтобы попробовать лучшие местные продукты, порадовать взоры красивыми пейзажами и услышать удивительные истории этого края, стоит приехать сюда по одному из предлагаемых вариантов путешествия.
Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус!Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус!Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус!
500 за экскурсию
4 часа
История региона, дегустация марочных вин и знакомство с производством местных масел
Думаю, многие слышали про знаменитые вина Божоле. Своим названием они обязаны региону на северо-западе от Лиона. Праздник молодого вина Божоле Нуво собирает ценителей веселья и французских вин. Но столицу региона Боже стоит посещать круглый год!

Гастрономические экскурсии в Лионе

Вon appétit, Лион!Вon appétit, Лион!Вon appétit, Лион!
65 за экскурсию
4 часа
Попробовать местные деликатесы на рынке Поля Бокюза и услышать кулинарные истории города
Если Франция — кулинарная столица мира, то Лион — кулинарная столица Франции. Чтобы убедиться в этом, мы заглянем в старинные лавочки на рынке Ле Аль Поль Бокюз и продегустируем вкуснейшие лионские сыры, колбасы, вина и пирожные. А в перерывах между гастрономическими открытиями поговорим об истории традиционных бушонов и культовом поваре Лиона.

Выбирайте и другие экскурсии в Лионе

ОбзорныеВсеЗа городомИндивидуальныеГастрономическиеМастер-классыИстория и архитектураНа автомобилеМузеи и искусствоПешком