Светлана проводит ещё 4 экскурсии

Во Франции шоколад один из самых любимых лакомств (gourmandises). По статистике французы съедают больше всех шоколада и изделий из него по сравнению с другими станами и нациями мира. Кроме того, это безпроигрышный подарок почти во всех жизненных ситуациях, отказаться от хорошего шоколада просто невозможно, даже если ты его не ешь!

Я вам не скажу за всю Францию, а вот за Лион скажу: кондитерских фабрик здесь нет в том смысле, в каком понимаем это мы: предприятий, занимающихся потоком, выпуском стандартных кондитерских изделий в коробках и на развес. Есть, конечно, фабрики по производству питания, там используют какао, но все что касается шоколада — это епархия шоколадных домов или как их здесь называют — chocolaterie-confiserie!

О шоколадных домах

Среди многих домов шоколада в Лионе, пожалуй, только Вуазан Voisin по своим масштабам может сравниться с небольшой кондитерской фабрикой, но как подчеркивают сами производители: основой является аутентичная ручная работа. Этот дом имеет 25 бутиков и отличается именно spécialité lyonnaise, т.е. лионской специализацией. Я объясню, в чем ее особенность, что представляет из себя знаменитая лионская подушечка (Coussin de Lyon), история которой известна в Лионе аж с 1643 года, а также палочки пралинэ в белом шоколаде (Quenelles de Lyon).

Второе место в списке шоколадных домов (я использовала список коммерческой палаты Лиона) занимает торговый дом Bernachon, известный с 1953 года. Вы узнаете про семью шоколадников, которая его возглавляет

В прошлом году я открыла для себя еще одно новое имя и познакомилась с шоколадных дел мастером Бруно Журданом Bruno Jourdan — именно этим знакомством я и хочу с вами поделиться, так как сейчас могу сказать: своего шоколадника я нашла!

Бруно Журдан, его имя стоит под 14 номером в списке из 33-х торговых домов, занимающихся производством какао, шоколада и кондитерских изделий в Лионе и близлежащем регионе. Я расскажу, как его опыт и желание собственного дела перевели его из звания просто мастера шоколадника во владельца бутика и ателье, креативщика, создателя своего стиля. Среди его авторских работ и традиционные рецепты, и собственное ноу-хау. Стеклянные двери отделяют бутик от ателье и дают возможность увидеть самого мастера, создающего свои шедевры. Его супруга с удовольствием продает все это.

Программа

По субботам у него мастер-классы, в одном из которых вы сможете принять участие, в будний же день я привожу сюда туристов для того, чтобы пообщаться с шефом, услышать рассказ об истории шоколада, опробовать его сорта. Кстати, вы знаете сколько их, терруаров — мест выращивания шоколадного дерева? Я вам расскажу, где растут деревья какао и в чем отличие какао из разных стран.

Что касается шоколадных конфет, то это просто песня! Его ассортимент потрясает, и по вкусу и внешнему виду, а уж содержание начинки… Макарон, ах, это прелесть! Для меня это высший пилотаж выпечки. 16 видов, 16 цветов, 16 незабываемых вкусовых ощущений. И в завершении беспроигрышный вариант — оранжет, шоколадно-апельсиновый десерт!

Во время наших визитов предлагается дегустация на выбор: кто-то любит пастилу, а кто-то фруктовый мармелад, кому-то ближе сердцу нуга или орешки в шоколаде. Жизнь становится краше и приятнее, вкусовые ощущения хоть недолговечны, зато долговечна память о них! Вновь и вновь возвращает нас туда, где нам было приятно и хорошо! Присоединяйтесь! Я готова с вами опять пережить эти моменты удовольствия!

Программа дня: