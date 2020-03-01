Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус!

История региона, дегустация марочных вин и знакомство с производством местных масел
Своим названием они обязаны региону на северо-западе от Лиона.
Праздник молодого вина Божоле Нуво собирает ценителей веселья и французских вин.
Но столицу региона Боже стоит посещать круглый год!
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Программа
Я заберу вас из Лиона на машине, и мы отправимся в путешествие по Божоле. Название региона происходит от названия Божо, основанного в Х веке сеньором Бераром Божо. Его семья правила городом вплоть до конца XV века. С тех давних времен в городе сохранилось немало строений, например, церковь Святого Николая XII века, а ещё особняки эпохи ренессанс. Их стоит увидеть своими глазами и узнать удивительные истории этих мест!
Конечно же, в Божо стоить пробовать вино! Поэтому мы отправимся на дегустацию местных марочных вин, и я расскажу об их особенностях.
Зайдем мы и на производство растительных масел. Здесь изготавливают 13 видов масел: фисташковое, маковое, кунжутное, миндальное, фундуковое, сваренное из пекана, грецкого ореха и т.д.! А еще 6 видов бальзамических уксусов, в том числе из айвы, меда, лимона и малины! Дегустация позволит оценить все перечисленные богатства по достоинству ;)
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят:
- трансфер в автомобиле для 7 человек по всему маршруту;
- обзорная погулка по Божо;
- посещение производства масел с дегустациями.
Дегустация вин проводится по желанию и оплачивается дополнительно (максимум 10 евро/человек).
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.