Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус!

Программа

Я заберу вас из Лиона на машине, и мы отправимся в путешествие по Божоле. Название региона происходит от названия Божо, основанного в Х веке сеньором Бераром Божо. Его семья правила городом вплоть до конца XV века. С тех давних времен в городе сохранилось немало строений, например, церковь Святого Николая XII века, а ещё особняки эпохи ренессанс. Их стоит увидеть своими глазами и узнать удивительные истории этих мест!

Конечно же, в Божо стоить пробовать вино! Поэтому мы отправимся на дегустацию местных марочных вин, и я расскажу об их особенностях.

Зайдем мы и на производство растительных масел. Здесь изготавливают 13 видов масел: фисташковое, маковое, кунжутное, миндальное, фундуковое, сваренное из пекана, грецкого ореха и т.д.! А еще 6 видов бальзамических уксусов, в том числе из айвы, меда, лимона и малины! Дегустация позволит оценить все перечисленные богатства по достоинству ;)