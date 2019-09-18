Лион: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе

Откройте для себя Лион в удобном автобусном туре hop-on hop-off

4.3
318 отзывов
В группе
до 100 чел.
Откройте для себя Лион в удобном автобусном туре hop-on hop-off.

Посмотрите все главные достопримечательности, в том числе базилику Нотр-Дам-де-Фурвьер и площадь Белькур.

По экскурсионному маршруту 12 остановок.
Лион: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Лион: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Лион: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Лион: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Лион: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Белькур
  • Старый Лион
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Познакомьтесь с Лионом на удобном hop-on hop-off автобусе
  2. Послушайте аудиокомментарии по маршруту
  3. Сходите с автобуса и заходите обратно на 14 разных остановках
  4. Воспользуйтесь WiFi в автобусе
Выберите однодневный или двухдневный билет на обзорную автобусную экскурсию по Лиону и откройте для себя достопримечательности и памятники города. Благодаря 12 остановкам для зеленой линии и 7 остановкам для синей ветки вы сможете в полной мере насладиться видами Лиона из двухэтажного автобуса с открытым верхом.
Садитесь и выходите столько раз, сколько захотите, когда вы увидите основные достопримечательности города, такие как базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер, район Старого Лиона, Halles Paul Bocuse с местными продуктами или Parc Tête d ' Или полюбоваться красивейшими розами.
Организуйте свой маршрут так, как вам нравится, в удобном для вас темпе. Зеленая и синяя ветки - это однодневный билет на hop-on-hop-off автобус. Если вы хотите получить доступ к обеим линиям, выберите проездной Green Line + Blue Line, чтобы насладиться Лионом на двухэтажном автобусе в течение 2 дней.

Зеленая линия:

  • Place Bellecour
  • Терро
  • Мур Пейнт
  • Дворец правосудия
  • Старый Лион
  • Перраш
  • Музей слияния
  • Berges du Rhône
  • Театры Галло-Ромен
  • Фурвьер
  • Парк Hauteurs

Синяя линия:

  • Place Bellecour • Холл Поль Бокюз • Парк Тет д'Ор - Ботанический сад • Parc Tête d'Or - Porte des Enfants • Hôtel de Ville • Хард Рок Кафе • Hôtel-Dieu

Ответы на вопросы

Что входит
  • Зеленая или синяя линия: hop-on hop-off поездка на 1 день
  • Зеленая линия + Синяя линия: двухдневный hop-on hop-off тур
  • Многоязычный аудиокомментарий
  • Бесплатная карта Лиона
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Летняя шляпа
Не допускаются
  • Курение
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 318 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
166
4
99
3
34
2
11
1
8
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
18 сен 2019
(США)
Первый водитель указал, что он не может принять мой мобильный пропуск и был груб, я не знал, когда придет второй автобус, но он пришел через несколько минут, есть другой пассажир с такой же ситуацией, поэтому вы должны предоставить распечатанную квитанцию некоторым водителям. второй водитель был очень приятным и профессиональным, я рекомендовал бы за ценность
А
21 мая 2019
(Австралия)
Автобус был совершенно новый, и наушники были легко установлены. Вы можете выбрать язык и изменить громкость. Комментарий был таким понятным и интересным. Мы остановились примерно в 12 местах около часа или около того. Вы можете выйти и сесть на следующий автобус через полчаса. Это был лучший опыт. Я очень рекомендую этот тур для знакомства с городом Лионом.
A
12 фев 2019
(Великобритания)
Это отличный способ увидеть красоту Лиона за один день. Он проведет вас через старые и новые части города, давая понять, как развивался Лион. Единственным недостатком является то, что обслуживание может быть более частым. Между нашим автобусом и следующим было 2 часа перерыва. Да, и не забудьте распечатать свой билет. Копия электронной почты не годится.

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