Выберите однодневный или двухдневный билет на обзорную автобусную экскурсию по Лиону и откройте для себя достопримечательности и памятники города. Благодаря 12 остановкам для зеленой линии и 7 остановкам для синей ветки вы сможете в полной мере насладиться видами Лиона из двухэтажного автобуса с открытым верхом.

Садитесь и выходите столько раз, сколько захотите, когда вы увидите основные достопримечательности города, такие как базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер, район Старого Лиона, Halles Paul Bocuse с местными продуктами или Parc Tête d ' Или полюбоваться красивейшими розами.

Организуйте свой маршрут так, как вам нравится, в удобном для вас темпе. Зеленая и синяя ветки - это однодневный билет на hop-on-hop-off автобус. Если вы хотите получить доступ к обеим линиям, выберите проездной Green Line + Blue Line, чтобы насладиться Лионом на двухэтажном автобусе в течение 2 дней.

Зеленая линия:

Place Bellecour

Терро

Мур Пейнт

Дворец правосудия

Старый Лион

Перраш

Музей слияния

Berges du Rhône

Театры Галло-Ромен

Фурвьер

Парк Hauteurs

Синяя линия: