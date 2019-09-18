Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Познакомьтесь с Лионом на удобном hop-on hop-off автобусе
Послушайте аудиокомментарии по маршруту
Сходите с автобуса и заходите обратно на 14 разных остановках
Воспользуйтесь WiFi в автобусе
Выберите однодневный или двухдневный билет на обзорную автобусную экскурсию по Лиону и откройте для себя достопримечательности и памятники города. Благодаря 12 остановкам для зеленой линии и 7 остановкам для синей ветки вы сможете в полной мере насладиться видами Лиона из двухэтажного автобуса с открытым верхом.
Садитесь и выходите столько раз, сколько захотите, когда вы увидите основные достопримечательности города, такие как базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер, район Старого Лиона, Halles Paul Bocuse с местными продуктами или Parc Tête d ' Или полюбоваться красивейшими розами.
Организуйте свой маршрут так, как вам нравится, в удобном для вас темпе. Зеленая и синяя ветки - это однодневный билет на hop-on-hop-off автобус. Если вы хотите получить доступ к обеим линиям, выберите проездной Green Line + Blue Line, чтобы насладиться Лионом на двухэтажном автобусе в течение 2 дней.
Зеленая линия:
Place Bellecour
Терро
Мур Пейнт
Дворец правосудия
Старый Лион
Перраш
Музей слияния
Berges du Rhône
Театры Галло-Ромен
Фурвьер
Парк Hauteurs
Синяя линия:
Place Bellecour • Холл Поль Бокюз • Парк Тет д'Ор - Ботанический сад • Parc Tête d'Or - Porte des Enfants • Hôtel de Ville • Хард Рок Кафе • Hôtel-Dieu
Ответы на вопросы
Что входит
Зеленая или синяя линия: hop-on hop-off поездка на 1 день
Зеленая линия + Синяя линия: двухдневный hop-on hop-off тур
Многоязычный аудиокомментарий
Бесплатная карта Лиона
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Летняя шляпа
Не допускаются
Курение
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 318 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
Eniko
18 сен 2019
(США)
Первый водитель указал, что он не может принять мой мобильный пропуск и был груб, я не знал, когда придет второй автобус, но он пришел через несколько минут, есть другой пассажир с такой же ситуацией, поэтому вы должны предоставить распечатанную квитанцию некоторым водителям. второй водитель был очень приятным и профессиональным, я рекомендовал бы за ценность
А
Аноним
21 мая 2019
(Австралия)
Автобус был совершенно новый, и наушники были легко установлены. Вы можете выбрать язык и изменить громкость. Комментарий был таким понятным и интересным. Мы остановились примерно в 12 местах около часа или около того. Вы можете выйти и сесть на следующий автобус через полчаса. Это был лучший опыт. Я очень рекомендую этот тур для знакомства с городом Лионом.
A
Amit
12 фев 2019
(Великобритания)
Это отличный способ увидеть красоту Лиона за один день. Он проведет вас через старые и новые части города, давая понять, как развивался Лион. Единственным недостатком является то, что обслуживание может быть более частым. Между нашим автобусом и следующим было 2 часа перерыва. Да, и не забудьте распечатать свой билет. Копия электронной почты не годится.