Что вас ожидает

Путешествие к истокам города, на 2000 лет назад

Возле галло-романского амфитеатра и Одеона, построенных еще до нашей эры, вы узнаете, с чего началась история города и что значил для Лиона статус столицы Лугдунской Галлии. Об эпохе Средневековья поговорим в Старом городе, где я расскажу об особых тайных проходах – «трабулях», а во дворах местных жителей поделюсь самыми интересными легендами родом из далекого прошлого. Также я подскажу отличное заведение неподалеку – один из традиционных лионских ресторанов, так называемых бушонов, где вы сможете, при желании, пообедать.

Визитные карточки современного Лиона

Следуя дальше по временной ветви, вы услышите о ярком периоде буржуазной эпохи, которая подарила городу самые узнаваемые достопримечательности. На выразительной площади Терро речь пойдет об истории создания фонтана со скульптурой Бартольди. Также вы рассмотрите театр Селестен, один из старейших театров французской комедии во Франции, здание Оперы и Мэрии города, фонтан, украшающий площадь Якобинцев. И, кроме того, посетите одну из крупнейших площадей Европы – Белькур.

Взгляд в будущее – прогулка по футуристическому кварталу

В районе Конфлюанс вы окажетесь в настоящей Кремниевой долине Европы. Я расскажу о множестве старт-ап проектов и штаб-квартирах разных европейских компаний. И, конечно, здесь вы откроете совершенно иной Лион, со зданиями невообразимой формы и цвета, для которых, кажется, законов гравитации не существует. Как в прошлом отстающий и заброшенный индустриальный район удалось превратить в дорогой и процветающий? Об этом поговорим на прогулке!