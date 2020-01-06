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Большая обзорная прогулка с легким погружением в историю и культуру многоликого города

Maryna
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Maryna – ваш гид
Столица французской гастрономии, масонских орденов, шелка и роз – все это о Лионе! В путешествии вы услышите о галло-римском наследии и средневековых легендах, изучите архитектурные шедевры буржуазной эпохи и заглянете в местную Кремниевую долину.

А также узнаете о привычках лионцев, ярких фестивалях и личностях, прославивших город.
230 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Vieux Lyon (Старый город)
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Лион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса
Лион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса

Что вас ожидает

Путешествие к истокам города, на 2000 лет назад
Возле галло-романского амфитеатра и Одеона, построенных еще до нашей эры, вы узнаете, с чего началась история города и что значил для Лиона статус столицы Лугдунской Галлии. Об эпохе Средневековья поговорим в Старом городе, где я расскажу об особых тайных проходах – «трабулях», а во дворах местных жителей поделюсь самыми интересными легендами родом из далекого прошлого. Также я подскажу отличное заведение неподалеку – один из традиционных лионских ресторанов, так называемых бушонов, где вы сможете, при желании, пообедать. 

Визитные карточки современного Лиона
Следуя дальше по временной ветви, вы услышите о ярком периоде буржуазной эпохи, которая подарила городу самые узнаваемые достопримечательности. На выразительной площади Терро речь пойдет об истории создания фонтана со скульптурой Бартольди. Также вы рассмотрите театр Селестен, один из старейших театров французской комедии во Франции, здание Оперы и Мэрии города, фонтан, украшающий площадь Якобинцев. И, кроме того, посетите одну из крупнейших площадей Европы – Белькур

Взгляд в будущее – прогулка по футуристическому кварталу
В районе Конфлюанс вы окажетесь в настоящей Кремниевой долине Европы. Я расскажу о множестве старт-ап проектов и штаб-квартирах разных европейских компаний. И, конечно, здесь вы откроете совершенно иной Лион, со зданиями невообразимой формы и цвета, для которых, кажется, законов гравитации не существует. Как в прошлом отстающий и заброшенный индустриальный район удалось превратить в дорогой и процветающий? Об этом поговорим на прогулке!

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на весь день, почти все время мы будем гулять пешком, но будет и несколько перемещений на городском транспорте.
  • Обед и транспорт не входит в стоимость. Проездной на день – 6 евро/чел, билет на одну поездку в 1.5 часа – 1.9 евро/чел).
Лион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса
Лион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса
Лион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса
Лион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса
Лион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса
Лион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса
Лион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса
Лион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса
Лион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса
Лион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса
Лион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Vieux Lyon (Старый город).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maryna
Maryna
Привет! Меня зовут Марина. Я юрист-международник, до 2019 года работала в международных организациях, сейчас полностью погрузилась в туризм. Увлекаюсь путешествиями уже более 15 лет, побывала в 34 странах, более 200 городах мира и знаю, как это - быть заядлым туристом. Я влюбилась в Лион с первого взгляда, когда приехала в 2011 году учиться. Теперь хочу влюбить в него всех, кто сюда приезжает! Я покажу город глазами местного знатока и ненавязчиво расскажу о жизни в нем, его истории и культуре.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 января 2020
Считаю, что нам с мужем очень повезло с гидом. Мы начали с центра. Историческая часть, конечно, весьма интересна, но особенно нам понравился Конфлюанс! Мы пришли туда уже по темноте, и в этой невероятной подсветке все выглядело сумасшедше футуристически! Я архитектор, и для меня увидеть такое своими глазами - это просто подарок! Ну И очень важно, что человек, открывший нам всю эту красоту, делал все это очень искренне, от души. Марина провела нас по всем возможным местам, показала нам Лион с таких разных сторон! Спасибо ей огромное, всего лишь за один день она заставила нас влюбиться в этот город.

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