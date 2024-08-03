3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Марселю: от центра до Старого Порта
Марсель - город мифов и легенд. Узнайте, что правда, а что выдумка, и откройте для себя многогранность этого удивительного места на юге Франции
Начало: В Старом порту в центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€118 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Марсель: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Марсель - крупнейший порт Франции с богатой историей и культурой. Побывайте на острове Иф, в дворце Лоншан и полюбуйтесь панорамой города с Нотр-Дам-де-ла-Гард
Сегодня в 08:00
7 авг в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Марсель - первое свидание
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: У Кафедрального собора Ля Мажор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
3 часа
Круиз
Must-have в Марселе: индивидуальный круиз по знаковым местам
Незабываемый круиз по Марселю, который раскроет его уникальный характер и подарит яркие впечатления. Погрузитесь в атмосферу города с историей в 3000 лет
Начало: Cathédrale de la Major
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €169 за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
Посетите уникальные места Марселя: Аббатство Святого Виктора, Старый порт и Набережную Корниш. Погрузитесь в атмосферу города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия3 августа 2024Дякуємо Ерні за наймомірно прекрасну екскурсію.
- ЕЕлена28 июля 2024Рекомендую непременно!!! Организация и проведение экскурсии на высшем уровне! Содержательно, интересно, непринужденно. Эрна интеллигентная и очень приятная девушка, прекрасный экскурсовод.
- ДДарья27 июля 2024Пожалуй, это была одна из лучших экскурсий в моей жизни, а я из посетила несколько десятков. Лина очень приятный экскурсовод и собеседник, однозначно рекомендую её как проводника по Марселю❤️
- ООльга23 июля 2024Эрна - best of the best! Потрясающий гид и замечательный, позитивный человек. Невероятно классная экскурсия, отлично подготовленная, очень интересная. Нас
- ЯЯнчурина21 июля 2024Прекрасная прогулка с Валентиной по Марселю полностью соответствует теме. Гуляли, слушали рассказ человека, любящего свой город, его историю и его истории, архитектуру и привычки. С Валентиной город предстал в своем лучшем виде) Спасибо)
- ССергей19 июля 2024Отличный экскурсовод. Отличная экскурсия. Спасибо Валентине за все рекомендации.
- ННикита14 июля 2024Очень интересная экскурсия. Погуляли, поели, попили, все поделали! Большое спасибо Дарье. Все 3 часа рассказывала интересные истории про город и его жителей.
- YYosef13 июля 2024Очень понравилось. Интеллигентная и образованный экскурсовод. Очень рекомендую!
- NNatalia8 июля 2024Спасибо большое! Мне очень понравилась прогулка и экскурсия Лины! Я очень довольная! Рассказ интересный, легкий! Обязательно порекомендую ее как гида 👍
- ДДарья3 июля 2024Спасибо большое Лине за такую содержательную и замечательную экскурсию. Прогулка прошла в нашем темпе, без спешки и беготни, что было
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