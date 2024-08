читать дальше забрали прямо из порта и вернули обратно)) Эрна просто заставила нас влюбиться в Марсель и теперь придется приезжать снова и снова)) К счастью, есть к кому обратиться в Марселе, ведь после встречи с Эрной не покидает ощущение, что кроме того, что город и экскурсия классные, так еще и пообщались со старым любимым другом. Очень рекомендую!!!

Эрна - best of the best! Потрясающий гид и замечательный, позитивный человек. Невероятно классная экскурсия, отлично подготовленная, очень интересная. Нас