Все – экскурсии в Марселе

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Марселе на русском языке, цены от €118. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Правда и выдумки о Марселе
Пешая
92 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Марселю: от центра до Старого Порта
Марсель - город мифов и легенд. Узнайте, что правда, а что выдумка, и откройте для себя многогранность этого удивительного места на юге Франции
Начало: В Старом порту в центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
118 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Марсель
На машине
26 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Марсель: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Марсель - крупнейший порт Франции с богатой историей и культурой. Побывайте на острове Иф, в дворце Лоншан и полюбуйтесь панорамой города с Нотр-Дам-де-ла-Гард
Сегодня в 08:00
7 авг в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Марсель - первое свидание
Пешая
46 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Марсель - первое свидание
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: У Кафедрального собора Ля Мажор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
125 за всё до 10 чел.
Must-have в Марселе
Пешая
58 отзывов
3 часа
Круиз
Must-have в Марселе: индивидуальный круиз по знаковым местам
Незабываемый круиз по Марселю, который раскроет его уникальный характер и подарит яркие впечатления. Погрузитесь в атмосферу города с историей в 3000 лет
Начало: Cathédrale de la Major
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 169 за всё до 3 чел.
Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
Посетите уникальные места Марселя: Аббатство Святого Виктора, Старый порт и Набережную Корниш. Погрузитесь в атмосферу города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 августа 2024
    Здравствуй, Марсель
    Дякуємо Ерні за наймомірно прекрасну екскурсію.
  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    Здравствуй, Марсель
    Рекомендую непременно!!! Организация и проведение экскурсии на высшем уровне! Содержательно, интересно, непринужденно. Эрна интеллигентная и очень приятная девушка, прекрасный экскурсовод.
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    Мы наполнились новыми впечатлениями и эмоциями. Хотим вернуться ещё раз,познакомиться с Провансом и полюбоваться красотами этого удивительного места. Рекомендую! Рекомендую! Рекомендую!

  • Д
    Дарья
    27 июля 2024
    Правда и выдумки о Марселе
    Пожалуй, это была одна из лучших экскурсий в моей жизни, а я из посетила несколько десятков. Лина очень приятный экскурсовод и собеседник, однозначно рекомендую её как проводника по Марселю❤️
  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    Здравствуй, Марсель
    Эрна - best of the best! Потрясающий гид и замечательный, позитивный человек. Невероятно классная экскурсия, отлично подготовленная, очень интересная. Нас
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    забрали прямо из порта и вернули обратно)) Эрна просто заставила нас влюбиться в Марсель и теперь придется приезжать снова и снова)) К счастью, есть к кому обратиться в Марселе, ведь после встречи с Эрной не покидает ощущение, что кроме того, что город и экскурсия классные, так еще и пообщались со старым любимым другом. Очень рекомендую!!!

  • Я
    Янчурина
    21 июля 2024
    Марсель - первое свидание
    Прекрасная прогулка с Валентиной по Марселю полностью соответствует теме. Гуляли, слушали рассказ человека, любящего свой город, его историю и его истории, архитектуру и привычки. С Валентиной город предстал в своем лучшем виде) Спасибо)
  • С
    Сергей
    19 июля 2024
    Марсель - первое свидание
    Отличный экскурсовод. Отличная экскурсия. Спасибо Валентине за все рекомендации.
  • Н
    Никита
    14 июля 2024
    Must-have в Марселе
    Очень интересная экскурсия. Погуляли, поели, попили, все поделали! Большое спасибо Дарье. Все 3 часа рассказывала интересные истории про город и его жителей.
  • Y
    Yosef
    13 июля 2024
    Марсель - первое свидание
    Очень понравилось. Интеллигентная и образованный экскурсовод. Очень рекомендую!
  • N
    Natalia
    8 июля 2024
    Правда и выдумки о Марселе
    Спасибо большое! Мне очень понравилась прогулка и экскурсия Лины! Я очень довольная! Рассказ интересный, легкий! Обязательно порекомендую ее как гида 👍
    Спасибо большое! Мне очень понравилась прогулка и экскурсия Лины! Я очень довольная! Рассказ интересный, легкий! ОбязательноСпасибо большое! Мне очень понравилась прогулка и экскурсия Лины! Я очень довольная! Рассказ интересный, легкий! ОбязательноСпасибо большое! Мне очень понравилась прогулка и экскурсия Лины! Я очень довольная! Рассказ интересный, легкий! ОбязательноСпасибо большое! Мне очень понравилась прогулка и экскурсия Лины! Я очень довольная! Рассказ интересный, легкий! ОбязательноСпасибо большое! Мне очень понравилась прогулка и экскурсия Лины! Я очень довольная! Рассказ интересный, легкий! Обязательно
  • Д
    Дарья
    3 июля 2024
    Правда и выдумки о Марселе
    Спасибо большое Лине за такую содержательную и замечательную экскурсию. Прогулка прошла в нашем темпе, без спешки и беготни, что было
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    очень важно для нас) Узнали много о Марселе. Лина отвечала на все наши вопросы по теме экскурсии и после экскурсии уделила нам время, и ответила на наши «бытовые» вопросы, помогла в организации нашего дальнейшего досуга в Марселе. Огромная благодарность! Были очень рады познакомиться🌺

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Все»

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  5. Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
Какие места ещё посмотреть в Марселе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Марселю в августе 2024
Сейчас в Марселе в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 118 до 250. Туристы уже оставили гидам 222 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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