Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа

Обязательно откройте для себя Марсель! Общественный транспорт, туристические автобусы

4.3
250 отзывов
Входной билет
Обязательно откройте для себя Марсель! Общественный транспорт, туристические автобусы и небольшие поезда, музеи, культура и досуг: пакеты «все включено». См. Условия.
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа

Что вы увидите 🤩

  • Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья
  • Замок Иф
  • Исторический музей Марселя
  • Национальный парк Каланк
  • Музей римских доков
  • Фриульские острова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Карта City Pass Marseille действительна в течение 24, 48 или 72 часов и дает доступ ко многим достопримечательностям, музеям, поездам, лодкам, экскурсиям, билетам на общественный транспорт и многому другому. Этот пропуск предназначен для индивидуальных посетителей, которые хотят открыть для себя Марсель с пакетом «все включено».
Посетитель предъявляет пропуск при входе в музей или в начале экскурсии и получает ключи от города. Воспользуйтесь скидками в магазине Metropolitan Tourist Office, сертифицированных магазинах и у партнеров по активному отдыху.
  • Неограниченный доступ к общественному транспорту на время действия проездного. • Многочисленные скидки и дегустации в магазинах-партнерах и поставщиках.
  • Доступ в MUCEM (закрыт по вторникам).
  • Вход в музей Regards de Provence (закрыт по понедельникам). • Поездка на острова Иф или Фриул ИЛИ один тур с Colorbüs Tour (hop-on hop-off автобус) • Посещение замка Иф (в зависимости от погодных условий - в зимние месяцы закрыт по понедельникам) • Экскурсия на туристическом поезде до Нотр-Дам-де-ла-Гард или по Старому Марселю • Бесплатная экскурсия включена в 72 часа CityPass и со скидкой на варианты 24 и 48 часов (требуется предварительный заказ, в предложение не входят La Cité Radieuse - Le Corbusier, экскурсии с гидом стоимостью более 10 евро и индивидуальные посещений) • Льготные тарифы для детей (от 7 до 15 лет)
  • Муниципальные музеи бесплатны круглый год (со скидкой на временные выставки, если у вас есть этот пропуск).

Ответы на вопросы

Что входит
  • City Pass с указанными мероприятиями (одноразовый доступ)
  • Общественный транспорт (автобус, метро и трамвай), действителен в соответствии с приобретенным CityPass
  • Экскурсии по столичному туристическому офису от 10 €
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • В случае отмены бронирования из-за непредвиденных обстоятельств или плохих погодных условий Туристический офис и Конференц-бюро не несут ответственности: возврат невозможен
  • Туристический офис и конгресс-бюро закрыты 1 января, 25 декабря и 1 мая
  • Получите City Pass в столичном офисе по туризму и конференциям Марселя с понедельника по воскресенье с 9:00 до 18:00, просто принесите подтверждение бронирования и свой документ
  • Столичный офис по туризму и конференциям Марселя расположен по адресу: 11 La Canebière
  • Место встречи находится на вокзале Сен-Шарль
  • Пожалуйста, узнайте о доступности достопримечательностей, прежде чем использовать карту City Pass
  • Летом вам, возможно, придется подождать несколько часов, чтобы сесть на лодки до островов Иф и Фриуль. Переезд можно забронировать только в тот же день
  • Пропуск действителен 12 месяцев с момента покупки
  • Для всех посещений с гидом требуется бронирование столичного туристического и конференц-офиса
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

C
24 окт 2019
Все прошло хорошо. Единственное, чего мы не знали, это то, что нам нужно было посетить туристическую информацию, чтобы получить ваш пропуск, поэтому было немного неловко пытаться попасть в метро, используя штрих-код на распечатанном ваучере, и нам пришлось купить один билет (который был всего 3 евро для нас обоих). Вам необходимо предъявить карту к месту вашего визита, и вам выдадут билет. Автобусы - это просто, потому что все, что вам нужно сделать, это сканировать свою карточку при посадке в автобус, и я полагаю, что это все, что вам нужно сделать для метро, когда у вас есть карточка.
V
24 авг 2019
Ce pass regroupe tout (visites, transports, remises sur boutique).
En faisant mes calculs de fin de séjour, j'ai économisé 20% sur mes diverses activités. A savoir que j'ai beaucoup utilisé les transports en commun.
Seul bémol, en aucun cas ce pass est un coupe-file (ce qui est dommage). Pour le Frioul, 40 min d'attente et pour le petit train, nous n'avons pu faire le voyage retour de Notre-Dame tellement la file était longue, nous avons pris le bus de ligne.
А
31 окт 2021
I ended up buying the 48 hour pass mostly for access to the hop on hop off bus. I was there for two half days, which is why I didn't just purchase it for just 24 hours. I needed to be able to use the bus on both days, but when I went to get on the bus late in the day on the first day, they told me if I rode on the first day, I wouldn't be able to use it again on the second day even though I had paid for a 48 hour pass. This limitation is not stated on the website when you purchase the pass. I would recommend inquiring about any limitations before purchasing this. It worked well with public transportation.
Ещё 247 отзывов

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