Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Карта City Pass Marseille действительна в течение 24, 48 или 72 часов и дает доступ ко многим достопримечательностям, музеям, поездам, лодкам, экскурсиям, билетам на общественный транспорт и многому другому. Этот пропуск предназначен для индивидуальных посетителей, которые хотят открыть для себя Марсель с пакетом «все включено».
Посетитель предъявляет пропуск при входе в музей или в начале экскурсии и получает ключи от города. Воспользуйтесь скидками в магазине Metropolitan Tourist Office, сертифицированных магазинах и у партнеров по активному отдыху.
Неограниченный доступ к общественному транспорту на время действия проездного. • Многочисленные скидки и дегустации в магазинах-партнерах и поставщиках.
Доступ в MUCEM (закрыт по вторникам).
Вход в музей Regards de Provence (закрыт по понедельникам). • Поездка на острова Иф или Фриул ИЛИ один тур с Colorbüs Tour (hop-on hop-off автобус) • Посещение замка Иф (в зависимости от погодных условий - в зимние месяцы закрыт по понедельникам) • Экскурсия на туристическом поезде до Нотр-Дам-де-ла-Гард или по Старому Марселю • Бесплатная экскурсия включена в 72 часа CityPass и со скидкой на варианты 24 и 48 часов (требуется предварительный заказ, в предложение не входят La Cité Radieuse - Le Corbusier, экскурсии с гидом стоимостью более 10 евро и индивидуальные посещений) • Льготные тарифы для детей (от 7 до 15 лет)
Муниципальные музеи бесплатны круглый год (со скидкой на временные выставки, если у вас есть этот пропуск).
Ответы на вопросы
Что входит
City Pass с указанными мероприятиями (одноразовый доступ)
Общественный транспорт (автобус, метро и трамвай), действителен в соответствии с приобретенным CityPass
Экскурсии по столичному туристическому офису от 10 €
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
В случае отмены бронирования из-за непредвиденных обстоятельств или плохих погодных условий Туристический офис и Конференц-бюро не несут ответственности: возврат невозможен
Туристический офис и конгресс-бюро закрыты 1 января, 25 декабря и 1 мая
Получите City Pass в столичном офисе по туризму и конференциям Марселя с понедельника по воскресенье с 9:00 до 18:00, просто принесите подтверждение бронирования и свой документ
Столичный офис по туризму и конференциям Марселя расположен по адресу: 11 La Canebière
Место встречи находится на вокзале Сен-Шарль
Пожалуйста, узнайте о доступности достопримечательностей, прежде чем использовать карту City Pass
Летом вам, возможно, придется подождать несколько часов, чтобы сесть на лодки до островов Иф и Фриуль. Переезд можно забронировать только в тот же день
Пропуск действителен 12 месяцев с момента покупки
Для всех посещений с гидом требуется бронирование столичного туристического и конференц-офиса
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
C
Chris
24 окт 2019
Все прошло хорошо. Единственное, чего мы не знали, это то, что нам нужно было посетить туристическую информацию, чтобы получить ваш пропуск, поэтому было немного неловко пытаться попасть в метро, используя штрих-код на распечатанном ваучере, и нам пришлось купить один билет (который был всего 3 евро для нас обоих). Вам необходимо предъявить карту к месту вашего визита, и вам выдадут билет. Автобусы - это просто, потому что все, что вам нужно сделать, это сканировать свою карточку при посадке в автобус, и я полагаю, что это все, что вам нужно сделать для метро, когда у вас есть карточка.
V
Vanessa
24 авг 2019
Ce pass regroupe tout (visites, transports, remises sur boutique). En faisant mes calculs de fin de séjour, j'ai économisé 20% sur mes diverses activités. A savoir que j'ai beaucoup utilisé les transports en commun. Seul bémol, en aucun cas ce pass est un coupe-file (ce qui est dommage). Pour le Frioul, 40 min d'attente et pour le petit train, nous n'avons pu faire le voyage retour de Notre-Dame tellement la file était longue, nous avons pris le bus de ligne.
А
Аноним
31 окт 2021
I ended up buying the 48 hour pass mostly for access to the hop on hop off bus. I was there for two half days, which is why I didn't just purchase it for just 24 hours. I needed to be able to use the bus on both days, but when I went to get on the bus late in the day on the first day, they told me if I rode on the first day, I wouldn't be able to use it again on the second day even though I had paid for a 48 hour pass. This limitation is not stated on the website when you purchase the pass. I would recommend inquiring about any limitations before purchasing this. It worked well with public transportation.
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