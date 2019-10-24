Карта City Pass Marseille действительна в течение 24, 48 или 72 часов и дает доступ ко многим достопримечательностям, музеям, поездам, лодкам, экскурсиям, билетам на общественный транспорт и многому другому. Этот пропуск предназначен для индивидуальных посетителей, которые хотят открыть для себя Марсель с пакетом «все включено».

Посетитель предъявляет пропуск при входе в музей или в начале экскурсии и получает ключи от города. Воспользуйтесь скидками в магазине Metropolitan Tourist Office, сертифицированных магазинах и у партнеров по активному отдыху.