Великий город по-другому предстаёт перед нами на закате и в свете ночных огней.
Величественный и загадочный… Грамотно продуманная подсветка знаменитых достопримечательностей не оставит равнодушными даже тех, кто уже успел хорошо ознакомиться с городом.
Описание экскурсииМы увидим Эйфелеву башню, Триумфальную Арку, Елисейские поля, Конкорд, Мадлен, Олимпию, Гранд Опера, Галереи Лафает, Улицу Мира, Вандомскую площадь, Отель Риц, Мост Алексанра III, Ансамбль Инвалидов, Остров Сите, Нотр Дам, знаменитые набережные Парижа. И всё это становится ещё более прекрасным в дни Рождественских каникул — новая оригинальная подсветка на Елисейских полях, рождественские базары с ароматным глинтвейном… Улицы как будто соревнуются, какая из них наряднее и праздничней.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эйфелева башня
- Триумфальная Арка
- Елисейские поля
- Конкорд
- Мадлен
- Олимпия
- Гранд Опера
- Галереи Лафает
- Улица Мира
- Вандомская площадь
- Отель Риц
- Мост Александра III
- Ансамбль Инвалидов
- Остров Сите
- Нотр Дам
- Знаменитые набережные Парижа
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
