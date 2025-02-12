Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни

С нами вы откроете классический, но при этом живой город, наполненный поразительными историями и знаковыми достопримечательностями.

Услышите тайны Лувра и легенды Оперы, узнаете, отличается ли жизнь жителей левого и правого берегов Сены. На Елисейских полях мы затронем тему моды, искусства и куртизанок. И конечно, полюбуемся Эйфелевой башней с лучшего ракурса!
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Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
Ближайшие даты:
12
фев14
фев15
фев17
фев19
фев21
фев22
фев
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Экскурсия по Парижу

Во время нашей увлекательной экскурсии вы сможете насладиться красотой и историей Парижа. Мы начнем с посещения величественного Лувра, главного музея Франции. Здесь, прогуливаясь по правому берегу, вы сможете рассмотреть великолепные фасады здания и узнать о геральдических знаках, которые их украшают. Также вас ждут захватывающие истории о любовных интригах 16 века, оказавших влияние на архитектуру.

Прогулка по Парижу

После Лувра мы направимся на авеню Оперы, где вам откроется вид на одно из самых красивых зданий города — Оперу Гарнье. Затем мы покинем левый берег и перейдем через Сену в другую часть Парижа. Здесь вас будут ждать:

  • особняки 18–19 веков;
  • здание бывшего вокзала, ныне музей Орсэ;
  • площадь Согласия с её Луксорским обелиском;
  • отель «Крийон»;
  • Елисейские поля;
  • Малый и Большой дворец;
  • потрясающий вид на Триумфальную арку и Дом инвалидов.

Завершение экскурсии

Наша экскурсия завершится на одном из самых красивых мостов города, откуда открывается захватывающий вид на Эйфелеву башню. Это будет прекрасное завершение вашего дня в Париже!

Важно: В зимний период маршрут экскурсии может меняться. Вместо набережной Сены и музея Орсэ мы можем посетить правый берег и Вандомскую площадь.

Понедельник, среда, пятница и суббота в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый€54
Детский (7-12 лет)€20
Детский (13-16 лет)€30
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лувр
  • Большая стеклянная пирамида Пея
  • Набережные Сены
  • Вид на фасад Оперы
  • Мост Карузель
  • Парк Тьюрли
  • Набережная Вольтера
  • Музей Орсе
  • Улица Риволи
  • Площадь Согласия
  • Елисейские поля
  • Малый и Большой дворец
  • Эспланада инвалидов
  • Мост Александра III
  • Эйфелева башня
Что включено
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 Place Colette, 75001 Paris
Завершение: Мост Александра III
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница и суббота в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, приходите на экскурсию вовремя
  • Обратите внимание, во Франции сложно принимают большие купюры, поэтому просим вас подготовить сумму за экскурсию без сдачи
  • В зимней период маршрут экскурсии может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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