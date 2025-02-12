С нами вы откроете классический, но при этом живой город, наполненный поразительными историями и знаковыми достопримечательностями. Услышите тайны Лувра и легенды Оперы, узнаете, отличается ли жизнь жителей левого и правого берегов Сены. На Елисейских полях мы затронем тему моды, искусства и куртизанок. И конечно, полюбуемся Эйфелевой башней с лучшего ракурса!

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Описание экскурсии

Экскурсия по Парижу

Во время нашей увлекательной экскурсии вы сможете насладиться красотой и историей Парижа. Мы начнем с посещения величественного Лувра, главного музея Франции. Здесь, прогуливаясь по правому берегу, вы сможете рассмотреть великолепные фасады здания и узнать о геральдических знаках, которые их украшают. Также вас ждут захватывающие истории о любовных интригах 16 века, оказавших влияние на архитектуру.

Прогулка по Парижу

После Лувра мы направимся на авеню Оперы, где вам откроется вид на одно из самых красивых зданий города — Оперу Гарнье. Затем мы покинем левый берег и перейдем через Сену в другую часть Парижа. Здесь вас будут ждать:

особняки 18–19 веков;

здание бывшего вокзала, ныне музей Орсэ;

площадь Согласия с её Луксорским обелиском;

отель «Крийон»;

Елисейские поля;

Малый и Большой дворец;

потрясающий вид на Триумфальную арку и Дом инвалидов.

Завершение экскурсии

Наша экскурсия завершится на одном из самых красивых мостов города, откуда открывается захватывающий вид на Эйфелеву башню. Это будет прекрасное завершение вашего дня в Париже!

Важно: В зимний период маршрут экскурсии может меняться. Вместо набережной Сены и музея Орсэ мы можем посетить правый берег и Вандомскую площадь.