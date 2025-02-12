Услышите тайны Лувра и легенды Оперы, узнаете, отличается ли жизнь жителей левого и правого берегов Сены. На Елисейских полях мы затронем тему моды, искусства и куртизанок. И конечно, полюбуемся Эйфелевой башней с лучшего ракурса!
Описание экскурсии
Экскурсия по Парижу
Во время нашей увлекательной экскурсии вы сможете насладиться красотой и историей Парижа. Мы начнем с посещения величественного Лувра, главного музея Франции. Здесь, прогуливаясь по правому берегу, вы сможете рассмотреть великолепные фасады здания и узнать о геральдических знаках, которые их украшают. Также вас ждут захватывающие истории о любовных интригах 16 века, оказавших влияние на архитектуру.
Прогулка по Парижу
После Лувра мы направимся на авеню Оперы, где вам откроется вид на одно из самых красивых зданий города — Оперу Гарнье. Затем мы покинем левый берег и перейдем через Сену в другую часть Парижа. Здесь вас будут ждать:
- особняки 18–19 веков;
- здание бывшего вокзала, ныне музей Орсэ;
- площадь Согласия с её Луксорским обелиском;
- отель «Крийон»;
- Елисейские поля;
- Малый и Большой дворец;
- потрясающий вид на Триумфальную арку и Дом инвалидов.
Завершение экскурсии
Наша экскурсия завершится на одном из самых красивых мостов города, откуда открывается захватывающий вид на Эйфелеву башню. Это будет прекрасное завершение вашего дня в Париже!
Важно: В зимний период маршрут экскурсии может меняться. Вместо набережной Сены и музея Орсэ мы можем посетить правый берег и Вандомскую площадь.
Понедельник, среда, пятница и суббота в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€54
|Детский (7-12 лет)
|€20
|Детский (13-16 лет)
|€30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лувр
- Большая стеклянная пирамида Пея
- Набережные Сены
- Вид на фасад Оперы
- Мост Карузель
- Парк Тьюрли
- Набережная Вольтера
- Музей Орсе
- Улица Риволи
- Площадь Согласия
- Елисейские поля
- Малый и Большой дворец
- Эспланада инвалидов
- Мост Александра III
- Эйфелева башня
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста, приходите на экскурсию вовремя
- Обратите внимание, во Франции сложно принимают большие купюры, поэтому просим вас подготовить сумму за экскурсию без сдачи
- В зимней период маршрут экскурсии может меняться