Бонжур! Добро пожаловать в город 🏙️ Света! Айда знакомиться с его тайнами и секретами, гулять 👣 по историческому центру и, конечно же, увидеть Нотр Дам!

Все must see за 3 часа и всё, что вы хотели знать о Париже, но боялись спросить, а после — абсолютно свободный день, полный шоппинга, французской кухни 🥧 и вина!

Что посмотрим:

опера Гарнье

королевская площадь Вандом

площадь Конкорд, на которой был обезглавлен французский король Людовик 16 и его жена Мрия-Антуанетта

сад Тюэрли

Лувр - Пирамида, и его средневековая часть

Здание Французской комедии (ее основал и там играл Мольер)

Пале Рояль (королевский дворец, дворец Ришелье)

Церковь Сан-Жерман д'Оксеруа

набережная реки Сены

«Новый» мост (самый старый в Париже)

фонтан Святого Михаила (считается фонтаном влюбленных, туда бросают монетки)

Нотр-Дам (внешний осмтотр)

сад Вивиани с прекрасным видом на Нотр Дам и с самым старым деревом Парижа

начало Латинского квартала

Ждем Вас с любовью в Париже!