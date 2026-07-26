Париж – один из туристических центров Франции и Европы.
Исторические постройки, знаменитые дворцы, Лувр и другие сооружения манят путешественников со всего мира. Гид за несколько часов покажет вам главные маршруты города.
Вы увидите Собор Парижской Богоматери, площадь, на которой казнили Людовика XVI, пройдетесь по набережной Сены и загляните в живописные парки. .
Исторические постройки, знаменитые дворцы, Лувр и другие сооружения манят путешественников со всего мира. Гид за несколько часов покажет вам главные маршруты города.
Вы увидите Собор Парижской Богоматери, площадь, на которой казнили Людовика XVI, пройдетесь по набережной Сены и загляните в живописные парки. .
Описание экскурсииБонжур! Добро пожаловать в город Света! Айда знакомиться с его тайнами и секретами, гулять по историческому центру и, конечно же, увидеть Нотр Дам! Все must see за 3 часа и всё, что вы хотели знать о Париже, но боялись спросить, а после — абсолютно свободный день, полный шоппинга, французской кухни и вина! Что посмотрим: - опера Гарнье - королевская площадь Вандом - площадь Конкорд, на которой был обезглавлен французский король Людовик 16 и его жена Мрия-Антуанетта - сад Тюэрли - Лувр - Пирамида, и его средневековая часть - Здание Французской комедии (ее основал и там играл Мольер) - Пале Рояль (королевский дворец, дворец Ришелье) - Церковь Сан-Жерман д'Оксеруа - набережная реки Сены - «Новый» мост (самый старый в Париже) - фонтан Святого Михаила (считается фонтаном влюбленных, туда бросают монетки) - Нотр-Дам (внешний осмтотр) - сад Вивиани с прекрасным видом на Нотр Дам и с самым старым деревом Парижа - начало Латинского квартала Ждем Вас с любовью в Париже! Важная информация: Оставшуюся сумму, после внесения предоплаты, необходимо оплатить гиду наличными в евро.
каждый день в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Риволи
- Лувр
- Собор Парижской Богоматери
- Латинский квартал
- Остров Сите и еще много интересных и тайных мест Парижа
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Отель де Виль (1 и 11 линии метро), выход 5
Завершение: Метро Opera
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Оставшуюся сумму
- После внесения предоплаты
- Необходимо оплатить гиду наличными в евро
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 229 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Экскурсия с Никитой получилась невероятно интересной! Он рассказывает о Париже легко, с юмором и без сухой истории, только самое главное и действительно увлекательное. Три часа пролетели незаметно. Отличный гид, очень рекомендую!
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Л
Увидели все, что ожидали. Понравился вайб и вовлеченность гида! Определенно советую взять это экскурсию!
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I
Крутая экскурсия, экскурсовод шарит за то, что рассказывает, во время прогулки была суперская дружелюбная атмосфера. И темп нормальный, и пофоткать, и вопросы задать, и отдохнуть, и пройти весь маршрут было время. Плюсом также нам места порекомендовали прикольные в городе, за что отдельный респект) Рекомендую
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А
Прогулка по Парижу с интереснейшим рассказом! Огромное спасибо за организацию экскурсии! Всё прошло по плану, нам всё очень понравилось.
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А
Все прошло чудесно, гид максимально интересно погружал нас в историю Порту)
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L
Понравилась гид Катерина, рассказывает интересно, в три часа успели просмотреть главные достопримечательности. Экскурсия не утомительная, увлекает.
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