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Париж: всё самое главное за 3 часа!

4.7
100 отзывов
Криста Б.
Криста Б. – Гид из Парижа
Париж – один из туристических центров Франции и Европы.

Исторические постройки, знаменитые дворцы, Лувр и другие сооружения манят путешественников со всего мира.

Гид за несколько часов покажет вам главные маршруты города.

Вы увидите Собор Парижской Богоматери, площадь, на которой казнили Людовика XVI, пройдетесь по набережной Сены и загляните в живописные парки 🌳.

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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €45 за человека

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Париж: всё самое главное за 3 часа!
Париж: всё самое главное за 3 часа!

Что вы увидите

  • Опера Гарнье
  • Улица Риволи
  • Лувр
  • Собор Парижской Богоматери
  • Латинский квартал
  • Остров Сите и еще много интересных и тайных мест Парижа.
Бонжур! Добро пожаловать в город 🏙️ Света! Айда знакомиться с его тайнами и секретами, гулять 👣 по историческому центру и, конечно же, увидеть Нотр Дам!
Все must see за 3 часа и всё, что вы хотели знать о Париже, но боялись спросить, а после — абсолютно свободный день, полный шоппинга, французской кухни 🥧 и вина!

Что посмотрим:

  • опера Гарнье
  • королевская площадь Вандом
  • площадь Конкорд, на которой был обезглавлен французский король Людовик 16 и его жена Мрия-Антуанетта
  • сад Тюэрли
  • Лувр - Пирамида, и его средневековая часть
  • Здание Французской комедии (ее основал и там играл Мольер)
  • Пале Рояль (королевский дворец, дворец Ришелье)
  • Церковь Сан-Жерман д'Оксеруа
  • набережная реки Сены
  • «Новый» мост (самый старый в Париже)
  • фонтан Святого Михаила (считается фонтаном влюбленных, туда бросают монетки)
  • Нотр-Дам (внешний осмтотр)
  • сад Вивиани с прекрасным видом на Нотр Дам и с самым старым деревом Парижа
  • начало Латинского квартала
Ждем Вас с любовью в Париже!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 станция метро Opéra
Место завершения
🏁 станция метро Saint-Michel
Париж: всё самое главное за 3 часа!
Париж: всё самое главное за 3 часа!
Париж: всё самое главное за 3 часа!
Париж: всё самое главное за 3 часа!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Криста Б.
Криста Б.
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100 отзывов оставили туристы

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