Что вы увидите
- Опера Гарнье
- Улица Риволи
- Лувр
- Собор Парижской Богоматери
- Латинский квартал
- Остров Сите и еще много интересных и тайных мест Парижа.
Бонжур! Добро пожаловать в город 🏙️ Света! Айда знакомиться с его тайнами и секретами, гулять 👣 по историческому центру и, конечно же, увидеть Нотр Дам!
Все must see за 3 часа и всё, что вы хотели знать о Париже, но боялись спросить, а после — абсолютно свободный день, полный шоппинга, французской кухни 🥧 и вина!
Что посмотрим:
- опера Гарнье
- королевская площадь Вандом
- площадь Конкорд, на которой был обезглавлен французский король Людовик 16 и его жена Мрия-Антуанетта
- сад Тюэрли
- Лувр - Пирамида, и его средневековая часть
- Здание Французской комедии (ее основал и там играл Мольер)
- Пале Рояль (королевский дворец, дворец Ришелье)
- Церковь Сан-Жерман д'Оксеруа
- набережная реки Сены
- «Новый» мост (самый старый в Париже)
- фонтан Святого Михаила (считается фонтаном влюбленных, туда бросают монетки)
- Нотр-Дам (внешний осмтотр)
- сад Вивиани с прекрасным видом на Нотр Дам и с самым старым деревом Парижа
- начало Латинского квартала
Ждем Вас с любовью в Париже!
Начало
🚩 станция метро Opéra
Место завершения
🏁 станция метро Saint-Michel
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Криста Б.
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