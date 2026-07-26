Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Париж – один из туристических центров Франции и Европы.



Исторические постройки, знаменитые дворцы, Лувр и другие сооружения манят путешественников со всего мира. Гид за несколько часов покажет вам главные маршруты города.



Вы увидите Собор Парижской Богоматери, площадь, на которой казнили Людовика XVI, пройдетесь по набережной Сены и загляните в живописные парки. . 5 229 отзывов

Криста Ваш гид в Париже Задать вопрос Групповая экскурсия €52 за человека 5 229 отзывов 🇬🇧 🇩🇪 🇷🇺 3 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Бонжур! Добро пожаловать в город Света! Айда знакомиться с его тайнами и секретами, гулять по историческому центру и, конечно же, увидеть Нотр Дам! Все must see за 3 часа и всё, что вы хотели знать о Париже, но боялись спросить, а после — абсолютно свободный день, полный шоппинга, французской кухни и вина! Что посмотрим: - опера Гарнье - королевская площадь Вандом - площадь Конкорд, на которой был обезглавлен французский король Людовик 16 и его жена Мрия-Антуанетта - сад Тюэрли - Лувр - Пирамида, и его средневековая часть - Здание Французской комедии (ее основал и там играл Мольер) - Пале Рояль (королевский дворец, дворец Ришелье) - Церковь Сан-Жерман д'Оксеруа - набережная реки Сены - «Новый» мост (самый старый в Париже) - фонтан Святого Михаила (считается фонтаном влюбленных, туда бросают монетки) - Нотр-Дам (внешний осмтотр) - сад Вивиани с прекрасным видом на Нотр Дам и с самым старым деревом Парижа - начало Латинского квартала Ждем Вас с любовью в Париже! Важная информация: Оставшуюся сумму, после внесения предоплаты, необходимо оплатить гиду наличными в евро.

каждый день в 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Улица Риволи

Лувр

Собор Парижской Богоматери

Латинский квартал

Остров Сите и еще много интересных и тайных мест Парижа Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Метро Отель де Виль (1 и 11 линии метро), выход 5 Завершение: Метро Opera Когда и сколько длится? Когда: каждый день в 10:00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Важная информация Оставшуюся сумму

После внесения предоплаты

Необходимо оплатить гиду наличными в евро Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.