Лёгкая корабельно-пешеходная экскурсия — это оптимальный способ посмотреть Париж и не устать! Вас ждут две самые старые базилики города, ключевые достопримечательности: Эйфелева башня, Латинский квартал, Нотр-Дам, Елисейские поля, Лувр и другие, а также литературное кафе.
Добавьте к прекрасным видам интересные рассказы из истории столицы — и идеальная прогулка обеспечена.
Добавьте к прекрасным видам интересные рассказы из истории столицы — и идеальная прогулка обеспечена.
Описание водной прогулки
- Эйфелева башня.
- Новый мост.
- Латинский квартал.
- Нотр-Дам де Пари.
- Елисейские поля.
- Лувр.
- Музей д’Орсэ.
- Мост Менял.
- Остров Сите.
- Остров Сен-Луи.
- Консьержери.
- Мост Александра III.
- Сен-Северин.
- Национальная ассамблея.
- Дом инвалидов.
- Мост искусств.
Программа экскурсии
- Мы встретимся с вами в центре города на прекрасном мосту, соединяющем остров Сен-Луи с островом Сите.
- Вы окунётесь в атмосферу Латинского квартала и увидите самые старые базилики Парижа.
- Ну и наконец, мы сядем с вами на кораблик и отправимся в удивительное путешествие по берегам Сены.
- Вы увидите несколько мостов, проплывёте мимо великолепных Елисейских полей и увидите прекрасный подарок, который Николай II в своё время сделал Парижу.
- И конечно, мы не оставим без внимания самый романтический символ Парижа — Эйфелеву башню!
Вы узнаете:
- как жил город в разные эпохи.
- как он превратился в европейскую столицу и какую роль в этом сыграл барон Осман.
- как с Парижем связан орден Тамплиеров и кто такой Жак Моле.
- что было на месте Лувра в далёком прошлом и как появился сам музей.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Париже
Привет, меня зовут Мария, я гид и фотограф в Барселоне и Париже. В течение многих лет я была влюблена во Францию и Испанию, мечтала жить здесь, и вот, моя мечтаЗадать вопрос
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