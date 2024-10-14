По Парижу - пешком и на кораблике

Приятный способ познакомиться с городом и его историей
Лёгкая корабельно-пешеходная экскурсия — это оптимальный способ посмотреть Париж и не устать! Вас ждут две самые старые базилики города, ключевые достопримечательности: Эйфелева башня, Латинский квартал, Нотр-Дам, Елисейские поля, Лувр и другие, а также литературное кафе.

Добавьте к прекрасным видам интересные рассказы из истории столицы — и идеальная прогулка обеспечена.
По Парижу - пешком и на кораблике
По Парижу - пешком и на кораблике
По Парижу - пешком и на кораблике

Описание водной прогулки

  • Эйфелева башня.
  • Новый мост.
  • Латинский квартал.
  • Нотр-Дам де Пари.
  • Елисейские поля.
  • Лувр.
  • Музей д’Орсэ.
  • Мост Менял.
  • Остров Сите.
  • Остров Сен-Луи.
  • Консьержери.
  • Мост Александра III.
  • Сен-Северин.
  • Национальная ассамблея.
  • Дом инвалидов.
  • Мост искусств.

Программа экскурсии

  • Мы встретимся с вами в центре города на прекрасном мосту, соединяющем остров Сен-Луи с островом Сите.
  • Вы окунётесь в атмосферу Латинского квартала и увидите самые старые базилики Парижа.
  • Ну и наконец, мы сядем с вами на кораблик и отправимся в удивительное путешествие по берегам Сены.
  • Вы увидите несколько мостов, проплывёте мимо великолепных Елисейских полей и увидите прекрасный подарок, который Николай II в своё время сделал Парижу.
  • И конечно, мы не оставим без внимания самый романтический символ Парижа — Эйфелеву башню!

Вы узнаете:

  • как жил город в разные эпохи.
  • как он превратился в европейскую столицу и какую роль в этом сыграл барон Осман.
  • как с Парижем связан орден Тамплиеров и кто такой Жак Моле.
  • что было на месте Лувра в далёком прошлом и как появился сам музей.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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