Откройте сердце Парижа за 3 часа! Исследуйте историю от острова Ситэ до роскошного Парижа Наполеона III, наслаждаясь мостами, садами, дворцами и знаковыми площадями. Погрузитесь в атмосферу города с первых шагов!

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Описание экскурсии

Влюбитесь в Париж за 3 часа!

Возможно ли за такой короткий срок ощутить магию Парижа? Безусловно! Мы начнем наше путешествие с острова Ситэ, где когда-то располагалась первая королевская резиденция. Это место пропитано историей и атмосферой, которая погружает в эпоху величия.

Исторические моменты

Далее мы перенесемся в Париж эпохи Возрождения, а затем окажемся в роскошном городе времён Наполеона III. Прогулка по улочкам, проспектам и набережным подарит вам незабываемые впечатления. Вы увидите:

Очаровательные мосты;

Удивительные сады;

Торговые галереи;

Королевские площади и дворцы.

Знаковые достопримечательности

Мы исследуем как Левый, так и Правый берега Парижа, насладимся видами набережной Сены и её великолепных мостов. Вы сможете увидеть:

Нотр Дам де Пари;

Лувр;

Несколько королевских площадей;

Национальную библиотеку Франции;

Оперу Гарнье, известную как Дворец Оперы.

Пешеходная экскурсия

Эта пешеходная экскурсия позволит вам не только увидеть, но и почувствовать дух города любви. Каждая улица, каждый уголок наполнены романтикой и историей.

Полезные советы

Не забудьте одеться по погоде, чтобы ваше путешествие было комфортным и приятным!