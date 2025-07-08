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«Салют, Париж!» - Влюбиться в город за 3 часа

Откройте сердце Парижа за 3 часа! Исследуйте историю от острова Ситэ до роскошного Парижа Наполеона III, наслаждаясь мостами, садами, дворцами и знаковыми площадями. Погрузитесь в атмосферу города с первых шагов!
«Салют, Париж!» - Влюбиться в город за 3 часа
«Салют, Париж!» - Влюбиться в город за 3 часа
«Салют, Париж!» - Влюбиться в город за 3 часа
Ближайшие даты:
8
июл15
июл20
июл21
июл22
июл23
июл24
июл
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Влюбитесь в Париж за 3 часа!

Возможно ли за такой короткий срок ощутить магию Парижа? Безусловно! Мы начнем наше путешествие с острова Ситэ, где когда-то располагалась первая королевская резиденция. Это место пропитано историей и атмосферой, которая погружает в эпоху величия.

Исторические моменты

Далее мы перенесемся в Париж эпохи Возрождения, а затем окажемся в роскошном городе времён Наполеона III. Прогулка по улочкам, проспектам и набережным подарит вам незабываемые впечатления. Вы увидите:

  • Очаровательные мосты;
  • Удивительные сады;
  • Торговые галереи;
  • Королевские площади и дворцы.

Знаковые достопримечательности

Мы исследуем как Левый, так и Правый берега Парижа, насладимся видами набережной Сены и её великолепных мостов. Вы сможете увидеть:

  • Нотр Дам де Пари;
  • Лувр;
  • Несколько королевских площадей;
  • Национальную библиотеку Франции;
  • Оперу Гарнье, известную как Дворец Оперы.

Пешеходная экскурсия

Эта пешеходная экскурсия позволит вам не только увидеть, но и почувствовать дух города любви. Каждая улица, каждый уголок наполнены романтикой и историей.

Полезные советы

Не забудьте одеться по погоде, чтобы ваше путешествие было комфортным и приятным!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нотр Дам де Пари
  • Остров Ситэ
  • Фонтан Сан-Мишель
  • Сан - Шапель
  • Набережные Сены
  • Новый мост и мост Искусств
  • Лувр
  • Сад Тюильри
  • Малая триумфальная арка
  • Национальную библиотеку Франции
  • Сад Пале Рояль
  • Галерея Вивьен
  • Опера Гарнье
  • 2 королевских площади
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Перекус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Parvis Notre Dame - place Jean-Paul II
Завершение: Place Vendome
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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