Откройте сердце Парижа за 3 часа! Исследуйте историю от острова Ситэ до роскошного Парижа Наполеона III, наслаждаясь мостами, садами, дворцами и знаковыми площадями. Погрузитесь в атмосферу города с первых шагов!
Возможно ли за такой короткий срок ощутить магию Парижа? Безусловно! Мы начнем наше путешествие с острова Ситэ, где когда-то располагалась первая королевская резиденция. Это место пропитано историей и атмосферой, которая погружает в эпоху величия.
Исторические моменты
Далее мы перенесемся в Париж эпохи Возрождения, а затем окажемся в роскошном городе времён Наполеона III. Прогулка по улочкам, проспектам и набережным подарит вам незабываемые впечатления. Вы увидите:
Очаровательные мосты;
Удивительные сады;
Торговые галереи;
Королевские площади и дворцы.
Знаковые достопримечательности
Мы исследуем как Левый, так и Правый берега Парижа, насладимся видами набережной Сены и её великолепных мостов. Вы сможете увидеть:
Нотр Дам де Пари;
Лувр;
Несколько королевских площадей;
Национальную библиотеку Франции;
Оперу Гарнье, известную как Дворец Оперы.
Пешеходная экскурсия
Эта пешеходная экскурсия позволит вам не только увидеть, но и почувствовать дух города любви. Каждая улица, каждый уголок наполнены романтикой и историей.
Полезные советы
Не забудьте одеться по погоде, чтобы ваше путешествие было комфортным и приятным!
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.