Вас ждет обзорная экскурсия ⛳ по городу с посещением основных достопримечательностей 🏛️ и символов города рассчитанная на 4 часа - Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Весь Берлин!

«Весь Берлин» — понятие весьма условное, за 3-4 часа при всем желании объять необъятное не получится, тут и 3-х дней мало будет. Но мы хотя бы попытаемся это сделать, и вот увидите – у нас ВСЕ получится!.

Сперва мы познакомимся с современным городом, а затем постепенно переместимся на Восток к его истории 📖 вначале отправимся в самое сердце Западного Берлина, где находится знаменитый на весь мир Берлинский Зоопарк и сделаем остановку у знаменитой мемориальной церкви кайзера Вильгельма, а закончим уже на Востоке у Александрплац в историческом квартале, где началась почти 800-летняя история этого города - столицы ⭐️ современной Германии.

Мы отправимся в самое сердце Западного Берлина, где находится знаменитый на весь мир Берлинский Зоопарк и сделаем остановку у знаменитой, единственной не восстановленной еще с войны, церкви кайзера Вильгельма I, самого пожалуй красивого и величественного сооружения Берлина в XIX веке, где венчалась Марлен Дитрих и отпевали представителей командования Вермахта в период Второй Мировой Войны. Увидим что сейчас представляет собой это здание, посетим музей 🖼 и даже зайдем в современный протестантский костел церкви Примерения, где регулярно по вечерам проводятся концерты органной музыки в исполнении мировых мэтров. И может нам повезет – услышим орган в великолепной акустике зала Голубой Башни.

Я вам расскажу историю “Сталинградской Мадонны” – официальной рукотворной иконы этой церкви. Почему она здесь и почему она так называется? Кто ее автор?

Мы не пройдем мимо того самого Европа-Центра, куда отправился в свое время на такси 🚕 за игрушкой-крокодилом киногерой Валико Мизандари из советской кинокомедии «Мимино» - летчик-грузин, которого сыграл народный артист России блистательный Вахтанг Кикабидзе. Удивительно, что тот магазин до сих пор работает и я вам его тоже покажу!

Там мы узнаем, что такое "Жидкое Время" и почему этот экспонат берлинцы называют 8-м чудом Света.

Пройдемся вдоль роскошной торговой улицы Курфюрстендамм – аналогу Елисейских полей в Париже или Пятой авеню в Нью-Йорке со множеством брендовых бутиков, магазинов и торговых центров, увидим и знаменитый самый большой универмаг Европы, построенный еще более 110 лет назад, КаДеВе, а также символ Западного Берлина – монумент времен Холодной войны “Разорванный Город”.

Увидим "Небесный" маятник-Шар высотой 37 метров и даже сможем его раскачать, а также кусок Берлинской стены как музейный экспонат за стеклом и затем отправимся к границе города, где она когда-то стояла. Я вам покажу след от стены, где она была и мы даже ее перешагнем, оказавшись уже на Востоке, в бывшей ГДР. Да, теперь это уже возможно!

После посещения Бранденбургских ворот и Рейхстага (внутрь заходить и на купол подниматься не будем), мы пройдем вдоль Российского посольства, Гранд-отеля Адлон и знаменитого музея восковых фигур Мадам Тюссо по знаменитому бульвару Unter den Linden в направлении Музейного острова и реки Шпрее.

Увидим Музейный Остров 🏝️ с основными музеями, громадный Берлинский Собор, настоящую гордость берлинцев, и проедем по Дворцовому мостику со знаменитыми скульптурами римских воинов Альфреда Вольфа, построенными еще в середине XIX века.

Закончим наш маршрут в самом центре Восточного Берлина на Александрплац (или просто на Алексе, как называют площадь берлинцы) у церкви Мариенкирхе и у здания городской Ратуши, где заседают Сенат и бургомистр Берлина, возле знаменитой Берлинской телебашни – еще одного символа современного Берлина.

По окончании маршрута я вас отведу в старейший квартал, где были еще первые поселения будущих горожан. Там мы увидим историческую часть Берлина, где зародился этот город 🏙️ почти 800 лет назад, и её главные объекты:

Монетный Двор – Эфраим Пале – Памятник Цилле-художнику – Судебная Палата и Позорный Столб – Старая и Новая Ратуши – Памятник св. Георгию – Настенные солнечные часы XIII века – Собор св. Николая – Дом Курфюрстов – Рыбацкий Остров – Фонтан ⛲ “писающий мишка” – и многое другое!

Если проголодаетесь по окончании экскурсии 🧭, заведу вас в старинный ресторан настоящей немецкой кухни 🥧 что расположен неподалеку, где наряду с “рулькой по-берлински”, традиционным сосисочным меню и классическим штруделем, подают вкуснейшее в Берлине бочковое пиво. Ресторан находится в старинном особняке времен Фридриха Великого и сохранился в интерьере XVIII-го века, куда ходят в основном местные жители, а туристы пока еще не догадываются, что цены там на самом деле ниже, а еда вкуснее.

Иногда мы можем начать и с Востока, отправившись в Западный Берлин и вернувшись другим маршрутом назад – в любом случае сделаем полный круг по городу. Также можем сделать кофе-паузу по пути, если устанете, – все в наших руках, мы все равно все успеем и выполним нашу программу!

Организационные детали

Дополнительный БОНУС — при желании, я ваш личный фотограф на все время путешествия.