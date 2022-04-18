Боржоми — об императорах и знаменитой воде

После двух часов пути от Тбилиси вы доберетесь до живописного Боржомского ущелья с зелеными горами, бурной рекой между ними и дорогой, петляющей среди деревушек. Неподалеку от этого умиротворяющего места будет первая остановка — в прекрасном Боржоми. На прогулке по парку вы узнаете о Николае II и его семье, ежегодно приезжавших сюда на отдых. Попробуете лечебную воду прямо из горячего источника и услышите об истории производства первых бутылок «минералки». А в краеведческом музее, одном из старейших в Грузии, вы осмотрите археологические экспонаты, предметы из дворца Романовых и макет города, которому почти 100 лет.

Рабат — о славных подвигах и бесчисленных сражениях

Далее вы отправитесь к впечатляющему трехъярусному комплексу — недавно воссозданной крепости Рабат. Среди изящных мраморных беседок и фонтанов, монументальных колоннад, башен и высоких крепостных стен вы услышите о серии битв грузинско-российских войск с турками-месхетинцами. Заглянете в музей с артефактами, впитавшими дух эпохи. И осмотрите ценные залы дворца, где познакомитесь с традиционным старинным грузинским стилем.

Вардзия — о величии города, созданного при царице Тамаре

В завершение вы побываете в древнем пещерном городе, расположенном всего в получасе езды от Рабата, у самой границы с Турцией. Я расскажу, как, по найденным источникам, выглядел многоэтажный высеченный в скале комплекс в 12 веке, почему так полюбился легендарной царице Тамаре и для чего был сотворен. Вы пройдете по сохранившимся ходам и узнаете, какие помещения здесь располагались, как была организована инфраструктура и, конечно, услышите предания о потайных лабиринтах.