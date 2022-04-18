Чудеса и легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия

Прогуляйтесь по живописному курорту в зеленом парке и посетите краеведческий музей, узнайте историю знаменитой целебной

Индивидуальная
Прогуляйтесь по живописному курорту в зеленом парке и посетите краеведческий музей, узнайте историю знаменитой целебной воды.

Славная крепость Рабат будет отброшена не на несколько веков назад - вы узнаете об освободительных боях с турками-месхетинцами и учтете элементы традиционного грузинского декора.

А потом оглянемся еще в более давние времена - эпоху легендарной царицы Тамары, создавшей удивительный скальный комплекс Вардзия.

Прогуливаясь по сохранившимся лабиринтам, мы расскажем об инженерных решениях, предназначении пещерного города и удивительных событиях, связанных с его жизнью.
Чудеса и легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия
Чудеса и легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия
Чудеса и легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия
Чудеса и легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия
Чудеса и легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия
Чудеса и легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия
Чудеса и легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия

Что вас ожидает 🤩

  • Центральный парк Боржоми
  • Рабати, Ахалцихе, Грузия
  • Вардзия, гора Эрушети, Аспиндза
Боржоми — об императорах и знаменитой воде
После двух часов пути от Тбилиси вы доберетесь до живописного Боржомского ущелья с зелеными горами, бурной рекой между ними и дорогой, петляющей среди деревушек. Неподалеку от этого умиротворяющего места будет первая остановка — в прекрасном Боржоми. На прогулке по парку вы узнаете о Николае II и его семье, ежегодно приезжавших сюда на отдых. Попробуете лечебную воду прямо из горячего источника и услышите об истории производства первых бутылок «минералки». А в краеведческом музее, одном из старейших в Грузии, вы осмотрите археологические экспонаты, предметы из дворца Романовых и макет города, которому почти 100 лет.
Рабат — о славных подвигах и бесчисленных сражениях
Далее вы отправитесь к впечатляющему трехъярусному комплексу — недавно воссозданной крепости Рабат. Среди изящных мраморных беседок и фонтанов, монументальных колоннад, башен и высоких крепостных стен вы услышите о серии битв грузинско-российских войск с турками-месхетинцами. Заглянете в музей с артефактами, впитавшими дух эпохи. И осмотрите ценные залы дворца, где познакомитесь с традиционным старинным грузинским стилем.
Вардзия — о величии города, созданного при царице Тамаре
В завершение вы побываете в древнем пещерном городе, расположенном всего в получасе езды от Рабата, у самой границы с Турцией. Я расскажу, как, по найденным источникам, выглядел многоэтажный высеченный в скале комплекс в 12 веке, почему так полюбился легендарной царице Тамаре и для чего был сотворен. Вы пройдете по сохранившимся ходам и узнаете, какие помещения здесь располагались, как была организована инфраструктура и, конечно, услышите предания о потайных лабиринтах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортный автомобиль и высококвалифицированный гид
Что не входит
  • Обед около 20 лари. Билет в парк Боржоми 2 лари. Билет в Рабати 8 лари. Билет в Вардзиа 15 лари. с человека
Место начала и завершения?
Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день в 07:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Важная информация
  • Путешествуйте с нами и получите незабываемые дни
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в 07:00.

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