Духовная Мцхета и город в скале Уплисцихе - из Тбилиси

Побродить среди древних каменных залов и побывать на родине Сталина
Мы отправимся в путешествие по разным эпохам грузинской истории — древней, советской и современной. Исследуем вырубленный в камне Уплисцихе, побываем в Гори и поговорим о его самом известном уроженце.

В Мцхете увидим собор Светицховели и поднимемся к монастырю Джвари, откуда открывается вид на слияние Арагви и Куры.
Духовная Мцхета и город в скале Уплисцихе - из Тбилиси
Духовная Мцхета и город в скале Уплисцихе - из Тбилиси
Духовная Мцхета и город в скале Уплисцихе - из Тбилиси

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Тбилиси

10:15 — Гори

Прогуляемся по центру города и увидим дом, в котором родился Иосиф Сталин. Обсудим, каким был путь вождя и почему его личность до сих пор вызывает споры. Рассмотрим документы и предметы, которые помогают понять ту эпоху.

11:30 — Уплисцихе

Исследуем один из древнейших скальных городов Грузии, история которого началась ещё в 1 тысячелетии до н. э. Пройдём по вырубленным в камне улицам и помещениям, увидим царские залы, винные погреба, древний театр и тайные туннели. Вы узнаете, как здесь жили до принятия христианства и какую роль Уплисцихе играл в прошлом страны.

13:15 — обед

Отдохнём в колоритном грузинском ресторане.

15:00 — Мцхета и монастырь Джвари

В древней столице Грузии посетим собор Светицховели — одну из главных святынь страны. Затем отправимся к монастырю Джвари, откуда открывается знаменитая панорама Мцхеты и места слияния Арагви и Куры. Поговорим о принятии христианства и о том, почему Мцхета занимает особое место в истории Грузии.

19:00 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне
  • Дополнительно оплачиваются билет в Уплисцихе — 15–20 лари (≈ €5—7) за чел., билет в дом-музей Сталина — 15 лари (≈ €5) за чел. и обед — по желанию
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€27
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик
Эрик — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 15 туристов
Мы хотим, чтобы вы почувствовали настоящую Грузию — её тепло, энергию и ту атмосферу, которая остаётся в сердце надолго. Наши экскурсии — это эмоции, маленькие открытия и взгляд местного жителя.
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Мы показываем места, которые сложно найти в путеводителях, и создаём ощущение, что вы приехали не как путешественник, а как наш друг. Мы знаем Грузию как свой дом. Рассказываем легко, интересно и по‑дружески, чтобы страна открывался постепенно и становился близким каждому гостю. Для нас важны искренность, внимание и человеческое отношение, поэтому мы заботимся о комфорте, безопасности и настроении, чтобы прогулка стала не просто экскурсией, а живым, тёплым опытом.

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