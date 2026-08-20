Мы отправимся в путешествие по разным эпохам грузинской истории — древней, советской и современной. Исследуем вырубленный в камне Уплисцихе, побываем в Гори и поговорим о его самом известном уроженце. В Мцхете увидим собор Светицховели и поднимемся к монастырю Джвари, откуда открывается вид на слияние Арагви и Куры.

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Описание экскурсии

9:00 — выезд из Тбилиси

10:15 — Гори

Прогуляемся по центру города и увидим дом, в котором родился Иосиф Сталин. Обсудим, каким был путь вождя и почему его личность до сих пор вызывает споры. Рассмотрим документы и предметы, которые помогают понять ту эпоху.

11:30 — Уплисцихе

Исследуем один из древнейших скальных городов Грузии, история которого началась ещё в 1 тысячелетии до н. э. Пройдём по вырубленным в камне улицам и помещениям, увидим царские залы, винные погреба, древний театр и тайные туннели. Вы узнаете, как здесь жили до принятия христианства и какую роль Уплисцихе играл в прошлом страны.

13:15 — обед

Отдохнём в колоритном грузинском ресторане.

15:00 — Мцхета и монастырь Джвари

В древней столице Грузии посетим собор Светицховели — одну из главных святынь страны. Затем отправимся к монастырю Джвари, откуда открывается знаменитая панорама Мцхеты и места слияния Арагви и Куры. Поговорим о принятии христианства и о том, почему Мцхета занимает особое место в истории Грузии.

19:00 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали