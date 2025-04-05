Вы посетите живописные уголки природы, откроете для себя тайны грузинской культуры и насладитесь невероятной гармонией гор и неба.
Это путешествие станет незабываемым приключением, которое подарит вам новые впечатления и яркие эмоции!
Описание экскурсии
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Тбилиси к величественной горе Казбеги, следуя по легендарной Военно-Грузинской дороге. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой природы и культурными достопримечательностями Грузии.
Очарование природы и истории
Начните свой маршрут с живописной поездки вдоль Жинвальского водохранилища. В этом месте вы сможете насладиться великолепными пейзажами и сделать множество ярких фотографий. Затем вы посетите историческую крепость Ананури, которая является важной частью грузинского наследия.
Завораживающие виды и кулинарные удовольствия
На пути в Пасанаури вы сможете полюбоваться завораживающим слиянием черной и белой рек Арагви. Это место не только красиво, но и предлагает возможность насладиться дегустацией меда, где вы сможете оценить богатые вкусы грузинской кухни.
Традиции и уникальные вкусы
Прежде чем добраться до известного горнолыжного центра Гудаури, вас ждет дегустация традиционной грузинской чачи. Это уникальное кулинарное наследие региона добавит особый колорит вашему путешествию.
Панорамы и высоты
Не упустите возможность полюбоваться панорамными видами с Ковчега Дружбы, а также посетить монастырь Святой Троицы Гергети, расположенный на высоте 2200 метров над уровнем моря. Здесь вы сможете насладиться величественными видами на гору Казбеги.
Гид и важная информация
На протяжении всей экскурсии ваш гид, говорящий на английском и русском языках, будет делиться с вами богатой историей и природными чудесами Грузии. Это сделает ваше путешествие еще более увлекательным и познавательным.
Не забудьте, что мы отправляемся в горную местность, поэтому позаботьтесь о теплой одежде и удобной обуви!
Каждый день в 09:15. Мы вас встретим на месте встречи в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$17.60
|Детский до 10 лет
|$14
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жинвальское водохранилище
- Крепость Ананури
- Арка Дружбы в Гудаури
- Казбеги
- Гергетский монастырь
Что включено
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе Мерседес Бенз Спринтер
- Услуги гида
- Дегустации меда, чачи и глинтвейна
- Бесплатный трансфер из отеля - более 2 человек (в радиусе 1, 5 км от места встречи)
Что не входит в цену
- Обед
- Активности по желанию
- Джип тур к Гергетскому Монастырю - 20 лари на чел
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Все заявленные локации посетили и даже больше
Автобус комфортный, чистый 🌿
Николай прекрасный гид 👍🏻
Все организованно и интересный маршрут. Родители довольны, главное не устали.
Наш гид Нико много рассказал о культуре, религии и легенд. Ходячая энциклопедия. Свободно разговаривает на русском и английском языках, что очень комфортно всем туристам.
Отдельный респект водителю тура, профессиональное вождение, плейлист то что надо!
хорошо и дружелюбно, могу рекомендовать другим"
туристического агентства была хорошей и дружелюбной. Я рекомендую это
агентство другим."
были совершенно захватывающими, а идеи гида добавили глубины опыту.
Будь то поход в горы или погружение в природную красоту, каждый момент
был незабываемым. Не пропустите это невероятное приключение!"