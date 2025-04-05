Из Тбилиси в: Ананури, Гудаури, Казбеги - Однодневный Групповой Тур

Погрузитесь в сказочную атмосферу Кавказских гор! На этом увлекательном путешествии вас ждут величественные пейзажи, захватывающие дух виды на Казбек, а также знакомство с древними легендами региона.

Вы посетите живописные уголки природы, откроете для себя тайны грузинской культуры и насладитесь невероятной гармонией гор и неба.

Это путешествие станет незабываемым приключением, которое подарит вам новые впечатления и яркие эмоции!
5
30 отзывов
Из Тбилиси в: Ананури, Гудаури, Казбеги - Однодневный Групповой Тур
Из Тбилиси в: Ананури, Гудаури, Казбеги - Однодневный Групповой Тур
Из Тбилиси в: Ананури, Гудаури, Казбеги - Однодневный Групповой Тур
Ближайшие даты:
11
апр12
апр13
апр14
апр15
апр16
апр17
апр
Время начала: 09:15

Описание экскурсии

Путешествие по Военно-Грузинской дороге

Отправьтесь в увлекательное путешествие из Тбилиси к величественной горе Казбеги, следуя по легендарной Военно-Грузинской дороге. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой природы и культурными достопримечательностями Грузии.

Очарование природы и истории

Начните свой маршрут с живописной поездки вдоль Жинвальского водохранилища. В этом месте вы сможете насладиться великолепными пейзажами и сделать множество ярких фотографий. Затем вы посетите историческую крепость Ананури, которая является важной частью грузинского наследия.

Завораживающие виды и кулинарные удовольствия

На пути в Пасанаури вы сможете полюбоваться завораживающим слиянием черной и белой рек Арагви. Это место не только красиво, но и предлагает возможность насладиться дегустацией меда, где вы сможете оценить богатые вкусы грузинской кухни.

Традиции и уникальные вкусы

Прежде чем добраться до известного горнолыжного центра Гудаури, вас ждет дегустация традиционной грузинской чачи. Это уникальное кулинарное наследие региона добавит особый колорит вашему путешествию.

Панорамы и высоты

Не упустите возможность полюбоваться панорамными видами с Ковчега Дружбы, а также посетить монастырь Святой Троицы Гергети, расположенный на высоте 2200 метров над уровнем моря. Здесь вы сможете насладиться величественными видами на гору Казбеги.

Гид и важная информация

На протяжении всей экскурсии ваш гид, говорящий на английском и русском языках, будет делиться с вами богатой историей и природными чудесами Грузии. Это сделает ваше путешествие еще более увлекательным и познавательным.

Не забудьте, что мы отправляемся в горную местность, поэтому позаботьтесь о теплой одежде и удобной обуви!

Каждый день в 09:15. Мы вас встретим на месте встречи в 09:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 31 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$17.60
Детский до 10 лет$14
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури
  • Арка Дружбы в Гудаури
  • Казбеги
  • Гергетский монастырь
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе Мерседес Бенз Спринтер
  • Услуги гида
  • Дегустации меда, чачи и глинтвейна
  • Бесплатный трансфер из отеля - более 2 человек (в радиусе 1, 5 км от места встречи)
Что не входит в цену
  • Обед
  • Активности по желанию
  • Джип тур к Гергетскому Монастырю - 20 лари на чел
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, д. 25
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:15. Мы вас встретим на месте встречи в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
3
2
1
С
5 апр 2025
Очень хорошо провел экскурсию Николос. Было интересно знакомиться с историей и природой Грузии
И
4 апр 2025
Замечательная познавательная экскурсия с гидом Тамарой. Много интересных фактов узнали из истории Грузии. Гид не перегружает информацией, рассказывает доступным понятным языком. Масса впечатлений, шикарные виды. Спасибо организаторам.
P
4 апр 2025
Великолепное путешествие к Казбеги. Очень интересные истории от гида Николая. Посетили Крепость Ананури, Озеро Жинвал, Монумент Дружбы Народов и церковь Гергети. Все было потрясающе. Так же попробовали в пути вкуснейший
читать дальше

мёд, заехали на потрясающий обед и дегустацию вина, чачи и бренди.
Тур был супер насыщенный и интересный.

Спасибо огромное организаторам и лично Николаю, как гиду, и Дмитрию, как водителю.
Обязательно поеду с вами ещё куда-нибудь.

Д
3 апр 2025
Мы проехали по всем местам, указанным в описании. Было очень красиво! Сопровождающий Ник рассказывал и по дороге, и на месте сразу на 2 языках — русском и английском. По дороге нас завезли во вкусный ресторан, где прошел обед. Все было хорошо, советую поехать.
Е
3 апр 2025
Очень крутые локации. Нет навязчивости и внимание к каждому туристу даже в смешанной группе англо и русскоязычных. Это достойно 👏 спасибо
Е
31 мар 2025
Экскурсия очень понравилась, особенно гид Николай! Было интересно, познавательно, атмосферно! Однозначно повторили бы снова! Спасибо!
К
30 мар 2025
Очень понравилось 😻 прошло легко, отлично, приедем ещё в Грузию поедем от вашей компании на экскурсии с удовольствием
Все заявленные локации посетили и даже больше
Автобус комфортный, чистый 🌿
Николай прекрасный гид 👍🏻
А
18 мар 2025
М
16 мар 2025
Очень продуманная экскурсия! Живописные виды, вкусная остановка на обед.
Все организованно и интересный маршрут. Родители довольны, главное не устали.

Наш гид Нико много рассказал о культуре, религии и легенд. Ходячая энциклопедия. Свободно разговаривает на русском и английском языках, что очень комфортно всем туристам.

Отдельный респект водителю тура, профессиональное вождение, плейлист то что надо!
V
16 мар 2025
Пекрасная компания для поездки. Большое спасибо! Подходит для ценителей истории и архитектуры, гид Тамара интересно и подробно рассказывает с научного ракурса. Водитель Георгий прекрасно ведет спринтер!
А
9 мар 2025
Мы ездили 7 марта. Подвезли от самого дома до места остановки автобуса. Всё прошло четко по таймингу, но без суеты, что важно. Очень повезло с погодой, из-за солнца было очень
читать дальше

тепло. Удалось побывать во всех локациях. Гид Константин отлично владеет информацией. Так как он сам родом из тех мест, факты дополнялись личными историями, что делало рассказ интереснее и даже трогательнее. Природа и исторические памятники- нет слов. Места обязательны к посещению, если приезжаете в Грузию.

N
27 фев 2025
Хорошая экскурсия с дружелюбным персоналом, Георгий интересно рассказал о местах, которые посещали. За небольшую задержку трансфера подарили мед и чачу:) Единственное, что у гор переменчивая погода, будьте готовы, что посещение некоторых мест будет невозможным.
д
27 фев 2025
"Хороший гид, комфортабельная машина, турагентство все организовало
хорошо и дружелюбно, могу рекомендовать другим"
Э
27 фев 2025
"Гид был хорошим, машина комфортной, организация всего со стороны
туристического агентства была хорошей и дружелюбной. Я рекомендую это
агентство другим."
д
27 фев 2025
"Мое путешествие в Казбеги и Гудаури превзошло все ожидания! Пейзажи
были совершенно захватывающими, а идеи гида добавили глубины опыту.
Будь то поход в горы или погружение в природную красоту, каждый момент
был незабываемым. Не пропустите это невероятное приключение!"

Похожие экскурсии из Тбилиси

Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
На машине
11 часов
-
20%
253 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Групповая экскурсия в Тбилиси по секретным местам. Восхитительные виды и исторические тайны ждут вас
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 апр в 09:00
€20€25 за человека
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
На машине
10 часов
134 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по историческим местам Грузии: Мцхета, Жинвали, Казбек
Погрузитесь в историю Грузии, посетив древние монастыри, крепости и горные перевалы. Узнайте о культуре и традициях горцев, наслаждаясь потрясающими видами
Начало: Тбилиси
Завтра в 08:00
13 апр в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Путешествие в Казбеги
На машине
10 часов
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Казбеги
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 апр в 08:00
€180 за всё до 4 чел.