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Казбеги - Ананури - Гудаури

4.5
109 отзывов
WST G.
WST G. – Гид из Тбилиси
Мы проедем из Тбилиси и за 9 часов увидим основные достопримечательности 🏛️ Военно-грузинской дороги, прорубленной в горной породе.

По пути посетим горное Жинвальское водохранилище с бирюзовой водой и храм на слиянии рек Джвари, остановимся в древнейшей крепости Ананури, затем проедем в Гудаури — самый большой горнолыжный курорт Грузии.

Венцом экскурсии 🧭 станет храм Святой Троицы Гергети, расположенный у подножия горы ⛰️ Казбек.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🍀На природе
  • 🏛История и архитектура
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $37 за человека

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Казбеги - Ананури - Гудаури
Казбеги - Ананури - Гудаури

Что вы увидите

  • Военно-грузинская дорога
  • Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури
  • Гудаури
  • Храм Святой Троицы Гергети
Экскурсия в Казбеги и по Военно-Грузинской дороге — однодневная экскурсия ⛳ по одному из самых живописных маршрутов Грузии. Это одна из самых красивейших дорог на Кавказе. Вас ждут живописные пейзажи, чистейший горный воздух, а также лучшие воспоминания о этой поездке.
Жинвальское водохранилище. по праву считается одним из красивейщих мест Грузии. Раскинувшееся между горных вершин бирюзовое зеркало водохранилища необычайно живописно в любое время года.
Ананури. До Крестового перевала дорога идет вдоль течения реки Арагви. Мы остановимся в Ананури, у некогда неприступной крепости, служившей форпостом обороны и резиденцией владык этого края 400 лет назад.
Гудаури — молодой и самый современный зимний курорт Грузии, визитная карточка местной «горнолыжки». Расположенный на южном склоне Большого Кавказского хребта, среди ослепительно сияющих на солнце ☀️ заснеженных пиков и глубоких ущелий, Гудаури может похвастать широкими удобными склонами разнообразной крутизны, прекрасным снежным покровом с декабря по апрель, мягким климатом без сильных заморозков и ледяных ветров и, что весьма приятно, более чем приемлемыми ценами.
Храм Святой Троицы Гергети. Старая грузинская церковь ⛪ находится под горой Казбек, в 2170 метрах над городом Степанцминда (бывший Казбеги) и деревней Гергети, в честь которой названа. Церковь широко известна как церковь Святой Троицы Гергети, которую грузины называют ее Гергети Цминда Самеба. Храм был построен в XIV веке, но нам не так много известно о его истории 📖, хотя в одном из путеводителей 1906 года упоминалось, что церковь была построена на месте, где поклонялись языческим идолам. А в 18 веке церковь превратилась в хранилище для основных грузинских реликвий, которые были перенесены сюда во время персидского вторжения в Тбилиси. В течение долгого времени храм служил популярной путевой точкой для путешественников на дороге, соединяющей Россию и Грузию.
Что входит
  • транспорт
  • экскурсионное обслуживание
  • автобусный тур к подножью горы Казбек
  • экскурсия проводится одновременно на русском и английском языках
Что не входит
  • обед
  • подъем к храму Святой Троицы Гергети на машинах-внедорожниках 15 лари за человека (в зависимости от кол-ва участников в группе)
Начало и место завершения
🚩 Kote Afkhazy St, Tbilisi
Казбеги - Ананури - Гудаури
Казбеги - Ананури - Гудаури
Казбеги - Ананури - Гудаури
Казбеги - Ананури - Гудаури

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WST G.
WST G.
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109 отзывов оставили туристы

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