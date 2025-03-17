А также увидите чудесный водопад Самцвера и 40-метровый столп Кацхи с действующим монастырём на вершине.
Описание экскурсии
Пещерный город Уплисцихе. Вы погуляете по уникальному древнему городу, представляющему собой лабиринт из пещер, храмов, проходов и залов. Мы расскажем, какую роль он играл в религиозной и культурной жизни Грузии.
Старинный промышленный город Чиатура. Он знаменит канатными дорогами, построенными для транспортировки шахтёров. По желанию на них можно прокатиться — вы не только проникнетесь индустриальным наследием советской эпохи, но и насладитесь живописными пейзажами.
Монастырь Мгвимеви. Это уединенный скальный монастырь 12 века. Добравшись до него по узкой лестнице, мы будем вознаграждены древними фресками и невероятными видами.
Столп Кацхи. Вы увидите высокий известняковый монолит, на вершине которого стоит небольшой монастырь. Он символизирует отшельничество и духовное уединение.
Водопад Самцвера. Мы полюбуемся живописным водопадом в каньоне Окаце, расположенным среди зелёных скал.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике с одним из гидов нашей команды
- Транспорт: Toyota Sequoia, Ford Explorer
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Уплисцихе — $8 за чел, канатная дорога в Чиатуре — $5 за чел