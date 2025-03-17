Приглашаем посетить удивительные места, куда пока не добрался массовый туризм! Вы исследуете старинный индустриальный город Чиатуру с легендарными канатными дорогами, осмотрите скальный монастырь Мгвимеви и пещерное поселение Уплисцихе. А также увидите чудесный водопад Самцвера и 40-метровый столп Кацхи с действующим монастырём на вершине.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Пещерный город Уплисцихе. Вы погуляете по уникальному древнему городу, представляющему собой лабиринт из пещер, храмов, проходов и залов. Мы расскажем, какую роль он играл в религиозной и культурной жизни Грузии.

Старинный промышленный город Чиатура. Он знаменит канатными дорогами, построенными для транспортировки шахтёров. По желанию на них можно прокатиться — вы не только проникнетесь индустриальным наследием советской эпохи, но и насладитесь живописными пейзажами.

Монастырь Мгвимеви. Это уединенный скальный монастырь 12 века. Добравшись до него по узкой лестнице, мы будем вознаграждены древними фресками и невероятными видами.

Столп Кацхи. Вы увидите высокий известняковый монолит, на вершине которого стоит небольшой монастырь. Он символизирует отшельничество и духовное уединение.

Водопад Самцвера. Мы полюбуемся живописным водопадом в каньоне Окаце, расположенным среди зелёных скал.

Организационные детали