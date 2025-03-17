Неизведанная Грузия (из Тбилиси на авто)

Забытый город Чиатура, монастырь Мгвимеви, столп Кацхи и водопад Самцвера за 1 день
Приглашаем посетить удивительные места, куда пока не добрался массовый туризм! Вы исследуете старинный индустриальный город Чиатуру с легендарными канатными дорогами, осмотрите скальный монастырь Мгвимеви и пещерное поселение Уплисцихе.

А также увидите чудесный водопад Самцвера и 40-метровый столп Кацхи с действующим монастырём на вершине.
Неизведанная Грузия (из Тбилиси на авто)
Неизведанная Грузия (из Тбилиси на авто)
Неизведанная Грузия (из Тбилиси на авто)
Ближайшие даты:
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мар23
мар
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Пещерный город Уплисцихе. Вы погуляете по уникальному древнему городу, представляющему собой лабиринт из пещер, храмов, проходов и залов. Мы расскажем, какую роль он играл в религиозной и культурной жизни Грузии.

Старинный промышленный город Чиатура. Он знаменит канатными дорогами, построенными для транспортировки шахтёров. По желанию на них можно прокатиться — вы не только проникнетесь индустриальным наследием советской эпохи, но и насладитесь живописными пейзажами.

Монастырь Мгвимеви. Это уединенный скальный монастырь 12 века. Добравшись до него по узкой лестнице, мы будем вознаграждены древними фресками и невероятными видами.

Столп Кацхи. Вы увидите высокий известняковый монолит, на вершине которого стоит небольшой монастырь. Он символизирует отшельничество и духовное уединение.

Водопад Самцвера. Мы полюбуемся живописным водопадом в каньоне Окаце, расположенным среди зелёных скал.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике с одним из гидов нашей команды
  • Транспорт: Toyota Sequoia, Ford Explorer
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Уплисцихе — $8 за чел, канатная дорога в Чиатуре — $5 за чел

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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