Предлагаю дополнить знакомство с Тбилиси необычным опытом — полётом на воздушном шаре. А точнее, на аэробаллоне, который поднимается на высоту 50 м, застывает и даёт вам возможность насладиться видами с воздуха. Также в программе центральные достопримечательности города: Банный квартал, колоритный район Кала, Инжирное ущелье, площадь Европы и многое другое!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аттракцион для взрослых и детей

Мы прокатимся на аэроболоне в парке Рике, который спроектировали для Грузии французы. Совершенно новое, безопасное сооружение, которое поднимается в воздух на 50 метров, ненадолго зависает и спускается вниз. В отличие от обычных воздушных шаров, он не летает над городом, а привязан к железному тросу. Вся прогулка на шаре занимает примерно 20–30 минут.

Центр Тбилиси

Конечно же, вы увидите город не только с воздуха. Мы прогуляемся по знаменитому Банному кварталу, дойдём до водопада, бывшей Хлебной площади, площади Европы и не только. Бонусом станет Музей восковых фигур (особенно интересен детям). Всю дорогу я буду рассказывать увлекательные истории и легенды.

Детали программы

Встречаемся в сквере Г. Алиева возле памятника и отправляемся по нашему маршруту:

Банный квартал — Абанотубани

Памятник соколу и фазану

Старый город с его уютными улочками

Речка Дабаханка

Инжирное ущелье

Пушкинская баня

Водопад

Корень, которому почти 800 лет

Джума-мечеть

Красильная улица

Армянская апостольская церковь Сурб Геворк

Хлебная площадь

Памятник барду Саят-Нова

Грузинский «Биг-Бен»

Мэйдан базар

Площадь Европы

Памятник царю Вахтангу Горгасали

«Дерево Жизни» Давида Монаварисашвили и лавочка из гаечных ключей с собакой из цепей

Прогулка на аэробаллоне

Бонус — Музей восковых фигур, если будет открыт на время экскурсии и у вас будет желание его посетить

Если же вы истинный ценитель вина и хотите купить пару бутылочек этого напитка, то я охотно сопровожу вас после экскурсии в святая святых — винный погреб.

Организационные детали