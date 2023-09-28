Увидеть всё самое главное - с земли и с воздуха
А точнее, на аэробаллоне, который поднимается на высоту 50 м, застывает и даёт вам возможность насладиться видами с воздуха.
Также в программе центральные достопримечательности города: Банный квартал, колоритный район Кала, Инжирное ущелье, площадь Европы и многое другое!
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Описание
Что вас ожидает
Аттракцион для взрослых и детей
Мы прокатимся на аэроболоне в парке Рике, который спроектировали для Грузии французы. Совершенно новое, безопасное сооружение, которое поднимается в воздух на 50 метров, ненадолго зависает и спускается вниз. В отличие от обычных воздушных шаров, он не летает над городом, а привязан к железному тросу. Вся прогулка на шаре занимает примерно 20–30 минут.
Центр Тбилиси
Конечно же, вы увидите город не только с воздуха. Мы прогуляемся по знаменитому Банному кварталу, дойдём до водопада, бывшей Хлебной площади, площади Европы и не только. Бонусом станет Музей восковых фигур (особенно интересен детям). Всю дорогу я буду рассказывать увлекательные истории и легенды.
Детали программы
Встречаемся в сквере Г. Алиева возле памятника и отправляемся по нашему маршруту:
- Банный квартал — Абанотубани
- Памятник соколу и фазану
- Старый город с его уютными улочками
- Речка Дабаханка
- Инжирное ущелье
- Пушкинская баня
- Водопад
- Корень, которому почти 800 лет
- Джума-мечеть
- Красильная улица
- Армянская апостольская церковь Сурб Геворк
- Хлебная площадь
- Памятник барду Саят-Нова
- Грузинский «Биг-Бен»
- Мэйдан базар
- Площадь Европы
- Памятник царю Вахтангу Горгасали
- «Дерево Жизни» Давида Монаварисашвили и лавочка из гаечных ключей с собакой из цепей
- Прогулка на аэробаллоне
- Бонус — Музей восковых фигур, если будет открыт на время экскурсии и у вас будет желание его посетить
Если же вы истинный ценитель вина и хотите купить пару бутылочек этого напитка, то я охотно сопровожу вас после экскурсии в святая святых — винный погреб.
Организационные детали
- В плохую, ветреную погоду аэробаллон не летает — я отслеживаю это на специальном сайте и сообщаю вам актуальную информацию
- Прогулка на воздушном шаре и посещение (по желанию) Музея восковых фигур входят в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник и четверг в 13:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в сквере Г. Алиева, Абанотубани
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник и четверг в 13:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.