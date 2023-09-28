Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне

Увидеть всё самое главное - с земли и с воздуха

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Предлагаю дополнить знакомство с Тбилиси необычным опытом — полётом на воздушном шаре.

А точнее, на аэробаллоне, который поднимается на высоту 50 м, застывает и даёт вам возможность насладиться видами с воздуха.

Также в программе центральные достопримечательности города: Банный квартал, колоритный район Кала, Инжирное ущелье, площадь Европы и многое другое!
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Ближайшие даты:
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аттракцион для взрослых и детей

Мы прокатимся на аэроболоне в парке Рике, который спроектировали для Грузии французы. Совершенно новое, безопасное сооружение, которое поднимается в воздух на 50 метров, ненадолго зависает и спускается вниз. В отличие от обычных воздушных шаров, он не летает над городом, а привязан к железному тросу. Вся прогулка на шаре занимает примерно 20–30 минут.

Центр Тбилиси

Конечно же, вы увидите город не только с воздуха. Мы прогуляемся по знаменитому Банному кварталу, дойдём до водопада, бывшей Хлебной площади, площади Европы и не только. Бонусом станет Музей восковых фигур (особенно интересен детям). Всю дорогу я буду рассказывать увлекательные истории и легенды.

Детали программы

Встречаемся в сквере Г. Алиева возле памятника и отправляемся по нашему маршруту:

  • Банный квартал — Абанотубани
  • Памятник соколу и фазану
  • Старый город с его уютными улочками
  • Речка Дабаханка
  • Инжирное ущелье
  • Пушкинская баня
  • Водопад
  • Корень, которому почти 800 лет
  • Джума-мечеть
  • Красильная улица
  • Армянская апостольская церковь Сурб Геворк
  • Хлебная площадь
  • Памятник барду Саят-Нова
  • Грузинский «Биг-Бен»
  • Мэйдан базар
  • Площадь Европы
  • Памятник царю Вахтангу Горгасали
  • «Дерево Жизни» Давида Монаварисашвили и лавочка из гаечных ключей с собакой из цепей
  • Прогулка на аэробаллоне
  • Бонус — Музей восковых фигур, если будет открыт на время экскурсии и у вас будет желание его посетить

Если же вы истинный ценитель вина и хотите купить пару бутылочек этого напитка, то я охотно сопровожу вас после экскурсии в святая святых — винный погреб.

Организационные детали

  • В плохую, ветреную погоду аэробаллон не летает — я отслеживаю это на специальном сайте и сообщаю вам актуальную информацию
  • Прогулка на воздушном шаре и посещение (по желанию) Музея восковых фигур входят в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник и четверг в 13:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в сквере Г. Алиева, Абанотубани
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и четверг в 13:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Улицы и переулки
Старый Тбилиси
Парк Рике
Площадь Свободы
Площадь Мейдан
Инжирное ущелье
Самое главное
Уникальный опыт

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