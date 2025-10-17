61 отзыв оставили туристы

Путешествие в Алазанскую долину предлагает уникальную возможность принять участие в Ртвели - празднике сбора винограда. Участники смогут не только собрать и помять виноград, но и пообедать в настоящей грузинской винодельне, познакомиться с крестьянской жизнью и узнать о традиционных методах виноделия. В программе также посещение монастыря Бодбе и прогулка по Сигнахи. Это идеальный способ погрузиться в культуру и насладиться природой Грузии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Монастырь Бодбе, улочки Сигнахи и горные пейзажи

Перед погружением в мир вина вы побываете в женском действующем монастыре Бодбе, где покоится святая Нино, стараниями которой Грузия стала христианской страной. Полюбуетесь живописным видом на знаменитую Алазанскую долину. А затем мы посетим один из самых красивых городков Грузии — Сигнахи, который местные жители называют «городом любви». Вы прогуляетесь по его почти итальянским улочкам, увидите колоритные домики и, поднявшись на башню, рассмотрите город с самой высокой точки.

Сбор винограда на празднике Ртвели

Вы отправитесь на древний праздник Ртвели, восходящий еще к античному культу Диониса. Конечно, с принятием христианства языческие символы праздника вышли из употребления, но его смысл остался прежним: люди вместе радуются урожаю винограда и готовят новое вино! Вы посетите виноградники и соберете спелый виноград — в это время винодел и гид расскажут об уходе за виноградной лозой и особенностях сбора урожая. А затем вы увидите, как готовится настоящее грузинское вино, и сами поучаствуете в этом процессе!

Частная винодельня и обед у фермеров

Вы побываете на частной винодельне, где прикоснетесь к крестьянской жизни Грузии, пообедаете в домашней обстановке (почти все продукты выращены хозяевами), поучаствуете в процессе приготовления вина и узнаете о тонкостях технологии «Квеври», которая считается нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО и используется грузинами уже много веков.

Дегустация вина

На территории Грузии растет более 500 сортов винограда, это самое большое количество сортов, произрастающее на таком маленьком кусочке земли во всем мире. На одном из ведущих винзаводов Грузии «Кахетинское традиционное виноделие» вас ждет дегустация.

Организационные детали

Дети до 6-ти лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Оплата на месте возможна в лари или в евро (по курсу на день экскурсии)

Что входит в стоимость, а что — нет