61 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Монастырь Бодбе, улочки Сигнахи и горные пейзажи

Перед погружением в мир вина вы побываете в женском действующем монастыре Бодбе, где покоится святая Нино, стараниями которой Грузия стала христианской страной. Полюбуетесь живописным видом на знаменитую Алазанскую долину. А затем мы посетим один из самых красивых 🤩 городков Грузии — Сигнахи, который местные жители называют «городом любви». Вы прогуляетесь 👣 по его почти итальянским улочкам, увидите колоритные домики и, поднявшись на башню, рассмотрите город 🏙️ с самой высокой точки.

Сбор винограда на празднике Ртвели

Вы отправитесь на древний праздник Ртвели, восходящий еще к античному культу Диониса. Конечно, с принятием христианства языческие символы праздника вышли из употребления, но его смысл остался прежним: люди вместе радуются урожаю винограда и готовят новое вино! Вы посетите виноградники и соберете спелый виноград — в это время винодел и гид расскажут об уходе за виноградной лозой и особенностях сбора урожая. А затем вы увидите, как готовится настоящее грузинское вино 🍷, и сами поучаствуете в этом процессе!

Частная винодельня и обед у фермеров

Вы побываете на частной винодельне, где прикоснетесь к крестьянской жизни Грузии, пообедаете в домашней обстановке (почти все продукты выращены хозяевами), поучаствуете в процессе приготовления вина и узнаете о тонкостях технологии «Квеври», которая считается нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО и используется грузинами уже много веков.

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