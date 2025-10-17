61 отзыв оставили туристы

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Ртвели - праздник сбора винограда

Присоединяйтесь к древнему празднику Ртвели в Грузии! Сбор винограда, дегустация и знакомство с культурой ждут вас в Алазанской долине
Путешествие в Алазанскую долину предлагает уникальную возможность принять участие в Ртвели - празднике сбора винограда.

Участники смогут не только собрать и помять виноград, но и пообедать в настоящей грузинской винодельне, познакомиться с крестьянской жизнью и узнать о традиционных методах виноделия. В программе также посещение монастыря Бодбе и прогулка по Сигнахи. Это идеальный способ погрузиться в культуру и насладиться природой Грузии
4.9
142 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍇 Участие в древнем празднике Ртвели
  • 🏞 Потрясающие виды Алазанской долины
  • 🍷 Дегустация традиционного грузинского вина
  • 🏰 Посещение монастыря Бодбе
  • 🏙 Прогулка по Сигнахи
Ртвели - праздник сбора винограда
Ртвели - праздник сбора винограда
Ртвели - праздник сбора винограда

Что можно увидеть

  • Монастырь Бодбе
  • Сигнахи

Описание экскурсии

Монастырь Бодбе, улочки Сигнахи и горные пейзажи

Перед погружением в мир вина вы побываете в женском действующем монастыре Бодбе, где покоится святая Нино, стараниями которой Грузия стала христианской страной. Полюбуетесь живописным видом на знаменитую Алазанскую долину. А затем мы посетим один из самых красивых городков Грузии — Сигнахи, который местные жители называют «городом любви». Вы прогуляетесь по его почти итальянским улочкам, увидите колоритные домики и, поднявшись на башню, рассмотрите город с самой высокой точки.

Сбор винограда на празднике Ртвели

Вы отправитесь на древний праздник Ртвели, восходящий еще к античному культу Диониса. Конечно, с принятием христианства языческие символы праздника вышли из употребления, но его смысл остался прежним: люди вместе радуются урожаю винограда и готовят новое вино! Вы посетите виноградники и соберете спелый виноград — в это время винодел и гид расскажут об уходе за виноградной лозой и особенностях сбора урожая. А затем вы увидите, как готовится настоящее грузинское вино, и сами поучаствуете в этом процессе!

Частная винодельня и обед у фермеров

Вы побываете на частной винодельне, где прикоснетесь к крестьянской жизни Грузии, пообедаете в домашней обстановке (почти все продукты выращены хозяевами), поучаствуете в процессе приготовления вина и узнаете о тонкостях технологии «Квеври», которая считается нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО и используется грузинами уже много веков.

Дегустация вина

На территории Грузии растет более 500 сортов винограда, это самое большое количество сортов, произрастающее на таком маленьком кусочке земли во всем мире. На одном из ведущих винзаводов Грузии «Кахетинское традиционное виноделие» вас ждет дегустация.

Организационные детали

  • Дети до 6-ти лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Оплата на месте возможна в лари или в евро (по курсу на день экскурсии)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт и дегустация на винодельне включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается обед у фермера — 60 лари с чел. и сбор и давка винограда — 20 лари с чел.
  • Обратите внимание: обед в семье — обязательная часть экскурсии. Здесь нельзя сделать определенный заказ, как в кафе: все заказано заранее, и накрывается общий стол для всех. Поверьте, это всегда весело и вкусно!

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€50
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Авлабар
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии по Грузии
Экскурсии по Грузии — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 8763 туристов
Гамарджоба Генацвале! Меня зовут Лика. Я коренная «тбилисска», влюбленная в свой город и страну! Провожу групповые и индивидуальные экскурсии уже более 5 лет. Грузия — это поистине замечательная страна, в которую хочется возвращаться вновь и вновь. Я и моя команда гидов постараемся влюбить вас в Грузию и уверены, что у вас возникнет желание сюда вернуться!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 142 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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4
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Анжелика
Это была божественная экскурсия! Такой праздник жизнелюбия! Мы с подругой остались в восторге от всего! ❤ Прекрасная продуманная программа ✅ Красивые места и виды ✅ Замечательный гид Герасим - тонкий,
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интеллигентный, с чувством юмора и такта человек с энциклопедическими знаниями ✅ Гостеприимный хозяин фермы с божественными угощениями, песнями и игрой на музыкальных инструментах ✅ Сам сбор винограда и процесс давки ✅ Классная компания замечательных девушек 😍✅ Профессиональный водитель ✅ Вкусное вино 😆✅ Мы отдохнули душой и телом. Экскурсия обязательна к посещению ❤❤❤

Это была божественная экскурсия! Такой праздник жизнелюбия! Мы с подругой остались в восторге от всего! ❤
Это была божественная экскурсия! Такой праздник жизнелюбия! Мы с подругой остались в восторге от всего! ❤
Это была божественная экскурсия! Такой праздник жизнелюбия! Мы с подругой остались в восторге от всего! ❤
Это была божественная экскурсия! Такой праздник жизнелюбия! Мы с подругой остались в восторге от всего! ❤
Это была божественная экскурсия! Такой праздник жизнелюбия! Мы с подругой остались в восторге от всего! ❤
Это была божественная экскурсия! Такой праздник жизнелюбия! Мы с подругой остались в восторге от всего! ❤
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С
Однозначно - лучшая экскурсия из всех, на которых мы побывали в Грузии, 100 из 10! Главная удача - замечательный гид Лери: красавчик! Экскурсия сногсшибательная! 😉 Много экскурсий в Кахетию, есть
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и дешевле, но мы очень хотели поучаствовать в сборе винограда и празднике Ртвели, не прогадали, что выбрали эту экскурсию. Дорога неутомительная: мы останавливались по пути на всякие вкусности - вино, чурчхела, сыр, слушали интересный живой рассказ с тонким юмором, наслаждались потрясающими видами Алазанской долины, прикоснулись к святыням св. Нино, любовались живописным городком Сигнахи, а кульминацией стал дом фермера, где мы собирали виноград и давили из него вино, ели вкусный ужин и слушали знаменитое многоголосное грузинское пение. Очень сдружились все за этот день. Спасибо за экскурсию, с любовью из Самары ❤️

Однозначно - лучшая экскурсия из всех, на которых мы побывали в Грузии, 100 из 10! Главная
Однозначно - лучшая экскурсия из всех, на которых мы побывали в Грузии, 100 из 10! Главная
Однозначно - лучшая экскурсия из всех, на которых мы побывали в Грузии, 100 из 10! Главная
Однозначно - лучшая экскурсия из всех, на которых мы побывали в Грузии, 100 из 10! Главная
Однозначно - лучшая экскурсия из всех, на которых мы побывали в Грузии, 100 из 10! Главная
Однозначно - лучшая экскурсия из всех, на которых мы побывали в Грузии, 100 из 10! Главная
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ездили в Кахетию с гидом-водителем Леваном. Очень добрый и заботливый человек. Отвечал на все наши просьбы и вопросы. На удобном минивене группой 5 человек. Посетили все запланированные места, чудесно собирали виноград и пообедали дома у фермера. Много эмоций и воспоминаний. Леван научил нас говорить грузинские тосты, все было весело, непринужденно и с уважением. Большое спасибо Левану за экскурсию!
Ездили в Кахетию с гидом-водителем Леваном. Очень добрый и заботливый человек. Отвечал на все наши просьбы
Ездили в Кахетию с гидом-водителем Леваном. Очень добрый и заботливый человек. Отвечал на все наши просьбы
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Н
Замечательная поездка! Гид Лери удивил энциклопедическими знаниями, рассказывал не только о самой сути поездки, но и о стране, регионах, процессах производства вина и пр. С водителем Зурабом ехать комфортно, профессионал на дороге. Поразил своим гостеприимством и пением Бадри, шикарно накрытый стол и вкусное вино.
Все было отлично организовано! Ожидания от поездки оправданы, получили заряд положительных эмоций.
Замечательная поездка! Гид Лери удивил энциклопедическими знаниями, рассказывал не только о самой сути поездки, но и
Замечательная поездка! Гид Лери удивил энциклопедическими знаниями, рассказывал не только о самой сути поездки, но и
Замечательная поездка! Гид Лери удивил энциклопедическими знаниями, рассказывал не только о самой сути поездки, но и
Замечательная поездка! Гид Лери удивил энциклопедическими знаниями, рассказывал не только о самой сути поездки, но и
Замечательная поездка! Гид Лери удивил энциклопедическими знаниями, рассказывал не только о самой сути поездки, но и
Замечательная поездка! Гид Лери удивил энциклопедическими знаниями, рассказывал не только о самой сути поездки, но и
Замечательная поездка! Гид Лери удивил энциклопедическими знаниями, рассказывал не только о самой сути поездки, но и
Вам был полезен этот отзыв?
В
Всё было неплохо, но могло быть и лучше.
Во первых, никакого гида у магазина с табличкой нн было. Второе, надписи на магазине на грузинском языке,а его можно прочесть как угодно, человек
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не грузин, понятия не имеет, что там написано. И третье, дайте просто номер автобуса, в сообщении, в чате, и проблема решена.
Виноград… Вкусный, собрали потанцевали отжали, стол с хозяевами, вкусно, весело, тосты, вино, лобио, всё хорошо. Понравилось. Однако в итоге, обходится, как по мне, несколько дороговато..
В итоге… Хорошо, гостеприимству хозяев отдельно спасибо большое

Всё было неплохо, но могло быть и лучше.
Всё было неплохо, но могло быть и лучше.
Всё было неплохо, но могло быть и лучше.
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Н
Очень понравилась экскурсия! Наш гид Лери и водитель Зураб сделали всё возможное, чтобы поездка запомнилась надолго! Обязательно посоветую всем этих ребят,благодаря им мы ещё больше влюбляемся в эту чудесную страну- Грузию!
Очень понравилась экскурсия! Наш гид Лери и водитель Зураб сделали всё возможное, чтобы поездка запомнилась надолго!
Очень понравилась экскурсия! Наш гид Лери и водитель Зураб сделали всё возможное, чтобы поездка запомнилась надолго!
Очень понравилась экскурсия! Наш гид Лери и водитель Зураб сделали всё возможное, чтобы поездка запомнилась надолго!
Очень понравилась экскурсия! Наш гид Лери и водитель Зураб сделали всё возможное, чтобы поездка запомнилась надолго!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тбилиси

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