61 отзыв оставили туристы

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Ртвели — праздник сбора винограда!

Отправиться в Кахетию на красочное событие и приготовить настоящее грузинское вино

4.8
61 отзыв
Tripster в Тбилиси
Tripster в Тбилиси – представитель из Тбилиси
Приглашаем в путешествие в знаменитую Алазанскую долину, где вам предстоит принять участие в Ртвели — древнем празднике сбора винограда! Во время этого приключения вы соберете виноград и помнете его ногами, пообедаете в маленькой грузинской винодельне, окунетесь в крестьянскую жизнь и узнаете об аутентичных способах приготовления вина.

А также посетите знаковые места Кахетии.

И всё это — на фоне потрясающих пейзажей Грузии!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 75€23 за человекаскидка69%

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Ртвели — праздник сбора винограда!
Ртвели — праздник сбора винограда!

Что вас ожидает

Монастырь Бодбе, улочки Сигнахи и горные пейзажи
Перед погружением в мир вина вы побываете в женском действующем монастыре Бодбе, где покоится святая Нино, стараниями которой Грузия стала христианской страной. Полюбуетесь живописным видом на знаменитую Алазанскую долину. А затем мы посетим один из самых красивых 🤩 городков Грузии — Сигнахи, который местные жители называют «городом любви». Вы прогуляетесь 👣 по его почти итальянским улочкам, увидите колоритные домики и, поднявшись на башню, рассмотрите город 🏙️ с самой высокой точки.

Сбор винограда на празднике Ртвели
Вы отправитесь на древний праздник Ртвели, восходящий еще к античному культу Диониса. Конечно, с принятием христианства языческие символы праздника вышли из употребления, но его смысл остался прежним: люди вместе радуются урожаю винограда и готовят новое вино! Вы посетите виноградники и соберете спелый виноград — в это время винодел и гид расскажут об уходе за виноградной лозой и особенностях сбора урожая. А затем вы увидите, как готовится настоящее грузинское вино 🍷, и сами поучаствуете в этом процессе!

Частная винодельня и обед у фермеров
Вы побываете на частной винодельне, где прикоснетесь к крестьянской жизни Грузии, пообедаете в домашней обстановке (почти все продукты выращены хозяевами), поучаствуете в процессе приготовления вина и узнаете о тонкостях технологии «Квеври», которая считается нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО и используется грузинами уже много веков.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: посещение Ртвели — 20 лари (7€) с человека; обед — 35 лари (13€) с человека.
  • Обатите внимание: обед в семье — обязательная часть экскурсии. Здесь нельзя сделать определенный заказ, как в кафе: все заказано заранее, и накрывается общий стол для всех. Поверьте, это всегда весело 🥳 и вкусно!
  • Дети до 6-ти лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Оплата на месте возможна в лари или в евро (по курсу на день экскурсии).
  • Экскурсия проводится до 31 октября.
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Авлабар
Ртвели — праздник сбора винограда!
Ртвели — праздник сбора винограда!
Ртвели — праздник сбора винограда!
Ртвели — праздник сбора винограда!
Ртвели — праздник сбора винограда!
Ртвели — праздник сбора винограда!
Ртвели — праздник сбора винограда!
Ртвели — праздник сбора винограда!
Ртвели — праздник сбора винограда!
Ртвели — праздник сбора винограда!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster в Тбилиси
Tripster в Тбилиси
Гамарджоба Генацвале! Меня зовут Лика. Я коренная «тбилисска», влюбленная в свой город и страну! Провожу групповые и индивидуальные экскурсии уже более 5 лет. Грузия — это поистине замечательная страна, в которую хочется возвращаться вновь и вновь. Я и моя команда гидов постараемся влюбить вас в Грузию и уверены, что у вас возникнет желание сюда вернуться!
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61 отзыв оставили туристы

3 ноября 2019
Потрясающая экскурсия! Впервые нам удалось проникнуть вглубь виноделия и попробовать самим поучаствовать в процессе изготовления вина. Сначала мы собирали виноград, затем поехали в гости к хозяину винодельни, где нас ждал самый настоящий сюрприз - мы САМИ топтали виноград и добывали из него сок!! А после всего этого нас ждал изумительно вкусный домашний обед, а точнее сказать - грузинское пиршество с песнями, тостами, танцами и большим количеством вина )) Такого душевного приема мы не ожидали. Такое ощущение, что мы побывали не на экскурсии, а гостях у друзей! ПС. Прекрасная идея для празднования дня рождения или годовщины свадьбы, а также просто чтобы провести незабываемый день в Грузии и прикоснуться к настоящей культуре этой страны!
23 октября 2019
Хорошая, теплая экскурсия. Интересные места, посещение семьи - бесценно. Кто то пишет что мало было еды... Это странно. После двадцатого блюда я уже просто бросила считать ))) Да, порции небольшие. Но еды МНОГО и она очень разнообразная. Хозяин дома - душка. Как виртуозно он играл на гитаре! Это просто прелесть. Подавить ногами виноград и тут же выпить свежий сок - это очень весело )))
17 октября 2019
Нашим гидом была Анна. Экскурсия насыщенная, интересная, веселая и вкусная! Прекрасно провели время.
9 октября 2019
Это был самый невероятный первый день нашего пребывания в Грузии, какой только можно себе представить. Экскурсия превзошла все наши ожидания! Насыщенная, очень интересная программа. Мы побывали в самых красивых уголках этой прекрасной страны. Потрясающая Элль!! О как интересна эта женщина, она вдохнула в наше сердце тепло и любовь к Грузии. Не раздумывая, берите экскурсию с ней и вы точно не пожалеете. Так как у нашей девочки Лены был в этот день день рождение, Элль с прекрасным водителем подарили Лене хорошую бутылку вина, это было безумно приятно и очень трогательно. Теплый привет с Киева)
9 октября 2019
Туристический атракцион. Места очень красивые, езда на автобусе небезопасная, содержательная часть экскурсии отсутствует как таковая. Экскурсовод это тамада – масса выдумок, надуманных историй и неточных легенд. Я думаю, к такой экскурсии надо сразу в автобус загружать ящик вина, тогда все что вам будут рассказывать пойдет хорошо, вам будет просто наплевать на это. Если вы хотите узнать историю страны, историю людей, посмотреть не туристическую Грузия, этот праздник не для вас.
8 октября 2019
Хорошо и интересно проверили время. Эль - прекрасный гид и приятный человек! Спасибо ей большое за экскурсию!)
7 октября 2019
Хорошая экскурсия. Главное - будьте готовы к длинной дороге. По дороге туда продолжительность поездки не очень заметна, так как постоянно останавливаешься в разных местах, осматриваешь достопримечательности. А вот обратно ехать сложновато, плюс в автобусе нашем было не очень много места между рядами кресел, что приносило некоторый дискомфорт. Экскурсию для нас проводила Элль - коренная тифлиска. Отличный гид, много рассказала не только о празднике сбора урожая, но и в целом о стране и ее традициях, спела и сыграла на гитаре на обеде у фермера. Момент, который сбил меня с толку - в описании экскурсии ни слова не было сказано о том, что группу повезут еще и на дегустацию на винный завод. Это время и дополнительные траты, на которые туристы могут не рассчитывать. Нам идти уже не захотелось, за что мы поплатились более чем часовым ожиданием нашей группы.
5 октября 2019
Ездили в Кахетию с Романом. Замечательная экскурсия. Посмотрели монастырь Бодве, прошлись по крепостной стене в Сигнахи, пофоткали обалденные виды на Алазанскую долину. Собрали виноград, помяли его и даже попробовали получившийся сок на вкус. Был весьма неплохой обед в доме винодела. Душевное застолье с песнями. Было много различных национальных блюд И все такие вкусные. Всё это под 2 вида вина и даже чачу. После поехали в корпорацию Киндзмараули на экскурсию и дегустацию. Всё понравилось, только в микроавтобусе были очень маленькие расстояния между сидениями. Для людей с ростом выше среднего было довольно некомфортно ехать столько времени в скрюченной положении. В остальном всё прошло замечательно. Огромное спасибо экскурсоводу за интересные истории и грамотную работу с группой.
5 октября 2019
Очень желательно запланировать остановку на краткий перекус между Сигнахи и сбором винограда. Лучше было бы изначально включить стоимость сбора винограда и обед в основную опцию экскурсии. Спасибо
4 октября 2019
Хотела бы поделиться впечатлениями об экскурсии)) Гидом у нас была замечательная женщина Элль. Выражаем ей особую благодарность, т. к от гида зависит очень многое и она смогла создать особую атмосферу, рассказать нам много нового и интересного на протяжении всей нашей поездки. Мы с мамой уже были в Грузии, но благодаря Элль и ее рассказам мы взглянули на эти места по-новому и наше впечатление даже не омрачил тот факт, что из-за дождя нам не удалось попасть на Ртвели ( сбор и подготовка винограда). Тем, кто хочет попасть именно на Ртвели, я бы посоветовала проверить прогноз погоды перед бронированием. Экскурсией мы остались очень довольны и надеемся побывать на других экскурсиях с Элль))
2 октября 2019
Что хочется сказать об экскурсии Гидом у нас была Эль, очень приятная женщина, хороший экскурсовод Но хочется обратить внимание на факт, не указанный в описании:если будет дождь, на праздник Ртвели вас не повезут-очень жаль, что такую важную деталь не сообщают Сама экскурсия неплохая, но что касается Сигнахи, я там уже была, и знаю, что есть более интересные виды и места, чем были представлены в данной экскурсии По поводу обеда у хозяина грузинского дома, он того не стоил, точнее именно сам обед Хозяин замечательный, старался всем уделить внимание (в одно время было 2 экскурсии), пел песни, говорил тосты. А вот что касается обеда, стол скудноват, шашлык невкусный(мясо было с кусками сала), каждого блюда чуть чуть, за 35 лари я знаю достаточно мест в Тбилиси, где можно хорошо покушать Но на эти деньги можно напиться, вина и чачи было в достатке
30 сентября 2019
Добрый день. Экскурсия прошла просто замечательно. . Организация на высшем уровне. Особую благодарность хочется сказать нашему гиду Элль. Всем советую посетить Кахетию.
30 сентября 2019
Добрый день! Спасибо за экскурсию, отличные гид и водитель. Только места мало в микроавтобусе, не очень комфортно. Людей много - все впритык. Экскурсия на винодельне была короткой и мало интересной. Я до этого уже была на других винодельнях и есть с чем сравнивать. Может быть возникло такое ощущение в связи с тем, что гид нас пристроил к "середине экскурсии" - мотивируя тем, что не придется тратить время в ожидании следующей... Сбор винограда это тоже фикция по большому счету. Обещали что будем собирать сколько угодно - по факту сказали максимум 2 ведра на человека. Т. е. 15 минут и едем дальше. Замечательный обед (скорее ужин) у фермера, все было очень вкусно и весело. Процветания гостеприимным хозяевам!
28 сентября 2019
Экскурсия " Ртвели — праздник сбора винограда!" нам очень понравилась! Все было очень интересно, получили море впечатлений от посещения, как святых мест, так и море эмоций от сбора урожая винограда, вкусного обеда у гостеприимного хозяина Шота, почувствовав атмосферу радушного народа Грузии! Этот день пролетел, как одно мгновение! Анна, наш гид, проводила эту экскурсию так интересно, познавательно и весело, что каждый был вовлечён, даже маленькие дети! Спасибо большое за этот Праздник! Были очень рады, что были на этой экскурсии, очень рекомендуем всем!
27 сентября 2019
Отличная экскурсия и отдельное спасибо гиду Анне! Удивительная женщина, которая столько знает о Грузии и умеет это интересно преподнести! Сама экскурсия весёлая, обязательно попробуйте собирать и давить виноград:) застолье после этого по-особенному тёплое! Экскурсия стоит своих денег однозначно!
Ещё 46 отзывов

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