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Что вас ожидает:
- Парк Рике
- Фуникулёр до Нарикалы (прокатимся на нём)
- Крепость Нарикала
- Джума мечеть
- Инжирное ущелье
- Водопад Легвтахеви
- Серные бани
- Площадь Вахтанга Горгасали
- Церковь Норашен
- Храм Сиони
- Мост Мира
- Церковь Анчисхати
- Театр марионеток Резо Габриадзе
- Средневековые "Речные ворота"
- Средневековые "Дигомские ворота"
- Площадь Свободы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия проходит вдоль стен существовавшей здесь средневековой калы, которая представляла собой изначальный старый город Тбилиси. Именно здесь мы посетим ключевые достопримечательности, рассказывающие про принятие православия в Грузии, Персидские и Османские вторжения (и их влияние на культуру). Узнаем про великих царей, писателей и важных личностей Грузии. Очень живописный маршрут среди средневековых сооружений и колоритных узких улочек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на фуникулёре из парка Рике до Нарикалы
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: железное «Дерево жизни» возле канатки в парке РикеЗавершение: Площадь Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование моей экскурсии! Наш маршрут пешеходный
- Местами с горной местностью
- Поэтому понадобится удобная обувь с перфорированной подошвой. И
- Конечно
- Одевайтесь по погоде
- Чтобы не замёрзнуть и не промокнуть. Если остались вопросы - пишите или звоните. До встречи
- Генацвале!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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