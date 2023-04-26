Старый город

Описание
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Старый город
Старый город
Старый город
Старый город
Старый город
Старый город
Старый город
Ближайшие даты:
26
апр
28
апр
30
апр
1
мая
3
мая
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Что вас ожидает:

  • Парк Рике
  • Фуникулёр до Нарикалы (прокатимся на нём)
  • Крепость Нарикала
  • Джума мечеть
  • Инжирное ущелье
  • Водопад Легвтахеви
  • Серные бани
  • Площадь Вахтанга Горгасали
  • Церковь Норашен
  • Храм Сиони
  • Мост Мира
  • Церковь Анчисхати
  • Театр марионеток Резо Габриадзе
  • Средневековые "Речные ворота"
  • Средневековые "Дигомские ворота"
  • Площадь Свободы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия проходит вдоль стен существовавшей здесь средневековой калы, которая представляла собой изначальный старый город Тбилиси. Именно здесь мы посетим ключевые достопримечательности, рассказывающие про принятие православия в Грузии, Персидские и Османские вторжения (и их влияние на культуру). Узнаем про великих царей, писателей и важных личностей Грузии. Очень живописный маршрут среди средневековых сооружений и колоритных узких улочек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на фуникулёре из парка Рике до Нарикалы
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: железное «Дерево жизни» возле канатки в парке Рике
Завершение: Площадь Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование моей экскурсии! Наш маршрут пешеходный
  • Местами с горной местностью
  • Поэтому понадобится удобная обувь с перфорированной подошвой. И
  • Конечно
  • Одевайтесь по погоде
  • Чтобы не замёрзнуть и не промокнуть. Если остались вопросы - пишите или звоните. До встречи
  • Генацвале!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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