Наша экскурсия начнётся с одного из старых районов Тбилиси, который носит название Авлабар. Как и ранее, так и сейчас этот район густо заселён тбилисскими армянами и является одним из самых русскоговорящих районв города. Первым делом мы посмотрим памятник персонажам "Мимино", кстати в Тбилиси и в Арменнии, в городе Дилижане, анологичные памятники поставили в один и тот же год, но разные визуально. Обязательно зайдём церковь Нор Эчмиадзицн — храм Армянской Апостольской церкви. По преданию церковь была основа на выходцами из города Эчмиадзин, за что и получила своё название. Согласно литературным источникам постройку Нор Эчмиадзина следует относить к концу XVIII века.

Пройдём рядом с руинами храма Аветаран. Храм Аветаран до обрушения был самым высоким армянским храмом в Тбилиси. К сожалению, в 1989 году здание обрушилось.

А дальше мы пройдёмся по полуразрушенным улочкам на Балкончик Дариджан Дадиани с фантастически красивым, панорамным видом на Тбилиси, его старую и современную часть, при этом сперва заглянув в женский монастырь Преображения Божьего. Монахини из святой обители известны своей активной христианской деятельностью на благо страждущим. В 2003 году здесь функционирует Дом Милосердия.

Дворец царицы Дареджан - или дворец Сачино (1776 г.). Дворец построили в 1789 году по приказу царя Картли-Кахети Ираклия Второго для его супруги – царицы Дареджан. На территории были воздвигнуты две дворцовые церкви, посвященные Святым Ираклию и Дарье.

Большой удачей и Бонусом для нас станет, если мне удасться заполучить секретный Ключ от вохода в Дом Князя Поракишвили. Это самый старый дом, сохранившися в Тбилиси, ему около 400-сот Лет! Почему удачей? - Да, туда пускают не всех и не всегда.

Дальше наш путь лежит к храму Метехи и памятнику нашему царю, правившему в 5-ом в., Вахтангу Горгасалу, откуда также открывается замечательный панорамный вид на районы Кала и Клдисубани.

Спускаемся на Площадь Европы, Метехский Мост….

Нет, мы не пойдём в парк Рике, мост и крепость…. Там можно и без гида погулять, после экскурсии, информацию Вы Услышите со мной:) Но, я думаю, что Вы уже устали и предлагаю Вам спуститься прямо на Набережную Куры, отдохнуть, выпить чашечку чая, кофе или бокал вина. Кстати тут и прогулку на катере можно взять, открываются замечательные виды!

Отдохнув, мы отправляемся в Абанотубани, Банный Квартал. Его уж точно не стоит пропускать. Тут мы увидим Сквер Г. Алиева, Серные Бани, Памятник кости, Речку Дабаханку, Пятничную Мечеть и многое другое. Изюминкой станет водопад в Сердце Тбилиси.

Возвращаемся по улице Красильной с коллоритными балкончиками.

Следующим нашим храмом будет собор Сурб Геворг — армянская церковь XIII века. Это одна из старейших армянских церквей города. На настоящий момент является одной из двух действующих армянских церквей в Тбилиси и выполняет функции кафедрального собора Епархии Армянской Апостольской церкви в Грузии. Тут же и бард, армянин Саят-Нова похоронен…

Спускаемся на площадь Вахтанга Горасали, переходим улицу Средний Базар и идём в сквер замечательной грузинской актрисы Софико Чиаурели.

Кузнеский Двор, Собор Сиони, Ковровый ряд, Караван-Сарай…

И наконец-то мы с Вами попали в удивительный винный погреб 17-ого века! За качество напитка в каждой бутылке, лично отвечаю, МаМай Клянусь!))) Шучу, конечно, но вино у них правда отличное. Нет ни одной Заводской бутылки, все вина от частников.

Приятной Вам дегустации!

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