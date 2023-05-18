Старый Тбилиси, Авлабар
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Что вас ожидает:
- Старый город.
- Авлабар.
- Памятник Мимино.
- Церковь Нор - Эчмиадзин.
- Развалины храма Аветаран.
- Женский монастырь Преображения Божьего.
- Балкончик Дариджан Дадиани.
- БОНУС!
- Храм Метехи.
- Памятник Вахтангу Горгасали.
- Источник Слёзы святого Або-Тбилисского.
- Фрагмент берлинской стены.
- Парк Рике, крепость Нарикала, Картлис Деда - Снизу.
- Кофе на набержной, прогулка на Катере по Куре при желании.
- Сквер Алиева.
- Банный квартал и бани.
- Памятник кости.
- Памятник "Соколу и Фазану".
- Речку Дабаханку.
- Инжировое ущелье.
- Пятничную мечеть.
- 800-летний корень.
- Цепи Прометея.
- Водопад.
- Улицу Красильную.
- Коллоритные тбилисские балончики.
- Собор Сурб Геворг 13-ого в.
- Могилку и памятник барду Саят-Нова.
- Улицу Средний Базар.
- Сквер Софико Чиаурели.
- Памятник Тамаде.
- Монташевские Ряды.
- Кузнеций двор.
- Собор Сиони.
- Ковровый ряд.
- Караван-Сарай.
- Дегустация в винном погребе 17-ого века.
- Подсказка: Рядом есть ресторанчик, с очень вкусной кухней, нормальными ценами и с терассой с безумно красивым видом на Мать Грузию!
- До встречи в Грузии!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наша экскурсия начнётся с одного из старых районов Тбилиси, который носит название Авлабар. Как и ранее, так и сейчас этот район густо заселён тбилисскими армянами и является одним из самых русскоговорящих районв города. Первым делом мы посмотрим памятник персонажам "Мимино", кстати в Тбилиси и в Арменнии, в городе Дилижане, анологичные памятники поставили в один и тот же год, но разные визуально. Обязательно зайдём церковь Нор Эчмиадзицн — храм Армянской Апостольской церкви. По преданию церковь была основа на выходцами из города Эчмиадзин, за что и получила своё название. Согласно литературным источникам постройку Нор Эчмиадзина следует относить к концу XVIII века.
Пройдём рядом с руинами храма Аветаран. Храм Аветаран до обрушения был самым высоким армянским храмом в Тбилиси. К сожалению, в 1989 году здание обрушилось.
А дальше мы пройдёмся по полуразрушенным улочкам на Балкончик Дариджан Дадиани с фантастически красивым, панорамным видом на Тбилиси, его старую и современную часть, при этом сперва заглянув в женский монастырь Преображения Божьего. Монахини из святой обители известны своей активной христианской деятельностью на благо страждущим. В 2003 году здесь функционирует Дом Милосердия.
Дворец царицы Дареджан - или дворец Сачино (1776 г.). Дворец построили в 1789 году по приказу царя Картли-Кахети Ираклия Второго для его супруги – царицы Дареджан. На территории были воздвигнуты две дворцовые церкви, посвященные Святым Ираклию и Дарье.
Большой удачей и Бонусом для нас станет, если мне удасться заполучить секретный Ключ от вохода в Дом Князя Поракишвили. Это самый старый дом, сохранившися в Тбилиси, ему около 400-сот Лет! Почему удачей? - Да, туда пускают не всех и не всегда.
Дальше наш путь лежит к храму Метехи и памятнику нашему царю, правившему в 5-ом в., Вахтангу Горгасалу, откуда также открывается замечательный панорамный вид на районы Кала и Клдисубани.
Спускаемся на Площадь Европы, Метехский Мост….
Нет, мы не пойдём в парк Рике, мост и крепость…. Там можно и без гида погулять, после экскурсии, информацию Вы Услышите со мной:) Но, я думаю, что Вы уже устали и предлагаю Вам спуститься прямо на Набережную Куры, отдохнуть, выпить чашечку чая, кофе или бокал вина. Кстати тут и прогулку на катере можно взять, открываются замечательные виды!
Отдохнув, мы отправляемся в Абанотубани, Банный Квартал. Его уж точно не стоит пропускать. Тут мы увидим Сквер Г. Алиева, Серные Бани, Памятник кости, Речку Дабаханку, Пятничную Мечеть и многое другое. Изюминкой станет водопад в Сердце Тбилиси.
Возвращаемся по улице Красильной с коллоритными балкончиками.
Следующим нашим храмом будет собор Сурб Геворг — армянская церковь XIII века. Это одна из старейших армянских церквей города. На настоящий момент является одной из двух действующих армянских церквей в Тбилиси и выполняет функции кафедрального собора Епархии Армянской Апостольской церкви в Грузии. Тут же и бард, армянин Саят-Нова похоронен…
Спускаемся на площадь Вахтанга Горасали, переходим улицу Средний Базар и идём в сквер замечательной грузинской актрисы Софико Чиаурели.
Кузнеский Двор, Собор Сиони, Ковровый ряд, Караван-Сарай…
И наконец-то мы с Вами попали в удивительный винный погреб 17-ого века! За качество напитка в каждой бутылке, лично отвечаю, МаМай Клянусь!))) Шучу, конечно, но вино у них правда отличное. Нет ни одной Заводской бутылки, все вина от частников.
Приятной Вам дегустации!
Ждём Ваших заявок, ведь Мы работаем для того, чтобы Вы отдыхали.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Личные траты.
- Дегустации.
- Прогулка на катере по Куре
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция метро Авлабар, возле памятника «Мимино»Завершение: Винный погреб 17-ого века
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов 18 минутБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Одеваемся по погоде, особое внимание уделите на обувь.
- В дождливую погоду - дождевик, зонт, в солнечную хорошо бы кепку, солнцезащитные очки и крем. Наличные, воду.
- При групповом бронировании гид Вас ждёт максимум 15 минут и начинает экскурсию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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