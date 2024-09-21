Прогулка по атмосферным улочкам района тбилисских армян раскрывает историю Грузии и вклад армянских меценатов.
Памятник персонажам фильма «Мимино», церковь Нор Эчмиадзин, руины храма Аветаран и другие знаковые места ждут вас. Завершение экскурсии в винном погребе 17 века оставит незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера старого Тбилиси
- 🏛️ Исторические памятники и храмы
- 🍷 Дегустация местных вин
- 📸 Панорамные виды на город
- 🚶♂️ Прогулка по живописным улочкам
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Памятник персонажам фильма «Мимино»
- Церковь Нор Эчмиадзин
- Руины храма Аветаран
- Женский монастырь Преображения Божьего
- Дворец царицы Дареджан
- Дом князя Поракишвили
- Храм Метехи
- Памятник царю Вахтангу Горгасали
- Абанотубани
- Улица Красильная
- Собор Сурб Геворг
Описание экскурсии
Памятник персонажам фильма «Мимино». В начале маршрута вспомним легендарное кино. Расскажу, как в Тбилиси и армянском Дилижане в один год поставили аналогичные памятники, но визуально всё же разные.
Церковь Нор Эчмиадзин. Посмотрим на храм Апостольской церкви Армении. По преданию он был основан в 18 веке выходцами из города Эчмиадзин, за что и получил своё название.
Руины храма Аветаран. Взглянем на здание, которое до обрушения в 1989 году считалось самым высоким армянским храмом в Тбилиси.
Женский монастырь Преображения Божьего. Монахини этой обители активно занимаются христианской деятельностью, с 2003 года здесь открыт Дом милосердия.
Дворец царицы Дареджан (или дворец Сачино). Пройдём мимо особняка, построенного в 18 веке для супруги царя Картли-Кахети Ираклия Второго.
Дом князя Поракишвили. Увидим самое старое здание в Тбилиси возрастом 400 лет. В него пускают не всех и не всегда. Если нам повезёт — раздобудем секретный ключ от входа.
Храм Метехи и памятник царю Вахтангу Горгасали. Отсюда открывается панорамный вид на районы Кала и Клдисубани.
Набережная Куры. Спустимся к реке, где можно отдохнуть, выпить чашечку чая, кофе, бокал вина или прокатиться на катере.
Абанотубани (Банный квартал). Здесь мы увидим сквер Алиева, серные бани, памятник кости, речку Дабаханку, пятничную мечеть и многое другое. Подойдём к водопаду в самом сердце Тбилиси.
Улица Красильная и собор Сурб Геворг. Тут нас ждут колоритные балкончики приземистых домов и одна из старейших действующих армянских церквей.
Дегустация вин от местных производителей. Закончим прогулку в аутентичном винном погребе 17 века.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят услуги гида, чай/кофе/вино на набережной
- Дополнительные расходы по желанию: винная дегустация — 20 лари/чел., прогулка на катере — примерно 42 лари/чел., детям до 5 лет бесплатно
- Не забудьте захватить с собой наличные и воду
- Гид ожидает максимум 15 минут, после чего начинает экскурсию
ежедневно в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€34
|Дети до 16 лет
|€20
|Дети до 5 лет
|€8
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