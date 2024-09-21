Многонациональный Тбилиси бережно хранит наследие прошлых веков. Особенно это видно в старейших кварталах, куда отправляется экскурсия.



Прогулка по атмосферным улочкам района тбилисских армян раскрывает историю Грузии и вклад армянских меценатов.



Памятник персонажам фильма «Мимино», церковь Нор Эчмиадзин, руины храма Аветаран и другие знаковые места ждут вас. Завершение экскурсии в винном погребе 17 века оставит незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Тбилиси - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться тёплыми вечерами и обилием зелени. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой и ранней весной, несмотря на прохладу, экскурсия всё равно остаётся интересной благодаря атмосферным улочкам и уютным кафе.

Сейчас август — это идеальное время.