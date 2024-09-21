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Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия

Откройте для себя уникальные уголки Тбилиси, где армянская культура переплетается с грузинской историей. Увлекательное путешествие по старинным улочкам ждёт вас
Многонациональный Тбилиси бережно хранит наследие прошлых веков. Особенно это видно в старейших кварталах, куда отправляется экскурсия.

Прогулка по атмосферным улочкам района тбилисских армян раскрывает историю Грузии и вклад армянских меценатов.

Памятник персонажам фильма «Мимино», церковь Нор Эчмиадзин, руины храма Аветаран и другие знаковые места ждут вас. Завершение экскурсии в винном погребе 17 века оставит незабываемые впечатления
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная атмосфера старого Тбилиси
  • 🏛️ Исторические памятники и храмы
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 📸 Панорамные виды на город
  • 🚶‍♂️ Прогулка по живописным улочкам

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Тбилиси - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться тёплыми вечерами и обилием зелени. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой и ранней весной, несмотря на прохладу, экскурсия всё равно остаётся интересной благодаря атмосферным улочкам и уютным кафе.
Сейчас август — это идеальное время.
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия

Что можно увидеть

  • Памятник персонажам фильма «Мимино»
  • Церковь Нор Эчмиадзин
  • Руины храма Аветаран
  • Женский монастырь Преображения Божьего
  • Дворец царицы Дареджан
  • Дом князя Поракишвили
  • Храм Метехи
  • Памятник царю Вахтангу Горгасали
  • Абанотубани
  • Улица Красильная
  • Собор Сурб Геворг

Описание экскурсии

Памятник персонажам фильма «Мимино». В начале маршрута вспомним легендарное кино. Расскажу, как в Тбилиси и армянском Дилижане в один год поставили аналогичные памятники, но визуально всё же разные.
Церковь Нор Эчмиадзин. Посмотрим на храм Апостольской церкви Армении. По преданию он был основан в 18 веке выходцами из города Эчмиадзин, за что и получил своё название.
Руины храма Аветаран. Взглянем на здание, которое до обрушения в 1989 году считалось самым высоким армянским храмом в Тбилиси.
Женский монастырь Преображения Божьего. Монахини этой обители активно занимаются христианской деятельностью, с 2003 года здесь открыт Дом милосердия.
Дворец царицы Дареджан (или дворец Сачино). Пройдём мимо особняка, построенного в 18 веке для супруги царя Картли-Кахети Ираклия Второго.
Дом князя Поракишвили. Увидим самое старое здание в Тбилиси возрастом 400 лет. В него пускают не всех и не всегда. Если нам повезёт — раздобудем секретный ключ от входа.
Храм Метехи и памятник царю Вахтангу Горгасали. Отсюда открывается панорамный вид на районы Кала и Клдисубани.
Набережная Куры. Спустимся к реке, где можно отдохнуть, выпить чашечку чая, кофе, бокал вина или прокатиться на катере.
Абанотубани (Банный квартал). Здесь мы увидим сквер Алиева, серные бани, памятник кости, речку Дабаханку, пятничную мечеть и многое другое. Подойдём к водопаду в самом сердце Тбилиси.
Улица Красильная и собор Сурб Геворг. Тут нас ждут колоритные балкончики приземистых домов и одна из старейших действующих армянских церквей.
Дегустация вин от местных производителей. Закончим прогулку в аутентичном винном погребе 17 века.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят услуги гида, чай/кофе/вино на набережной
  • Дополнительные расходы по желанию: винная дегустация — 20 лари/чел., прогулка на катере — примерно 42 лари/чел., детям до 5 лет бесплатно
  • Не забудьте захватить с собой наличные и воду
  • Гид ожидает максимум 15 минут, после чего начинает экскурсию

ежедневно в 10:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€34
Дети до 16 лет€20
Дети до 5 лет€8
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро Авлабар
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1303 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
Светлана
Сиабо был великолепен! Экскурсия очень динамичная и в тот-же время уделяется достаточно времени и деталям и на фотографирование. Сиабо очень любит свой родной город и уделяет рассказу о старых улочкам массу времени). Это не первая наша экскурсия по Тбилиси, но понравилась гораздо больше других)).
Спасибо огромное!
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