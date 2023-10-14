Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия

Прогуляться в группе по одному из древнейших районов города, где сохранился тифлисский колорит

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Многонациональный Тбилиси бережно хранит наследие прошлых веков. Особенно отчётливо это видно в старейших кварталах, куда мы и отправимся. Я познакомлю вас с районом тбилисских армян.

Прогуливаясь по атмосферным улочкам, поговорим об истории Грузии в целом, армянских меценатах, оставивших здесь большой след, а также о том, откуда появилось название страны и её столицы.
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Памятник персонажам фильма «Мимино». В начале маршрута вспомним легендарное кино. Расскажу, как в Тбилиси и армянском Дилижане в один год поставили аналогичные памятники, но визуально всё же разные.
Церковь Нор Эчмиадзин. Посмотрим на храм Апостольской церкви Армении. По преданию он был основан в 18 веке выходцами из города Эчмиадзин, за что и получил своё название.
Руины храма Аветаран. Взглянем на здание, которое до обрушения в 1989 году считалось самым высоким армянским храмом в Тбилиси.
Женский монастырь Преображения Божьего. Монахини этой обители активно занимаются христианской деятельностью, с 2003 года здесь открыт Дом милосердия.
Дворец царицы Дареджан (или дворец Сачино). Пройдём мимо особняка, построенного в 18 веке для супруги царя Картли-Кахети Ираклия Второго.
Дом князя Поракишвили. Увидим самое старое здание в Тбилиси возрастом 400 лет. В него пускают не всех и не всегда. Если нам повезёт — раздобудем секретный ключ от входа.
Храм Метехи и памятник царю Вахтангу Горгасали. Отсюда открывается панорамный вид на районы Кала и Клдисубани.
Набережная Куры. Спустимся к реке, где можно отдохнуть, выпить чашечку чая, кофе, бокал вина или прокатиться на катере.
Абанотубани (Банный квартал). Здесь мы увидим сквер Алиева, серные бани, памятник кости, речку Дабаханку, пятничную мечеть и многое другое. Подойдём к водопаду в самом сердце Тбилиси.
Улица Красильная и собор Сурб Геворг. Тут нас ждут колоритные балкончики приземистых домов и одна из старейших действующих армянских церквей.
Дегустация вин от местных производителей. Закончим прогулку в аутентичном винном погребе 17 века.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят услуги гида, чай/кофе/вино на набережной
  • Дополнительные расходы по желанию: винная дегустация — 20 лари/чел., прогулка на катере — примерно 42 лари/чел., детям до 5 лет бесплатно
  • Не забудьте захватить с собой наличные и воду
  • Гид ожидает максимум 15 минут, после чего начинает экскурсию

в понедельник, четверг и субботу в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро Авлабар
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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