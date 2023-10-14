Описание

Что вас ожидает

Памятник персонажам фильма «Мимино». В начале маршрута вспомним легендарное кино. Расскажу, как в Тбилиси и армянском Дилижане в один год поставили аналогичные памятники, но визуально всё же разные.

Церковь Нор Эчмиадзин. Посмотрим на храм Апостольской церкви Армении. По преданию он был основан в 18 веке выходцами из города Эчмиадзин, за что и получил своё название.

Руины храма Аветаран. Взглянем на здание, которое до обрушения в 1989 году считалось самым высоким армянским храмом в Тбилиси.

Женский монастырь Преображения Божьего. Монахини этой обители активно занимаются христианской деятельностью, с 2003 года здесь открыт Дом милосердия.

Дворец царицы Дареджан (или дворец Сачино). Пройдём мимо особняка, построенного в 18 веке для супруги царя Картли-Кахети Ираклия Второго.

Дом князя Поракишвили. Увидим самое старое здание в Тбилиси возрастом 400 лет. В него пускают не всех и не всегда. Если нам повезёт — раздобудем секретный ключ от входа.

Храм Метехи и памятник царю Вахтангу Горгасали. Отсюда открывается панорамный вид на районы Кала и Клдисубани.

Набережная Куры. Спустимся к реке, где можно отдохнуть, выпить чашечку чая, кофе, бокал вина или прокатиться на катере.

Абанотубани (Банный квартал). Здесь мы увидим сквер Алиева, серные бани, памятник кости, речку Дабаханку, пятничную мечеть и многое другое. Подойдём к водопаду в самом сердце Тбилиси.

Улица Красильная и собор Сурб Геворг. Тут нас ждут колоритные балкончики приземистых домов и одна из старейших действующих армянских церквей.

Дегустация вин от местных производителей. Закончим прогулку в аутентичном винном погребе 17 века.

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