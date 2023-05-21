Испокон веков Тбилиси был очень многонациональным и толерантным городом. Мы пройдёмся по полуразрушенным улочкам на Балкончик Дариджан. Спустимся на Набережную Куры, выпить чашечку чая, кофе или вина. Посетим Сквер Г. Алиева, Серные Бани, Речку Цавкисисцхали, на которой более 36-ти больших и маленьких водопадов, Дума Мечеть и многое другое. И в завершении экскурсии вас ждет дегустация вин в удивительный винный погреб 17 века!
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Что вас ожидает:
- Старый город
- Авлабар
- Памятник Мимино
- Церковь Нор-Эчмиадзин
- Развалины храма Аветаран
- Женский монастырь Преображения Божьего
- Балкончик Дариджан Дадиани
- БОНУС!
- Храм Метехи
- Памятник Вахтангу Горгасали
- Источник Слёзы святого Або-Тбилисского
- Фрагмент берлинской стены
- Парк Рике, крепость Нарикала, Картлис Деда-Снизу
- Кофе на набережной, прогулка на Катере по Куре при желании
- Сквер Алиева
- Банный квартал и бани
- Памятник кости
- Памятник Соколу и Фазану
- Речку Дабаханку
- Инжировое ущелье
- Пятничную мечеть
- 800-летний корень
- Цепи Прометея
- Водопад
- Улицу Красильную
- Колоритные тбилисские балончики
- Собор Сурб Геворг 13-ого в.
- Могилку и памятник барду Саят-Нова
- Улицу Средний Базар
- Сквер Софико Чиаурели
- Памятник Тамаде
- Монташевские Ряды
- Кузнеций двор
- Собор Сиони
- Ковровый ряд
- Караван-Сарай
- Дегустация в винном погребе 17-ого века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Испокон веков Тбилиси был очень многонациональным и толерантным городом. И сегодня мы увидим то наследие, которое сохранилось у нас от тбилисских армян, везших большой вклад в рост и развитие страны.
Начнём наше путешествие с района Авлабар.
Обязательно зайдём церковь Нор Эчмиадзин — храм Армянской Апостольской церкви. Нор Эчмиадзина следует относить к концу XVIII века. Пройдём к руинами храма Аветаран. А дальше мы пройдёмся по полуразрушенным улочкам на Балкончик Дариджан, с панорамным видом на Тбилиси, не останется в стороне и женский монастырь Преображения Божьего.
Нам повезёт, если раздобуду секретный ключ от входа в Дом Князя Поракишвили. Это самый старый дом, сохранившиеся в Тбилиси, которому 400 Лет! Почему удачей? — Да, туда пускают не всех и не всегда. Дальше идём к храму Метехи и памятнику царю Вахтангу Горгасалу, откуда открывается замечательный панорамный вид на районы Кала и Клдисубани. Спускаемся на Площадь Европы, Метехский Мост.
Спустимся на Набережную Куры, выпить чашечку чая, кофе или вина. Кстати тут и прогулку на катере можно взять, открываются замечательные виды! Пройдя через «Подземный Ход», спрятанный от обычных глаз, мы отправляемся в Абанотубани, Банный Район. Посетим Сквер Г. Алиева, Серные Бани, Речку Цавкисисцхали, на которой более 36-ти больших и маленьких водопадов, Дума Мечеть и многое другое. Водопад в центре Тбилиси не оставит равнодушным никого.
Идём по улице Красильной к нашему следующему храму, собору Сурб Геворг, — это армянская церковь XIII века. Спускаемся на площадь Мэйдан, идём по Шуа Базари в сквер с платанами, к памятнику актрисы С. Чиаурели. Кузнеский Двор, Собор Сиони, Ковровый ряд, Караван-Сарай.
И да, вот мы и попали на дегустацию вин в удивительный винный погреб 17 века! Вино у них просто отличное. Представлены сорта только от частников и малых предпринимателей. Сорта вин, которые выходят тиражом максимум 4000 бутылки в год и соответственно никуда не экспортируются. Именно тут вы оцените настоящий вкус Грузинского Вина!
Подсказка: Рядом есть ресторанчик, с очень вкусной кухней, нормальными ценами и с терассой с безумно красивым видом на Мать Грузию!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Личные траты
- Дегустации
- Прогулка на катере по Куре
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция метро Авлабар, возле памятника МиминоЗавершение: Винный погреб 17-ого века
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Одеваемся по погоде, особое внимание уделите на обувь.
- В дождливую погоду — дождевик, зонт, в солнечную хорошо бы кепку, солнцезащитные очки и крем. Наличные, воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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