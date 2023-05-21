Испокон веков Тбилиси был очень многонациональным и толерантным городом. И сегодня мы увидим то наследие, которое сохранилось у нас от тбилисских армян, везших большой вклад в рост и развитие страны.

Начнём наше путешествие с района Авлабар.

Обязательно зайдём церковь Нор Эчмиадзин — храм Армянской Апостольской церкви. Нор Эчмиадзина следует относить к концу XVIII века. Пройдём к руинами храма Аветаран. А дальше мы пройдёмся по полуразрушенным улочкам на Балкончик Дариджан, с панорамным видом на Тбилиси, не останется в стороне и женский монастырь Преображения Божьего.

Нам повезёт, если раздобуду секретный ключ от входа в Дом Князя Поракишвили. Это самый старый дом, сохранившиеся в Тбилиси, которому 400 Лет! Почему удачей? — Да, туда пускают не всех и не всегда. Дальше идём к храму Метехи и памятнику царю Вахтангу Горгасалу, откуда открывается замечательный панорамный вид на районы Кала и Клдисубани. Спускаемся на Площадь Европы, Метехский Мост.

Спустимся на Набережную Куры, выпить чашечку чая, кофе или вина. Кстати тут и прогулку на катере можно взять, открываются замечательные виды! Пройдя через «Подземный Ход», спрятанный от обычных глаз, мы отправляемся в Абанотубани, Банный Район. Посетим Сквер Г. Алиева, Серные Бани, Речку Цавкисисцхали, на которой более 36-ти больших и маленьких водопадов, Дума Мечеть и многое другое. Водопад в центре Тбилиси не оставит равнодушным никого.

Идём по улице Красильной к нашему следующему храму, собору Сурб Геворг, — это армянская церковь XIII века. Спускаемся на площадь Мэйдан, идём по Шуа Базари в сквер с платанами, к памятнику актрисы С. Чиаурели. Кузнеский Двор, Собор Сиони, Ковровый ряд, Караван-Сарай.

И да, вот мы и попали на дегустацию вин в удивительный винный погреб 17 века! Вино у них просто отличное. Представлены сорта только от частников и малых предпринимателей. Сорта вин, которые выходят тиражом максимум 4000 бутылки в год и соответственно никуда не экспортируются. Именно тут вы оцените настоящий вкус Грузинского Вина!

Подсказка: Рядом есть ресторанчик, с очень вкусной кухней, нормальными ценами и с терассой с безумно красивым видом на Мать Грузию!