Крепость Ахалцихский Рабат

Это крепость и исторический комплекс на юге Грузии. В IX веке в хрониках упоминается как город Ломсиа, что с грузинского переводится как «львиный». Вы узнаете о том, что уже с тех времен здесь существовало фортификационное сооружение. Позже в XII веке влиятельный род Джакели построит на территории крепости замок, город переименуется в Ахалцихе и станет центром области Самцхе-Джавахети с многонациональными кварталами и оживленной торговлей. А вот с XVI по XIX век усиленная и расширенная крепость превращается в неприступный стратегический объект Османской империи. Я расскажу вам о том, что название «рабат» имеет арабские корни и означает поселение или торговый квартал вокруг крепости. Поэтому называть крепость как «Рабат» не корректно, так как обязательно нужно пояснять это рабат какой крепости.

Монастырский комплекс Сапара

Я открою для вас его историю. Монастырь существует с IX века, а в конце XIII века Сапара становится владением рода Джакели. Правителю княжества Саргису Джакели удавалось искусными дипломатическими манипуляциями поддерживать хорошие отношениях с монголами, что сделало его правление мирным и еще больше укрепило позиции княжества. Его сын Бека построил здесь самую большую из 12 церквей, церковь святого Саввы. Её фрески XIV века прекрасно сохранились и по сегодняшний день и носят важное культурное значение как образец культуры того времени. На фресках изображены, в частности, портреты князей Джакели и в три регистра сцены ветхого и нового завета.

Крепость Хертвиси

Это одна из самых древних крепостей грузинского средневековья. Она расположена на высоком скалистом холме в ущелье на месте слияния рек Куры и Паравани. Летописцы средневековья писали в своих хрониках, что на этом месте стоял один из первых крупных городов Грузии, так как он упоминается в связи с походом и передвижением части войск Александра Македонского по Кавказу. Основная масса сохранившихся до наших дней построек комплекса относится к X-XIV векам, а также небольшие пристройки XVI-XVIII веков. Крепость Хертвиси, так же как и крепость Ахалцихский Рабат с XVI до начала XIX века контролировался Османской Империей.

Пещерный комплекс Вардзия

Вардзия — это выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества возведенный в XII-XIII веках. На протяжении 900 м. вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горного плато Эрушети высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. С 1938 г. комплекс объявлен музеем заповедником под открытым небом.

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