Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья

Давайте отправимся к южным границам Грузии

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О гиде
Ответы на вопросы
Давайте отправимся к южным границам Грузии. Регион Самцхе, где строились первые грузинские города, которые со временем превратились в прах. Настройтесь на продолжительную дорогу (до 15 часов).

Мы будем ехать вдоль древнего торгового пути и по дну ущелья Куры, посетим и облазим три интересных исторических комплекса, сделаем много ярких фотографий на память, днем пообедаем в уютной таверне с прекрасными видами на Эрушетское плато, а вечером вернемся в Тбилиси.
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Ахалцихский Рабат
  • Монастырский комплекс Сапара
  • Крепость Хертвиси
  • Пещерный комплекс Вардзия
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Описание

Крепость Ахалцихский Рабат

Это крепость и исторический комплекс на юге Грузии. В IX веке в хрониках упоминается как город Ломсиа, что с грузинского переводится как «львиный». Вы узнаете о том, что уже с тех времен здесь существовало фортификационное сооружение. Позже в XII веке влиятельный род Джакели построит на территории крепости замок, город переименуется в Ахалцихе и станет центром области Самцхе-Джавахети с многонациональными кварталами и оживленной торговлей. А вот с XVI по XIX век усиленная и расширенная крепость превращается в неприступный стратегический объект Османской империи. Я расскажу вам о том, что название «рабат» имеет арабские корни и означает поселение или торговый квартал вокруг крепости. Поэтому называть крепость как «Рабат» не корректно, так как обязательно нужно пояснять это рабат какой крепости.

Монастырский комплекс Сапара

Я открою для вас его историю. Монастырь существует с IX века, а в конце XIII века Сапара становится владением рода Джакели. Правителю княжества Саргису Джакели удавалось искусными дипломатическими манипуляциями поддерживать хорошие отношениях с монголами, что сделало его правление мирным и еще больше укрепило позиции княжества. Его сын Бека построил здесь самую большую из 12 церквей, церковь святого Саввы. Её фрески XIV века прекрасно сохранились и по сегодняшний день и носят важное культурное значение как образец культуры того времени. На фресках изображены, в частности, портреты князей Джакели и в три регистра сцены ветхого и нового завета.

Крепость Хертвиси

Это одна из самых древних крепостей грузинского средневековья. Она расположена на высоком скалистом холме в ущелье на месте слияния рек Куры и Паравани. Летописцы средневековья писали в своих хрониках, что на этом месте стоял один из первых крупных городов Грузии, так как он упоминается в связи с походом и передвижением части войск Александра Македонского по Кавказу. Основная масса сохранившихся до наших дней построек комплекса относится к X-XIV векам, а также небольшие пристройки XVI-XVIII веков. Крепость Хертвиси, так же как и крепость Ахалцихский Рабат с XVI до начала XIX века контролировался Османской Империей.

Пещерный комплекс Вардзия

Вардзия — это выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества возведенный в XII-XIII веках. На протяжении 900 м. вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горного плато Эрушети высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. С 1938 г. комплекс объявлен музеем заповедником под открытым небом.

Важная информация:

  • Одевайте удобную обувь.
  • Берите фотоаппараты или мобильный телефон, чтобы сделать много сочных фотографий.
  • Небольшая сумма наличными пригодится для оплаты обеда в Таверне.
  • Если экскурсия проводится при коротком световом дне, то на выбор мы посетим или комплекс Сапара, или крепость Хертвиси.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортный минивэн (топливо, парковки)
  • Услуги профессионального гида
Что не входит
  • Входные билеты на территорию комплексов:
  • Комплекс Рабат - 7$ с чел.
  • Комплекс Вардзия - 13$ с чел.
  • Крепость Хертвиси - 4$ с чел
Место начала и завершения?
ул. Пушкина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Одевайте удобную обувь
  • Берите фотоаппараты или мобильный телефон, чтобы делать много сочных фотографий.
  • Небольшая сумма наличными пригодится для оплаты обеда в Таверне.
  • Если экскурсия проводится при коротком световом дне, то на выбор мы посетим или комплекс Сапара, или крепость Хертвиси
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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