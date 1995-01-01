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Вардзия - Рабат - Боржоми

4.5
75 отзывов
WST G.
WST G. – Гид из Тбилиси
Хотите узнать, какие тайны скрывают Кавказские горы? Вы отправитесь в путешествие на автобусе 🚌 из Тбилиси в за 12 часов посетите секретные поселения в горах ⛰️.

Вы окажетесь в пещерном городе Вардзия и увидите, как скала вмещает в себя 600 жилых домов.

Отправитесь в крепость Рабат и посмотрите, как жили на ее территории турки и грузины.

А также прогуляетесь 👣 по Боржомскому парку, где сможете попробовать популярную воду прямо из источника.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $48 за человека

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Вардзия - Рабат - Боржоми
Вардзия - Рабат - Боржоми

Что вы увидите

  • Вардзия
  • Город Ахалцихе (крепость Рабат)
  • Боржомский парк
В этом путешествии Вас ждут удивительной красоты горы ⛰️ Кавказа, знаменитые минеральные источники Боржоми, легенды и тайны средневековой Грузии. Экскурсия ⛳ сопровождается живым гидом на английском и русском языках, что обеспечивает лучшее соотношение цены для семьи, друзей, пар и индивидуальных путешественников.

Мы посетим:

  • Вардзия – целый пещерный город 🏙️, скрытый от посторонних глаз в толще мягкого туфа. Сама пещерная крепость – монастырь тянется на 900 метров и находится она в отвесной туфовой стене горы под названием Эрушети. Перевести это название можно как Медвежья гора. А внизу скромно и практически незаметно протекает Кура… В самой горе высечено примерно 600 помещений, но точное количество их, к сожалению, не известно. Здесь есть и помещения, которые были церквями и часовнями, кельями и кладовыми, банями и трапезными, казнохранилищами и библиотеками. Также при желании можно найти и небольшие потайные переходы, правда большая часть из них уже завалена, и остатки древнего водопровода, который позволял жителям Вардзии не умереть от жажды, и оросительная система, которая тоже несомненно играла огромную роль в жизни людей, которые обитали в этом месте. Сами помещения вглубь скалы уходят на целых 50 метров, а их высота расположения друг над другом равна высоте современного восьмиэтажного дома.
  • Но самое удивительно состоит в том, что крепость совершенно не была видна снаружи. Если к горе подходил неприятель, то ничего кроме обычной горы он и не видел. И именно в этом заключается главная особенность Вардзии. С поверхностью пещерный город был связан только тремя хорошо замаскированными отверстиями, и поэтому воины, которые дожидались в самой горе неприятеля, появлялись перед вражескими солдатами совершенно неожиданно – буквально из-под земли.
  • Когда прогуливаешься по этому просто огромному пещерному городу, то кажется, что для того, чтобы вырубить такое количество помещений нужно невероятно много времени. Но на самом деле это далеко не так. Весь город в скале был вырублен всего лишь за год! Такая спешка была продиктована сильной оборонительной необходимостью и от того, как скоро был вырублен этот скальный город, зависела оборона Грузии. А это было в те времена невероятно важно. В 1283 году в этих местах случилось мощное землетрясение, нанесшее комплексу непоправимый урон. Часть скалы рухнула в Куру, однако и до сего дня остался уникальным памятником архитектуры. Сегодня Вардзия – действующий монастырь.
  • Город Ахалцихе (крепость Рабат) - У самого берега тихой речки Поцхови, возвышается главная достопримечательность 🏛️ городка Ахалцихе – старинная каменная крепость Рабат- хранит следы присутствия обеих культур грузинской и турецкой.
  • Ее название происходит из арабского языка и означает «укрепленное место». История 📖 крепости Рабат уходит в глубину веков, и никто не сможет точно сказать, когда же появилось первое укрепление. Достоверно известно, что в XII веке княжеский род Джакели построил здесь первую настоящую крепость, и она стала их семейной резиденцией на 300 лет. Что интересно, когда они возвели эту крепость, ее стали называть «Ахалцихе», что в переводе значит «Новая крепость». Это название и по сей день сохранил город, который раскинулся у ее стен. Это одно из красивейших средневековых укреплений, расположившееся на семи гектарах. Вы увидите турецкие бани и усыпальницу паши- наместника. Мечеть соседствует здесь с синагогой и христианскими храмами армян и грузин. Недавно отстроенный Рабат стал своеобразным символом новой Грузии, страны, где живут представители многих религий и национальностей, и в которой рады всем, кто пришел с миром.
Боржомский парк 🌳 - стал визитной карточкой Грузии благодаря удивительной минеральной воде. О её целебных свойствах было известно еще в античную эпоху. Важно отметить, что данная вода имеет вулканическое происхождение. На земную поверхность ее выталкивает природный углекислый газ с глубины около 8-10 километров. Уникальность Боржоми состоит в том, что в отличие от многих прочих минеральных вод, под землей она не успевает остывать, поэтому выходит теплой, обогащаясь во время своего пути множеством минералов содержащихся в кавказских горах. Боржомский парк - официально заповедником стали называть лишь в 1935 году. Однако впервые на необычайную красоту этих мест обратили внимание еще в Средневековье. Уникальная сила воды и природная красота привлекала сюда аристократию. В ущелье близь природных источников быстро вырос небольшой город. На отдых в Боржоми, поправить здоровье и подышать чистейшим горным воздухом, приезжали и члены императорского дома Российской Империи. Позднее, во времена правления российского императора Александра II, его брат князь Михаил, который был губернатором Закавказского края, выстроил там себе летний дом для отдыха и работы на лоне природы. А чуть позже и вовсе огородил большую часть земельных угодий, запретив охоту без специального высочайшего разрешения. Уже в XX столетии после провозглашения независимости Грузии, в 1995 году на базе заповедника был создан национальный парк Боржоми-Харагаули, официальное открытие которого состоялось лишь через шесть лет, в 2001 году
Что входит
  • транспорт
  • экскурсионное обслуживание
  • экскурсия проводится на двух языках: русский и английский
Что не входит
  • обед
  • входные билеты в музей.
Начало и место завершения
🚩 Kote Afkhazy St, Tbilisi
Вардзия - Рабат - Боржоми
Вардзия - Рабат - Боржоми
Вардзия - Рабат - Боржоми
Вардзия - Рабат - Боржоми

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WST G.
WST G.
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75 отзывов оставили туристы

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