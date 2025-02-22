Знакомство с чарующим Тбилиси

Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о подвигах полководца. Увидите единственный дворец в Тбилиси с панорамными видами на Мтацминду. Прогуляемся по парку Рике, прокатимся на канатной дороге, увидим крепость Нарикала и Мать Грузию. Восхитимся ботаническим садом и Инжирным ущельем с водопадом. Откроете для себя серные бани, площадь Вахтанга Горгасали, театр кукол Габриадзе и мост Мира.
Знакомство с чарующим Тбилиси
Знакомство с чарующим Тбилиси
Знакомство с чарующим Тбилиси
Ближайшие даты:
22
фев24
фев1
мар3
мар8
мар10
мар15
мар
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Погружение в атмосферу Тбилиси

Наш авторский тур по столице Грузии начнётся у памятника её основателю — царю Вахтангу Горгасали, который возвышается на холме храма Метехи. Здесь вы сможете насладиться панорамным видом на Старый город и узнать о подвигах этого великого полководца.

Дворец царицы Дареджан

Следующим пунктом нашего путешествия станет единственный дворец в Тбилиси, принадлежавший царице Дареджан. Это место идеально подходит для создания красочных фотографий на фоне панорамных видов на Мтацминда.

Прогулка по парку Рике

После неспешной прогулки по современному парку Рике мы прокатимся на канатной дороге, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета. Затем нас ждет прогулка по аллее вдоль крепостной стены Нарикала, где вы сможете увидеть Мать Грузию с вином и кинжалом.

Ботанический сад и Инжирное ущелье

Полюбуемся красотой ботанического сада Тбилиси с городской стены. Далее мы прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжирному ущелью, где откроется великолепный каньон с водопадом.

Серные бани и ритуал на мосту Любви

Затем мы отправимся к серным баням, где узнаем интересные факты о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах, проходивших в этих самых банях. Здесь у вас будет возможность исполнить ритуал на исполнение мечты на символичном мосту Любви.

Площадь Вахтанга Горгасали и театр кукол

Вы также посетите знаменитую площадь Вахтанга Горгасали — старейший «шоппинг-центр» Тбилиси. Увидите знаменитый театр кукол Габриадзе, а также самые маленькие часы в Тбилиси. Мы сделаем умопомрачительные фотографии на мосту Мира, чтобы запечатлеть ваши яркие впечатления от этого удивительного города.

Каждый понедельник и субботу в 10:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о подвигах полководца. Увидите единственный дворец в Тбилиси с панорамными видами на Мтацминду. Прогуляемся по парку Рике
  • Прокатимся на канатной дороге
  • Увидим крепость Нарикала и Мать Грузию. Восхитимся ботаническим садом и Инжирным ущельем с водопадом. Откроете для себя серные бани
  • Площадь Вахтанга Горгасали
  • Театр кукол Габриадзе и мост Мира
Что включено
  • Трансфер во время тура
  • Обслуживание квалифицированного гида
Что не входит в цену
  • Полет над Тбилиси (Канатная дорога Рике - Нарикала) - 2$
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый понедельник и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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