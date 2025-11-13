Мои заказы

Грузинский блиц: 2 столицы, родина виноделия и дегустации (индивидуальный тур)

Погулять по Тбилиси и Мцхете, провести день в Кахетии, попробовать вина, сыр и хлеб
В комфортном для вашей компании темпе покажем за одни выходные всё самое-самое в Грузии. Мы обойдём улочки нынешней и древней столиц — Тбилиси и Мцхеты.

Увидим все главные достопримечательности: серные бани,
читать дальше

крепость Нарикала, театр марионеток и важнейшие духовные центры разных религий — православные храмы, синагогу, мечеть. Один день посвятим винному краю — прекрасной Кахетии.

Полюбуемся оплетённой виноградниками Алазанской долиной, сфотографируемся на фоне красных черепичных крыш Сигнахи и проникнемся атмосферой паломнической мекки — Бодбийского монастыря. Здесь же обязательно попробуем специалитеты — вина, сыры и хлеб.

Грузинский блиц: 2 столицы, родина виноделия и дегустации (индивидуальный тур)
Грузинский блиц: 2 столицы, родина виноделия и дегустации (индивидуальный тур)
Грузинский блиц: 2 столицы, родина виноделия и дегустации (индивидуальный тур)
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Питание. Входят завтраки, дегустации, 0,5 воды ежедневно. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Седан, минивэн, микроавтобус.

Возраст участников. 0+

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур проводится только для вашей компании от 2 человек в любые удобные вам даты

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Встретимся в Тбилиси и отправимся гулять по улочкам Старого города. Увидим все главные достопримечательности столицы: серные бани, крепость Нарикала, монумент «Мать Картли», собор Цминда Самеба, синагогу, Джума-мечеть, театр марионеток. Пройдём по площади Свободы, парку Рике, улице Шардени, мостам Мира и Сухому.

ТбилисиТбилисиТбилисиТбилисиТбилисиТбилисиТбилисиТбилиси
2 день

Кахетия

Этот день посвятим региону виноделия в живописной Алазанской долине. Мы поедем в Кахетию, где первым делом посетим винзавод и продегустируем напитки. В селе Бадиаури нас угостят сыром и хлебом. Также мы полюбуемся Бодбийским монастырём и погуляем по городу любви — Сигнахи.

КахетияКахетияКахетияКахетия
3 день

Мцхета

Напоследок изучим древнюю столицу — Мцхету. Поднимемся к древнему монастырю Джвари и окажемся над слиянием рек Арагви и Кура. Посетим собор Светицховели, пройдём по атмосферным улочкам. Попробуем чурчхелу и сможем приобрести сувениры. Затем вернёмся в Тбилиси и попрощаемся.

МцхетаМцхетаМцхетаМцхета

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$289
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, дегустации, питьевая вода
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Тбилиси, точное место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ден
Ден — ваша команда гидов в Тбилиси
Я профессиональный актер и режисёр, творческая личность. И ещё — энергичный, общительный и гостеприимный гид, влюблённый в Грузию, её традиции и историю. Буду рад открыть для вас любимую страну и провести увлекательные экскурсии как в Тбилиси, так и в разных регионах.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Винный тур по Кахетии: искусство мастеров, дегустации и традиции
На машине
2 дня
2 отзыва
Винный тур по Кахетии: искусство мастеров, дегустации и традиции
Познакомиться с мастером квеври и виноделами, отведать несколько сортов и притронуться к истокам
Начало: Тбилиси, место по договорённости, 8:30
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
€255 за человека
Гамарджоба, Грузия! Тбилиси, Кахетия, Мцхета, Казбеги, мастер-класс, дегустация и день шопинга
На машине
7 дней
Гамарджоба, Грузия! Тбилиси, Кахетия, Мцхета, Казбеги, мастер-класс, дегустация и день шопинга
Отведать кахетинского вина, увидеть храм Гергети в горах и погулять по пещерному городу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$600 за человека
Экспресс-тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Мцхета и кулинарный мастер-класс
На машине
4 дня
Экспресс-тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Мцхета и кулинарный мастер-класс
Осмотреть древние монастыри, полюбоваться видами и научиться печь традиционный грузинский хлеб
Начало: Тбилиси, аэропорт, утро, точное время по договорён...
13 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
$450 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси