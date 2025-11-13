Грузинский блиц: 2 столицы, родина виноделия и дегустации (индивидуальный тур)
Погулять по Тбилиси и Мцхете, провести день в Кахетии, попробовать вина, сыр и хлеб
В комфортном для вашей компании темпе покажем за одни выходные всё самое-самое в Грузии. Мы обойдём улочки нынешней и древней столиц — Тбилиси и Мцхеты.
Увидим все главные достопримечательности: серные бани, читать дальше
крепость Нарикала, театр марионеток и важнейшие духовные центры разных религий — православные храмы, синагогу, мечеть. Один день посвятим винному краю — прекрасной Кахетии.
Полюбуемся оплетённой виноградниками Алазанской долиной, сфотографируемся на фоне красных черепичных крыш Сигнахи и проникнемся атмосферой паломнической мекки — Бодбийского монастыря. Здесь же обязательно попробуем специалитеты — вина, сыры и хлеб.
Питание. Входят завтраки, дегустации, 0,5 воды ежедневно. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Седан, минивэн, микроавтобус.
Возраст участников. 0+
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур проводится только для вашей компании от 2 человек в любые удобные вам даты
Программа тура по дням
1 день
Тбилиси
Встретимся в Тбилиси и отправимся гулять по улочкам Старого города. Увидим все главные достопримечательности столицы: серные бани, крепость Нарикала, монумент «Мать Картли», собор Цминда Самеба, синагогу, Джума-мечеть, театр марионеток. Пройдём по площади Свободы, парку Рике, улице Шардени, мостам Мира и Сухому.
2 день
Кахетия
Этот день посвятим региону виноделия в живописной Алазанской долине. Мы поедем в Кахетию, где первым делом посетим винзавод и продегустируем напитки. В селе Бадиаури нас угостят сыром и хлебом. Также мы полюбуемся Бодбийским монастырём и погуляем по городу любви — Сигнахи.
3 день
Мцхета
Напоследок изучим древнюю столицу — Мцхету. Поднимемся к древнему монастырю Джвари и окажемся над слиянием рек Арагви и Кура. Посетим собор Светицховели, пройдём по атмосферным улочкам. Попробуем чурчхелу и сможем приобрести сувениры. Затем вернёмся в Тбилиси и попрощаемся.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, дегустации, питьевая вода
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Тбилиси, точное место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Ден — ваша команда гидов в Тбилиси
Я профессиональный актер и режисёр, творческая личность. И ещё — энергичный, общительный и гостеприимный гид, влюблённый в Грузию, её традиции и историю. Буду рад открыть для вас любимую страну и провести увлекательные экскурсии как в Тбилиси, так и в разных регионах.