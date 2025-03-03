7 дней
Из столицы в 5 регионов своей компанией: Кахетия, Мцхета-Мтианети, Аджария, Мегрелия и Имеретия
Доехать к Казбеку и Чёрному морю, увидеть архитектурные и природные богатства и перепробовать вина
Начало: Тбилиси, точное место и время - по договорённости
3 мар в 10:00
10 мар в 10:00
$650 за человека
7 дней
Визитные карточки и потаённые уголки в удобном темпе: неделя в Грузии в своей компании
Посетить 2 столицы, полюбоваться колоннами Саирме, исследовать все крепости и святыни на своём пути
Начало: Аэропорт/ваш отель в Тбилиси, точное время - по до...
15 мар в 10:00
16 мар в 10:00
$2100 за всё до 6 чел.
5 дней
Индивидуальное путешествие по Восточной Грузии: из Тбилиси в регионы Мцхета-Мтианети и Кахетия
Подняться над слиянием Арагви и Куры, попробовать вина Алазанской долины и добраться к Казбеку
Начало: Тбилиси, точное место и время - по договорённости
3 мар в 10:00
10 мар в 10:00
$650 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Цминда Самеба»
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