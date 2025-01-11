Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отправимся в Кахетию — край виноделия. По пути заедем в женский монастырь Бодбе, усыпальницу Святой Нино. Затем посетим «город любви» Сигнахи. Здесь пары могут расписаться в любое время дня и ночи.

После этого пообедаем, погуляем по уютному городу, пройдёмся по крепостной стене и полюбуемся панорамой Алазанской долины. Далее вас ждёт трансфер до отеля.