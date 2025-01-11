Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Авторский тур в Тбилиси

Погулять по крепостной стене в Сигнахи, увидеть платан и приготовить чурчхелу

Едем наслаждаться красотами Сакартвело! Во время этого индивидуального тура вы не только посетите самые известные достопримечательности Грузии, но и сможете сами дополнить программу интересными локациями.

Мы познакомимся с Тбилиси и с древней столицей страны, Мцхетой, полюбуемся видами на Алазанскую долину в Сигнахи, заглянем в «Хареб» и продегустируем биовино, заедем в Батуми и погуляем по ботаническому саду.

Желающие смогут ощутить атмосферу грузинского застолья на семейной винодельне, отправиться на водную прогулку по Арагви или попробовать рафтинг.
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Ближайшие даты:
11
янв

Описание

Организационные детали

Рекомендуем брать небольшое количество вещей, чтобы было легче передвигаться по маршруту

Проживание. Оплачивается отдельно, вы бронируете отель самостоятельно.

Питание. Оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тбилиси, красоты Кахетии

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отправимся в Кахетию — край виноделия. По пути заедем в женский монастырь Бодбе, усыпальницу Святой Нино. Затем посетим «город любви» Сигнахи. Здесь пары могут расписаться в любое время дня и ночи.

После этого пообедаем, погуляем по уютному городу, пройдёмся по крепостной стене и полюбуемся панорамой Алазанской долины. Далее вас ждёт трансфер до отеля.

Прибытие в Тбилиси, красоты КахетииПрибытие в Тбилиси, красоты КахетииПрибытие в Тбилиси, красоты КахетииПрибытие в Тбилиси, красоты Кахетии
2 день

Телави, Кварели и винные дегустации

С утра выезжаем в Телави — центр Кахетии. Здесь осмотрим Царский дворец, заглянем в этнографический музей и увидим легендарный платан. Жители считают, что дереву уже 1000 лет. После доберёмся до Кварели, где посетим Некресский монастырь, расположенный в горах.

Далее отправимся на винодельню «Хареба», чтобы вы попробовали биовино, в процессе изготовления которого не используются пестициды. По желанию побываем в домашнем винном семейном погребе и вкусим все прелести грузинского застолья с тамадой, народными песнями и танцами. Вас научат готовить чурчхелу, хинкали и шашлыки по традиционному рецепту.

Затем вернёмся в отель.

Телави, Кварели и винные дегустацииТелави, Кварели и винные дегустацииТелави, Кварели и винные дегустацииТелави, Кварели и винные дегустации
3 день

День в Тбилиси

Утром поедем в Тбилиси. По прибытии вы разместитесь в отеле, а затем мы отправимся знакомиться с красотами столицы. По канатной дороге поднимемся к величественному памятнику «Мать Картли», который расположен на вершине холма Сололаки. Его высота достигает 20 метров. У ног скульптуры находятся скамейка и смотровая площадка, откуда открывается красивый вид на Тбилиси.

Вечером город выглядит особенно романтично и чарующе. Погуляем по ночной столице и вернёмся в отель.

День в ТбилисиДень в ТбилисиДень в ТбилисиДень в Тбилиси
4 день

Мцхета

Сегодня едем в Мцхету. По пути в древнюю столицу заглянем в монастырь Джвари, откуда открывается потрясающий вид на город. Пообедать зайдём в ресторан «Салобие», а после нас ждёт обратная дорога в Тбилиси. По приезде осмотрим собор Святой Троицы, Цминда Самеба. Его золотой купол виден из любого места в городе.

МцхетаМцхетаМцхетаМцхета
5 день

Казбеги: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и курорт Гудаури

Утром выезжаем в Казбеги — живописный уголок Грузии. По пути будем любоваться заснеженными вершинами гор и невероятной красоты долинами. Сделаем остановку у Жинвальского водохранилища, где перед нами откроются потрясающие виды: зелёные склоны гор обнимают лазурные воды. Посетим крепость Ананури, которая возвышается над водоёмом.

Следующая станция — горнолыжный курорт Гудаури. Желающие смогут отправиться на водную прогулку по реке Арагви или попробовать рафтинг. Также мы увидим гору Казбек и храм Святой Троицы Гергети.

Затем вернёмся в Тбилиси.

Казбеги: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и курорт ГудауриКазбеги: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и курорт ГудауриКазбеги: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и курорт ГудауриКазбеги: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и курорт Гудаури
6 день

Боржоми

В этот день едем в Боржоми, знаменитый город, который прославился своей минеральной водой. Историю курорта вы узнаете во время экскурсии. По прибытии разместимся в отеле и пойдём гулять по парку, поднимемся к серным ваннам, в которых вы сможете искупаться.

После ужина вернёмся в отель.

БоржомиБоржомиБоржомиБоржоми
7 день

Крепость Хертвиси, Вардзиа и Ахалцихе

Цель сегодняшнего маршрута — пещерный монастырский комплекс Вардзиа. По дороге к достопримечательности заедем в крепость Хертвиси, средневековый замок расположенный в одноимённой деревне, в устье рек Паравани и Мтквари, на высокой скалистой горе. Вы узнаете, как сооружение связано с А. Македонским.

Вардзиа поражает своей монументальностью. В скалах высечены кельи монахов, храм, библиотеки, часовни, трапезные, бани и наблюдательные пункты. Помещения связаны узкими тоннелями.

На обратном пути в Боржоми заглянем в Ахалцихе и осмотрим крепость Рабат. Первые упоминания об укреплении датируются ещё IX веком.

Крепость Хертвиси, Вардзиа и АхалцихеКрепость Хертвиси, Вардзиа и АхалцихеКрепость Хертвиси, Вардзиа и АхалцихеКрепость Хертвиси, Вардзиа и Ахалцихе
8 день

Кутаиси: пещера Сатаплия, собор Баграти и Гелатский монастырь

С утра прощаемся с Боржоми и едем в Кутаиси, ещё один древнейший город Грузии. Увидим пещеру Сатаплия. Рядом с ней расположен колхидский лес с реликтовыми и эндемичными растениями, а также здесь можно обнаружить следы динозавров. Затем осмотрим собор Баграти на холме Укимериони. С течением времени это произведение архитектурного искусства претерпело разрушения, поэтому его реконструировали. Посетим Гелатский монастырь, где в XII веке располагалась академия. Монастырь стал усыпальницей царя Давида IV Строителя, а ещё здесь сохранились невероятные мозаики и роспись.

Кутаиси: пещера Сатаплия, собор Баграти и Гелатский монастырьКутаиси: пещера Сатаплия, собор Баграти и Гелатский монастырьКутаиси: пещера Сатаплия, собор Баграти и Гелатский монастырьКутаиси: пещера Сатаплия, собор Баграти и Гелатский монастырь
9 день

Каньон Окаце, водопад Кинчха и переезд в Батуми

Сегодня мы доберёмся до туристического центра Грузии — Батуми, но сначала осмотрим пару природных достопримечательностей. Сначала отправимся к каньону Окаце, название которого произошло от реки Окаце, благодаря которой каньон и образовался. Он простирается на 16 километров, а его глубина составляет около 50 метров. Недалеко от каньона расположился водопад Кинчха. В месте его падения образовалось небольшое озеро, вода из которого спускается второй ступенью каскада. Невероятно живописное местечко!

По прибытии в Батуми заселимся в отель.

Каньон Окаце, водопад Кинчха и переезд в БатумиКаньон Окаце, водопад Кинчха и переезд в БатумиКаньон Окаце, водопад Кинчха и переезд в БатумиКаньон Окаце, водопад Кинчха и переезд в Батуми
10 день

Прогулка по городу и поездка к водопаду Махунцети

Посвятим часть дня размеренной прогулке по Батуми, а затем поедем к водопаду Махунцети. Он находится всего в 30 километрах от города. Высота водопада составляет 20 метров. Умиротворяющий шум воды и свежий воздух — уезжать отсюда совсем не хочется! После прогулки вернёмся в Батуми.

Прогулка по городу и поездка к водопаду МахунцетиПрогулка по городу и поездка к водопаду МахунцетиПрогулка по городу и поездка к водопаду МахунцетиПрогулка по городу и поездка к водопаду Махунцети
11 день

Батумский ботанический сад, возвращение в Тбилиси

Наше грузинское путешествие подходит к концу. Сегодня мы посетим Батумский ботанический сад. Не так давно его территория была покрыта лесами, а сейчас здесь красуется одна из самых живописных рекреационных зон. Коллекция сада включает в себя 1800 растений. Прогулка обещает быть интересной!

Затем поедем в Тбилиси.

Батумский ботанический сад, возвращение в ТбилисиБатумский ботанический сад, возвращение в ТбилисиБатумский ботанический сад, возвращение в ТбилисиБатумский ботанический сад, возвращение в Тбилиси
12 день

Окончание тура

Мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч в Грузии!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Кулинарный мастер-класс
  • Рафтинг
  • Вы можете скорректировать программу тура и выбрать подходящие даты вместе с организатором
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхКутаисиВыездныеКахетияПопулярные местаСигнахиБоржомиВсе турыАлазанская долинаПрирода и пейзажиГудауриМонастырь ДжвариСвятые местаКрепость АнануриКазбеги

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