Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Авторский тур в Тбилиси

Побывать в Местии и Тбилиси, поплавать в море и полюбоваться пейзажами Сванетии

В активном приключении вас ждут ночи под звёздным небом, треккинги по живописным долинам и перевалам, экскурсии по знаменитым городам и даже отдых на морском побережье! Вы увидите покрытые снегом вершины и сверкающий на солнце ледник, побродите по уютным улочкам горных деревушек, посмотрите на древние сванские башни. Вместе мы покорим Корульди, полюбуемся озёрами, исследуем Тбилиси и центр Сванетии — Местию.

Вы ощутите на себе безграничное грузинское гостеприимство и силу национальных традиций и, конечно, насладитесь аппетитными местными блюдами.
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Ближайшие даты:
9
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€490
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Программа подойдёт для новичков, людей без опыта походов, находящихся в хорошей физической форме. От участников требуется неконфликтность и возможность ходить несколько часов в день с рюкзаком весом 13-18 кг, также отсутствие болезней, несовместимых с горным туризмом.
На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком с рюкзаком (часто) или без него (на экскурсиях и восхождении). В дни похода нам предстоит проходить от 10 до 17 км. Набор высоты (по вертикали) — 300-900 метров в день. Несколько дней придётся провести в условиях ограниченного комфорта — без туалета и душа.
Приготовление пищи, дежурство и установка палаток осуществляется силами участников под руководством гида.
Возможны изменения маршрута из-за погоды или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.
В путешествии могут принимать участие дети от 10 лет в сопровождении родителей.

Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна, необходим только действующий загранпаспорт. С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилёте обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно. Ориентировочный курс: 1 лари = 22 рубля.

Мы будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе на 16-18 мест. В Грузии хорошие асфальтированные дороги.
Во 2-й и 9-й день запланированы переезды на поезде, время в пути — 6 часов. Разместимся в вагоне 2-го класса с кондиционером, мягкими креслами, удобствами в вагоне и автоматом с чаем и кофе.

Добраться до Грузии можно самолётом до Владикавказа, затем на такси до Тбилиси или самолётом до Еревана и затем на такси, маршрутке или поезде до Тбилиси.

Проживание. 1 ночь в Тбилиси в гостинице в 2-3-местных номерах с удобствами. 3 ночи в Местии в мини-гостинице в 2-3-местных номерах с удобствами. 4 ночи в 2-3-4-местных палатках.
При размещении в гостиницах мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы одного пола, а при размещении в палатках — с туристами любого пола. Если вам нужен другой вариант, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее.

Питание. В стоимость тура входит трёхразовое питание, начиная с ужина 2-го дня по завтрак 9-го дня. Приготовление пищи, дежурство и установка палаток на активной части маршрута осуществляется силами участников под руководством гида. Питание в Тбилиси в 1-й день, а также перекусы во время переездов (завтрак и обед во 2-й день, обед и ужин в 9-й день) оплачиваются самостоятельно.
Если у вас аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом.
Для приготовления еды и напитков мы используем кипячёную воду из ручьёв, родников и других открытых источников, также из них мы пополняем запасы питьевой воды во время переходов. Если вам такой вариант не подходит, можно кипятить воду вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Тбилиси

Встречаемся и отправляемся знакомиться со столицей. Прогуляемся по широкому проспекту Руставели, рассмотрим архитектуру начала прошлого века, отражающую модные тенденции того времени. Пройдём по уютным улочкам Старого города и насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. По канатной дороге от набережной поднимемся до крепости Нарикала, откуда открывается завораживающий вид на город. Посмотрим на колоритные районы Абанотубани и Авлабари. Полюбуемся вечерним Тбилиси и отправимся на ужин в аутентичный ресторанчик.

Вечером вернёмся в гостиницу отдыхать перед следующим насыщенным днём.

Прогулка по ТбилисиПрогулка по ТбилисиПрогулка по ТбилисиПрогулка по Тбилиси
2 день

Переезд в Местию, прогулка по городу

Рано утром на поезде едем в Зугдиди, столицу Мегрелии, откуда на автобусе отправимся до Местии — центра Сванетии. По дороге насладимся видами, словно придуманными художником: быстрыми реками и водопадами, широкими лугами и заснеженными вершинами. Несколько раз остановимся в живописных местах и у плотины Ингурской ГЭС — самой высокой на Кавказе.

По прибытии заселимся в уютный отель и погуляем по городу. Пройдём мимо традиционных домов и сванских башен, поднимемся на одну из них. Вечером поужинаем и подготовимся к походу — соберём рюкзаки, проверим снаряжение, пройдём инструктаж по безопасности от опытных гидов.

Переезд в Местию, прогулка по городуПереезд в Местию, прогулка по городуПереезд в Местию, прогулка по городуПереезд в Местию, прогулка по городу
3 день

Переход в деревню Цвирми

Позавтракав, по канатной дороге поднимемся над Местией к вершине горы Зурульди. Будем идти между берёз и сосен, по альпийским лугам и зелёным долинам. Увидим белоснежные пики Главного Кавказского хребта, просторы Нижней и Верхней Сванетии и небольшие деревушки.

По тропе дойдём до горной деревни Цвирми, где мало что изменилось со времён Средневековья: пастухи выгуливают стада на лугах, крестьяне запасают сено и перевозят его на деревянных санях, запряжённых быками.

Прогуляемся словно по прошлому, зайдём в церковь 9 века и спустимся к ручью. Здесь установим палатки и будем отдыхать, наслаждаясь горным воздухом и чудесными видами.

Переход в деревню ЦвирмиПереход в деревню ЦвирмиПереход в деревню ЦвирмиПереход в деревню ЦвирмиПереход в деревню Цвирми
4 день

Переход к селу Адиши

Утром начнём подъём в сторону белой пирамидальной вершины Тетнульд. Сначала дорога будет непростой, но скоро выровняется, и мы пойдём по покрытым цветами лугам, иногда переходя вброд горные речки.

Через несколько часов увидим башни ещё одного древнейшего сванского села — Адиши. Эта местность в Сванетии самая фотогеничная. Пройдёмся по улочкам, пофотографируем и поднимемся к месту нашей ночёвки. Звёздное небо, искры и тепло костра, горы вокруг — нас ждёт приятный и запоминающийся вечер.

Переход к селу АдишиПереход к селу АдишиПереход к селу АдишиПереход к селу АдишиПереход к селу Адиши
5 день

Ледник Адиши, перевал Чхуднер, долина Ингури

В этот день отправимся к леднику Адиши в ярко-зелёной долине, где увидим поразительное зрелище — рождение горной реки и 2000-метровый ледопад.

Затем пойдём к перевалу Чхуднер (2670 м), по пути преодолев вброд реку. Если уровень воды будет слишком высок, перейдём водоём верхом на лошадях. С перевала спустимся в долину Халдесчала и полюбуемся каскадным водопадом. А после — отправимся в сторону заброшенной деревни Халде и долину Ингури.

Лагерь сегодня разобьём на окраине деревни, поэтому вечером будет возможность принять душ и попробовать ароматные грузинские хачапури.

Ледник Адиши, перевал Чхуднер, долина ИнгуриЛедник Адиши, перевал Чхуднер, долина ИнгуриЛедник Адиши, перевал Чхуднер, долина ИнгуриЛедник Адиши, перевал Чхуднер, долина ИнгуриЛедник Адиши, перевал Чхуднер, долина Ингури
6 день

Село Ушгули, возвращение в Местию

Сегодня продолжим путь налегке. Пройдём по караванной тропе над долиной Ингури мимо травяных ковров пастбищ и могущественных скал.

Во второй половине дня подойдём к селу Ушгули — самому известному высокогорному селу Сванетии у подножия высочайшей горы страны Шхары. Это более чем тысячелетний комплекс хорошо сохранившихся зданий и сооружений на фоне живописных вершин. Здесь насчитывается около 30 сванских башен — памятников раннего Средневековья и символов Сванетии. А в местных церквушках собраны старинные иконы и предметы быта.

Вечером вернёмся в уже знакомый гостевой дом в Местии, поужинаем и наберёмся сил перед второй частью треккинга.

Село Ушгули, возвращение в МестиюСело Ушгули, возвращение в МестиюСело Ушгули, возвращение в МестиюСело Ушгули, возвращение в МестиюСело Ушгули, возвращение в Местию
7 день

Экскурсия в дом-музей, подъём к горным озёрам

Сегодня утром у вас будет свободное время — можно начать день с конной прогулки по окрестностям Местии (не входит в стоимость).

Затем вас ждёт экскурсия в дом-музей Михаила Хергиани, гордости Сванетии, альпиниста с мировым именем, который погиб на соревнованиях в Альпах. Его дом был построен в 14 веке, в нём до сих сохранились предметы интерьера тех времён. Вы услышите рассказ о судьбе спортсмена и о жизни сванов в древности.

После совершим подъём-треккинг к озёрам Корульди на высоту 2700 метров, где останемся на ночь.

Экскурсия в дом-музей, подъём к горным озёрамЭкскурсия в дом-музей, подъём к горным озёрамЭкскурсия в дом-музей, подъём к горным озёрамЭкскурсия в дом-музей, подъём к горным озёрам
8 день

Восхождение на Корульди, возвращение в Местию

Сегодня встанем пораньше и отправимся покорять вершину Корульди (3400 м). Дорога займёт около 3-4 часов, идти будем налегке. С набором высоты нам будут открываться всё более восхищающие виды вершин и сверкающих на солнце ледников Главного Кавказского хребта, бескрайних долины с россыпью небольших горных селений и на священной в Сванетии двурогой горы Ушба.

После насыщенного похода вернёмся в Местию, где в гостинице за праздничным ужином поделимся друг с другом впечатлениями от похода.

Восхождение на Корульди, возвращение в МестиюВосхождение на Корульди, возвращение в МестиюВосхождение на Корульди, возвращение в МестиюВосхождение на Корульди, возвращение в Местию
9 день

Пляж Анаклии, возвращение в Тбилиси

Утром поедем в Зугдиди, откуда сразу направимся к побережью — от Зугдиди до Анаклии всего 25 километров.

В курортном городе у нас будет несколько часов, чтобы накупаться, позагорать, насладиться сочными южными фруктами и солёным запахом моря.

Во второй половине дня вернёмся в Зугдиди, а оттуда — на поезде в Тбилиси (прибытие в столицу к 23:20). От вокзала вы самостоятельно отправитесь в аэропорт. При желании вы можете продолжить морской отдых в Анаклии или отправиться в Батуми (не входит в стоимость тура).

Пляж Анаклии, возвращение в ТбилисиПляж Анаклии, возвращение в ТбилисиПляж Анаклии, возвращение в ТбилисиПляж Анаклии, возвращение в ТбилисиПляж Анаклии, возвращение в Тбилиси

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-инструктора
  • Билеты на поезда Тбилиси - Зугдиди и Зугдиди - Тбилиси (вагон 2-го класса)
  • Все переезды по программе на заказном микроавтобусе
  • Проживание
  • Трёхразовое питание, начиная с ужина 2-го дня по завтрак 9-го дня
  • Входные билеты в музей М. Хергиани
  • Пешеходные экскурсии по Местии, Ушгули, Тбилиси
  • Билеты на канатные дороги до крепости Нарикала и на гору Зурульди
  • Входные билеты на смотровую площадку Ингури ГЭС
  • Предоставление общественного снаряжения (2-4-местные палатки, кухонный набор, горелки)
  • Навигационное оборудование (GPS-навигатор у гида)
  • Групповая базовая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Питание в Тбилиси в 1 день, перекусы во время переездов (завтрак и обед во 2-й день, обед и ужин в 9-й день)
  • Прокат личного снаряжения (рюкзак, спальник и т. д.)
  • Страховка на медицинские и транспортные расходы при несчастном случае
  • Трансфер из/в аэропорт Тбилиси (около 10 евро)
  • Переправа на лошади в 5-й день (около 3 евро, может не понадобиться)
  • Подъём на внедорожнике до озёр Корульди (около 10 евро)
  • Конная прогулка с местным проводником (около 15 евро с человека за 2 часа, по желанию)
  • Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Начало: В гостинице в центре Тбилиси (название и адрес будут сообщены дополнительно) в 14:00
Завершение: Центральный ж. - д. вокзал Тбилиси в 23:20. Мы рекомендуем покупать обратные билеты на ночные авиарейсы, отправляющиеся из Тбилиси после 02:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыПрирода и пейзажиМногодневные походы

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