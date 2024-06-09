Побывать в Местии и Тбилиси, поплавать в море и полюбоваться пейзажами Сванетии
Вы ощутите на себе безграничное грузинское гостеприимство и силу национальных традиций и, конечно, насладитесь аппетитными местными блюдами.
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€490
Описание
Организационные детали
Программа подойдёт для новичков, людей без опыта походов, находящихся в хорошей физической форме. От участников требуется неконфликтность и возможность ходить несколько часов в день с рюкзаком весом 13-18 кг, также отсутствие болезней, несовместимых с горным туризмом.
На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком с рюкзаком (часто) или без него (на экскурсиях и восхождении). В дни похода нам предстоит проходить от 10 до 17 км. Набор высоты (по вертикали) — 300-900 метров в день. Несколько дней придётся провести в условиях ограниченного комфорта — без туалета и душа.
Приготовление пищи, дежурство и установка палаток осуществляется силами участников под руководством гида.
Возможны изменения маршрута из-за погоды или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.
В путешествии могут принимать участие дети от 10 лет в сопровождении родителей.
Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна, необходим только действующий загранпаспорт. С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилёте обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно. Ориентировочный курс: 1 лари = 22 рубля.
Мы будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе на 16-18 мест. В Грузии хорошие асфальтированные дороги.
Во 2-й и 9-й день запланированы переезды на поезде, время в пути — 6 часов. Разместимся в вагоне 2-го класса с кондиционером, мягкими креслами, удобствами в вагоне и автоматом с чаем и кофе.
Добраться до Грузии можно самолётом до Владикавказа, затем на такси до Тбилиси или самолётом до Еревана и затем на такси, маршрутке или поезде до Тбилиси.
Проживание. 1 ночь в Тбилиси в гостинице в 2-3-местных номерах с удобствами. 3 ночи в Местии в мини-гостинице в 2-3-местных номерах с удобствами. 4 ночи в 2-3-4-местных палатках.
При размещении в гостиницах мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы одного пола, а при размещении в палатках — с туристами любого пола. Если вам нужен другой вариант, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее.
Питание. В стоимость тура входит трёхразовое питание, начиная с ужина 2-го дня по завтрак 9-го дня. Приготовление пищи, дежурство и установка палаток на активной части маршрута осуществляется силами участников под руководством гида. Питание в Тбилиси в 1-й день, а также перекусы во время переездов (завтрак и обед во 2-й день, обед и ужин в 9-й день) оплачиваются самостоятельно.
Если у вас аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом.
Для приготовления еды и напитков мы используем кипячёную воду из ручьёв, родников и других открытых источников, также из них мы пополняем запасы питьевой воды во время переходов. Если вам такой вариант не подходит, можно кипятить воду вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.
Программа тура по дням
Прогулка по Тбилиси
Встречаемся и отправляемся знакомиться со столицей. Прогуляемся по широкому проспекту Руставели, рассмотрим архитектуру начала прошлого века, отражающую модные тенденции того времени. Пройдём по уютным улочкам Старого города и насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. По канатной дороге от набережной поднимемся до крепости Нарикала, откуда открывается завораживающий вид на город. Посмотрим на колоритные районы Абанотубани и Авлабари. Полюбуемся вечерним Тбилиси и отправимся на ужин в аутентичный ресторанчик.
Вечером вернёмся в гостиницу отдыхать перед следующим насыщенным днём.
Переезд в Местию, прогулка по городу
Рано утром на поезде едем в Зугдиди, столицу Мегрелии, откуда на автобусе отправимся до Местии — центра Сванетии. По дороге насладимся видами, словно придуманными художником: быстрыми реками и водопадами, широкими лугами и заснеженными вершинами. Несколько раз остановимся в живописных местах и у плотины Ингурской ГЭС — самой высокой на Кавказе.
По прибытии заселимся в уютный отель и погуляем по городу. Пройдём мимо традиционных домов и сванских башен, поднимемся на одну из них. Вечером поужинаем и подготовимся к походу — соберём рюкзаки, проверим снаряжение, пройдём инструктаж по безопасности от опытных гидов.
Переход в деревню Цвирми
Позавтракав, по канатной дороге поднимемся над Местией к вершине горы Зурульди. Будем идти между берёз и сосен, по альпийским лугам и зелёным долинам. Увидим белоснежные пики Главного Кавказского хребта, просторы Нижней и Верхней Сванетии и небольшие деревушки.
По тропе дойдём до горной деревни Цвирми, где мало что изменилось со времён Средневековья: пастухи выгуливают стада на лугах, крестьяне запасают сено и перевозят его на деревянных санях, запряжённых быками.
Прогуляемся словно по прошлому, зайдём в церковь 9 века и спустимся к ручью. Здесь установим палатки и будем отдыхать, наслаждаясь горным воздухом и чудесными видами.
Переход к селу Адиши
Утром начнём подъём в сторону белой пирамидальной вершины Тетнульд. Сначала дорога будет непростой, но скоро выровняется, и мы пойдём по покрытым цветами лугам, иногда переходя вброд горные речки.
Через несколько часов увидим башни ещё одного древнейшего сванского села — Адиши. Эта местность в Сванетии самая фотогеничная. Пройдёмся по улочкам, пофотографируем и поднимемся к месту нашей ночёвки. Звёздное небо, искры и тепло костра, горы вокруг — нас ждёт приятный и запоминающийся вечер.
Ледник Адиши, перевал Чхуднер, долина Ингури
В этот день отправимся к леднику Адиши в ярко-зелёной долине, где увидим поразительное зрелище — рождение горной реки и 2000-метровый ледопад.
Затем пойдём к перевалу Чхуднер (2670 м), по пути преодолев вброд реку. Если уровень воды будет слишком высок, перейдём водоём верхом на лошадях. С перевала спустимся в долину Халдесчала и полюбуемся каскадным водопадом. А после — отправимся в сторону заброшенной деревни Халде и долину Ингури.
Лагерь сегодня разобьём на окраине деревни, поэтому вечером будет возможность принять душ и попробовать ароматные грузинские хачапури.
Село Ушгули, возвращение в Местию
Сегодня продолжим путь налегке. Пройдём по караванной тропе над долиной Ингури мимо травяных ковров пастбищ и могущественных скал.
Во второй половине дня подойдём к селу Ушгули — самому известному высокогорному селу Сванетии у подножия высочайшей горы страны Шхары. Это более чем тысячелетний комплекс хорошо сохранившихся зданий и сооружений на фоне живописных вершин. Здесь насчитывается около 30 сванских башен — памятников раннего Средневековья и символов Сванетии. А в местных церквушках собраны старинные иконы и предметы быта.
Вечером вернёмся в уже знакомый гостевой дом в Местии, поужинаем и наберёмся сил перед второй частью треккинга.
Экскурсия в дом-музей, подъём к горным озёрам
Сегодня утром у вас будет свободное время — можно начать день с конной прогулки по окрестностям Местии (не входит в стоимость).
Затем вас ждёт экскурсия в дом-музей Михаила Хергиани, гордости Сванетии, альпиниста с мировым именем, который погиб на соревнованиях в Альпах. Его дом был построен в 14 веке, в нём до сих сохранились предметы интерьера тех времён. Вы услышите рассказ о судьбе спортсмена и о жизни сванов в древности.
После совершим подъём-треккинг к озёрам Корульди на высоту 2700 метров, где останемся на ночь.
Восхождение на Корульди, возвращение в Местию
Сегодня встанем пораньше и отправимся покорять вершину Корульди (3400 м). Дорога займёт около 3-4 часов, идти будем налегке. С набором высоты нам будут открываться всё более восхищающие виды вершин и сверкающих на солнце ледников Главного Кавказского хребта, бескрайних долины с россыпью небольших горных селений и на священной в Сванетии двурогой горы Ушба.
После насыщенного похода вернёмся в Местию, где в гостинице за праздничным ужином поделимся друг с другом впечатлениями от похода.
Пляж Анаклии, возвращение в Тбилиси
Утром поедем в Зугдиди, откуда сразу направимся к побережью — от Зугдиди до Анаклии всего 25 километров.
В курортном городе у нас будет несколько часов, чтобы накупаться, позагорать, насладиться сочными южными фруктами и солёным запахом моря.
Во второй половине дня вернёмся в Зугдиди, а оттуда — на поезде в Тбилиси (прибытие в столицу к 23:20). От вокзала вы самостоятельно отправитесь в аэропорт. При желании вы можете продолжить морской отдых в Анаклии или отправиться в Батуми (не входит в стоимость тура).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Билеты на поезда Тбилиси - Зугдиди и Зугдиди - Тбилиси (вагон 2-го класса)
- Все переезды по программе на заказном микроавтобусе
- Проживание
- Трёхразовое питание, начиная с ужина 2-го дня по завтрак 9-го дня
- Входные билеты в музей М. Хергиани
- Пешеходные экскурсии по Местии, Ушгули, Тбилиси
- Билеты на канатные дороги до крепости Нарикала и на гору Зурульди
- Входные билеты на смотровую площадку Ингури ГЭС
- Предоставление общественного снаряжения (2-4-местные палатки, кухонный набор, горелки)
- Навигационное оборудование (GPS-навигатор у гида)
- Групповая базовая аптечка
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание в Тбилиси в 1 день, перекусы во время переездов (завтрак и обед во 2-й день, обед и ужин в 9-й день)
- Прокат личного снаряжения (рюкзак, спальник и т. д.)
- Страховка на медицинские и транспортные расходы при несчастном случае
- Трансфер из/в аэропорт Тбилиси (около 10 евро)
- Переправа на лошади в 5-й день (около 3 евро, может не понадобиться)
- Подъём на внедорожнике до озёр Корульди (около 10 евро)
- Конная прогулка с местным проводником (около 15 евро с человека за 2 часа, по желанию)
- Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки