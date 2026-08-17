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Тур 2 в 1: Грузия и Армения. Древние святыни, природа и история трёх столиц

Побывать в Тбилиси и Ереване, подняться к церкви Гергети и полюбоваться Севаном, погулять по Мцхете
Отправиться в Грузию, затеряться на улочках Тбилиси, увидеть Мцхету и вид на слияние Куры и Арагви, вдохновивший Лермонтова? Или посетить Армению, поразиться масштабу озера Севан, ощутить покой в стенах древних
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монастырей и перенестись в античность, любуясь языческим храмом с колоннами. Предлагаем не выбирать — успеем всё за одно путешествие.

Вас ждут старинные и современные достопримечательности, природные просторы и архитектурные чудеса, невероятные виды и безграничное гостеприимство.

Тур 2 в 1: Грузия и Армения. Древние святыни, природа и история трёх столиц
Тур 2 в 1: Грузия и Армения. Древние святыни, природа и история трёх столиц
Тур 2 в 1: Грузия и Армения. Древние святыни, природа и история трёх столиц

Описание тура

Организационные детали

Необходим загранпаспорт.

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Тбилиси: храм Гергети, арка «Дружба народов», крепость Ананури и Жинвальское водохранилище

Выезжаем в ночь накануне, прибудем на границу в 5:30. Переход занимает от 1 часа. Отправимся в Тбилиси, а по пути увидим:

- храм Гергети — средневековая святыня на высоте 2170 м у подножия горы Казбек
- нарзанный водопад с минеральной водой
- Крестовый перевал — высшая точка на Военно-Грузинской дороге
- панорамная площадка «Дружба народов» — с яркой мозаикой и видом на Долину дьявола
- крепость Ананури — форпост 13 века на берегу Жинвальского водохранилища

По прибытии в Тбилиси — отдых, а вечером — прогулка по столице.

Дорога в Тбилиси: храм Гергети, арка «Дружба народов», крепость Ананури и Жинвальское водохранилищеДорога в Тбилиси: храм Гергети, арка «Дружба народов», крепость Ананури и Жинвальское водохранилищеДорога в Тбилиси: храм Гергети, арка «Дружба народов», крепость Ананури и Жинвальское водохранилище
2 день

Старый город, крепость Нарикала, Театр марионеток Резо Габриадзе

Начнём знакомиться с Тбилиси. Вас ждёт:

- Старый город — историческая часть города, построенная в 12 веке во времена правления царицы Тамары
- подъём на фуникулере к крепости Нарикала — крепостному комплексу различных эпох в Старом Тбилиси
- монумент «Мать-Грузия» в исторической части столицы на вершине холма Сололаки
- храм Сиони — главная святыня города, названная в честь Сионской горы
- проспект Шота Руставелли — главная центральная улица
- мост Мира — пешеходный стеклянный мост через реку Куру
- парк «Рике» — современное место отдыха
- Кафедральный собор Святой Троицы — третий по величине среди всех православных храмов мира
- театр марионеток Резо Габриадзе — здание будто сошло со страниц сказки

Старый город, крепость Нарикала, Театр марионеток Резо ГабриадзеСтарый город, крепость Нарикала, Театр марионеток Резо ГабриадзеСтарый город, крепость Нарикала, Театр марионеток Резо Габриадзе
3 день

Дорога в Ереван через монастыри и Севан

Отправимся в Ереван. Путь — не просто трансфер, а часть нашего приключения, ведь мы увидим монастыри Ахтала, Санаин и Севанаванк. А ещё полюбуемся Севаном — высокогорным озером, которое часто называют армянским морем.

Дорога в Ереван через монастыри и СеванДорога в Ереван через монастыри и СеванДорога в Ереван через монастыри и Севан
4 день

Ереван современный: "Каскад", площадь Независимости, поющие фонтаны и рынок "Вернисаж"

Будем исследовать Ереван. Перед вами во всей красе предстанут:

- церковь Григория Просветителя — самая большая в городе, резиденция главы Араратской епархии
- Северный проспект — 1,5-километровая пешеходная улица
- «Каскад» — гигантская лестница с террасами, клумбами, фонтанами и произведениями искусства
- площадь Независимости — некогда площадь Ленина. Её ансамбль составляют пять зданий, построенных в одном стиле: Дом правительства Армении, Дом министерств, Дом связи, музейный комплекс и гостиница
- поющие фонтаны — первые в СССР, им тогда аккомпанировал живой оркестр!
- рынок «Вернисаж» — торговые ряды с большим выбором сувениров

По желанию и за доплату — экскурсия по заводу «Арарат».

Ереван современный: "Каскад", площадь Независимости, поющие фонтаны и рынок "Вернисаж"Ереван современный: "Каскад", площадь Независимости, поющие фонтаны и рынок "Вернисаж"Ереван современный: "Каскад", площадь Независимости, поющие фонтаны и рынок "Вернисаж"
5 день

Святыни Армении: храмы Звартноц и Гарни, монастыри Гегард и Хор Вирап

Ереван увидели, пришло время поехать за его пределы — Армении есть чем вас удивить. Например:

- храм Звартноц — святыню возвели в 12 веке и, несмотря на сильные разрушения, она до сих пор покоряет величественной красотой
- храм Гарни — единственный языческий храм на территории СНГ, построенный в 1 веке
- монастырь Гегард — часть его залов, храмов и усыпальниц полностью высечена внутри базальтовых скал
- монастырь Хор Вирап — один из самых значимых в стране, откуда открывается лучший вид на Арарат

Святыни Армении: храмы Звартноц и Гарни, монастыри Гегард и Хор ВирапСвятыни Армении: храмы Звартноц и Гарни, монастыри Гегард и Хор ВирапСвятыни Армении: храмы Звартноц и Гарни, монастыри Гегард и Хор Вирап
6 день

Отъезд

Наше путешествие завершено, мы отправимся в Россию. А по пути заглянем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Увидим слияние Куры и Арагви, древние монастыри и мощёные улочки.

Прибудем в ваш город на следующий день.

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Трансфер из России до Тбилиси на комфортабельном минивэне - 10 000 ₽
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 3000 ₽
  • Входные билеты - 3000 драм (~660 ₽)
  • Экскурсия по заводу «Арарат» - 10 000 драм (~2200 ₽)
  • Подъём к монастырю Гергети - 60 лари (~1800 ₽) за машину, делится на 7 человек
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер возможен из: Краснодара, Усть-Лабинска, Тбилисской, Кропоткина, Гулькевичей, Армавира, Новокубанска, Невинномысска, Пятигорска, Минеральных Вод, Владикавказа. Примерно в 5:30 прибудем на границу с Грузией и отправимся в Тбилиси
Завершение: Доставим в вас обратно в город старта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Авторские групповые и индивидуальные маршруты по всему Кавказу и Закавказью из Краснодара, Армавира, Пятигорска, Минеральных Вод, Владикавказа и других городов. 13 лет делаем людей счастливыми!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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