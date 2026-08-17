Выезжаем в ночь накануне, прибудем на границу в 5:30. Переход занимает от 1 часа. Отправимся в Тбилиси, а по пути увидим:

- храм Гергети — средневековая святыня на высоте 2170 м у подножия горы Казбек

- нарзанный водопад с минеральной водой

- Крестовый перевал — высшая точка на Военно-Грузинской дороге

- панорамная площадка «Дружба народов» — с яркой мозаикой и видом на Долину дьявола

- крепость Ананури — форпост 13 века на берегу Жинвальского водохранилища

По прибытии в Тбилиси — отдых, а вечером — прогулка по столице.