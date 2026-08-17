Описание тура
Организационные детали
Необходим загранпаспорт.
Программа тура по дням
Дорога в Тбилиси: храм Гергети, арка «Дружба народов», крепость Ананури и Жинвальское водохранилище
Выезжаем в ночь накануне, прибудем на границу в 5:30. Переход занимает от 1 часа. Отправимся в Тбилиси, а по пути увидим:
- храм Гергети — средневековая святыня на высоте 2170 м у подножия горы Казбек
- нарзанный водопад с минеральной водой
- Крестовый перевал — высшая точка на Военно-Грузинской дороге
- панорамная площадка «Дружба народов» — с яркой мозаикой и видом на Долину дьявола
- крепость Ананури — форпост 13 века на берегу Жинвальского водохранилища
По прибытии в Тбилиси — отдых, а вечером — прогулка по столице.
Старый город, крепость Нарикала, Театр марионеток Резо Габриадзе
Начнём знакомиться с Тбилиси. Вас ждёт:
- Старый город — историческая часть города, построенная в 12 веке во времена правления царицы Тамары
- подъём на фуникулере к крепости Нарикала — крепостному комплексу различных эпох в Старом Тбилиси
- монумент «Мать-Грузия» в исторической части столицы на вершине холма Сололаки
- храм Сиони — главная святыня города, названная в честь Сионской горы
- проспект Шота Руставелли — главная центральная улица
- мост Мира — пешеходный стеклянный мост через реку Куру
- парк «Рике» — современное место отдыха
- Кафедральный собор Святой Троицы — третий по величине среди всех православных храмов мира
- театр марионеток Резо Габриадзе — здание будто сошло со страниц сказки
Дорога в Ереван через монастыри и Севан
Отправимся в Ереван. Путь — не просто трансфер, а часть нашего приключения, ведь мы увидим монастыри Ахтала, Санаин и Севанаванк. А ещё полюбуемся Севаном — высокогорным озером, которое часто называют армянским морем.
Ереван современный: "Каскад", площадь Независимости, поющие фонтаны и рынок "Вернисаж"
Будем исследовать Ереван. Перед вами во всей красе предстанут:
- церковь Григория Просветителя — самая большая в городе, резиденция главы Араратской епархии
- Северный проспект — 1,5-километровая пешеходная улица
- «Каскад» — гигантская лестница с террасами, клумбами, фонтанами и произведениями искусства
- площадь Независимости — некогда площадь Ленина. Её ансамбль составляют пять зданий, построенных в одном стиле: Дом правительства Армении, Дом министерств, Дом связи, музейный комплекс и гостиница
- поющие фонтаны — первые в СССР, им тогда аккомпанировал живой оркестр!
- рынок «Вернисаж» — торговые ряды с большим выбором сувениров
По желанию и за доплату — экскурсия по заводу «Арарат».
Святыни Армении: храмы Звартноц и Гарни, монастыри Гегард и Хор Вирап
Ереван увидели, пришло время поехать за его пределы — Армении есть чем вас удивить. Например:
- храм Звартноц — святыню возвели в 12 веке и, несмотря на сильные разрушения, она до сих пор покоряет величественной красотой
- храм Гарни — единственный языческий храм на территории СНГ, построенный в 1 веке
- монастырь Гегард — часть его залов, храмов и усыпальниц полностью высечена внутри базальтовых скал
- монастырь Хор Вирап — один из самых значимых в стране, откуда открывается лучший вид на Арарат
Отъезд
Наше путешествие завершено, мы отправимся в Россию. А по пути заглянем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Увидим слияние Куры и Арагви, древние монастыри и мощёные улочки.
Прибудем в ваш город на следующий день.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|30 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Трансфер из России до Тбилиси на комфортабельном минивэне - 10 000 ₽
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 3000 ₽
- Входные билеты - 3000 драм (~660 ₽)
- Экскурсия по заводу «Арарат» - 10 000 драм (~2200 ₽)
- Подъём к монастырю Гергети - 60 лари (~1800 ₽) за машину, делится на 7 человек
- Страховка