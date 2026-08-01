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Туры в Хор Вирап из Еревана

Найдено 3 тура в категории «Хор Вирап» в Тбилиси, цены от $970, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
На машине
10 дней
3 отзыва
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Попробовать грузинское вино, продегустировать армянский коньяк и погулять по колоритным столицам
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
24 авг в 00:00
7 сен в 00:00
$970 за человека
Солнце над Алазани и Араратом: отпуск в Грузии и Армении с дегустациями блюд и вин
На машине
Канатная дорога
10 дней
-
10%
Солнце над Алазани и Араратом: отпуск в Грузии и Армении с дегустациями блюд и вин
Тбилиси и Ереван, Кахетия и Севан, Боржоми, горы и святыни, вкусы и кавказское гостеприимство
Начало: Аэропорт Тбилиси, с 9:00. Возможна встреча в любое...
16 авг в 09:00
23 авг в 09:00
$1091$1212 за человека
Тур 2 в 1: Грузия и Армения. Древние святыни, природа и история трёх столиц
На машине
6 дней
Тур 2 в 1: Грузия и Армения. Древние святыни, природа и история трёх столиц
Побывать в Тбилиси и Ереване, подняться к церкви Гергети и полюбоваться Севаном, погулять по Мцхете
Начало: Трансфер возможен из: Краснодара, Усть-Лабинска, Т...
15 сен в 05:30
6 окт в 05:30
30 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Хор Вирап»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении;
  2. Солнце над Алазани и Араратом: отпуск в Грузии и Армении с дегустациями блюд и вин;
  3. Тур 2 в 1: Грузия и Армения. Древние святыни, природа и история трёх столиц.
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кахетия;
  2. Сигнахи;
  3. Боржоми;
  4. Монастырь Джвари;
  5. Крепость Нарикала;
  6. Уплисцихе;
  7. Казбеги;
  8. Старый Тбилиси;
  9. Монастырь Бодбе;
  10. Крепость Ананури.
Сколько стоит тур в Тбилиси в августе 2026
Сейчас в Тбилиси в категории "Хор Вирап" можно забронировать 3 тура от 970 до 30 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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