Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Попробовать грузинское вино, продегустировать армянский коньяк и погулять по колоритным столицам
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
24 авг в 00:00
7 сен в 00:00
$970 за человека
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10%
Солнце над Алазани и Араратом: отпуск в Грузии и Армении с дегустациями блюд и вин
Тбилиси и Ереван, Кахетия и Севан, Боржоми, горы и святыни, вкусы и кавказское гостеприимство
Начало: Аэропорт Тбилиси, с 9:00. Возможна встреча в любое...
16 авг в 09:00
23 авг в 09:00
$1091
$1212 за человека
Тур 2 в 1: Грузия и Армения. Древние святыни, природа и история трёх столиц
Побывать в Тбилиси и Ереване, подняться к церкви Гергети и полюбоваться Севаном, погулять по Мцхете
Начало: Трансфер возможен из: Краснодара, Усть-Лабинска, Т...
15 сен в 05:30
6 окт в 05:30
30 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Хор Вирап»
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