читать дальше и настоящий грузинский колорит сделали нашу поездку незабываемой! Видно, что Миша любит свою работу и свою страну и заражает этой любовью всех своих гостей. Крайне рекомендую Мишо как лучшего проводника в культуру, традиции и обычаи Грузии!!

Ездили с Мишей по Грузии. И он по-настоящему открыл для нас эту прекрасную страну. Его увлекательные истории и легенды, прекрасные тосты