Индивидуальный тур в Рачу, Лечхуми и Имеретию: невероятная природа и святыни Грузии
Увидеть церковь на столпе, спуститься в пещеру Прометея и подняться к «Девяти крестам»
Начало: Аэропорт/ваш отель в Тбилиси, точное время - по до...
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
$750 за всё до 6 чел.
Другая Имеретия для вас: увядающие промышленные города с инженером-строителем
Увидеть старые рудники и канатки, осмотреть советские мозаики и монументы и узнать, как жили шахтёры
Начало: Тбилиси, 8:00
24 мар в 08:00
31 мар в 08:00
$470 за всё до 4 чел.
Визитные карточки и потаённые уголки в удобном темпе: неделя в Грузии в своей компании
Посетить 2 столицы, полюбоваться колоннами Саирме, исследовать все крепости и святыни на своём пути
Начало: Аэропорт/ваш отель в Тбилиси, точное время - по до...
20 мар в 10:00
21 мар в 10:00
$2100 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ННикита18 декабря 2024Ездили с Мишей по Грузии. И он по-настоящему открыл для нас эту прекрасную страну. Его увлекательные истории и легенды, прекрасные тосты
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Чиатура»
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