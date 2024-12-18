Чиатура – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «Чиатура» в Тбилиси, цены от $470. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Индивидуальный тур в Рачу, Лечхуми и Имеретию: невероятная природа и святыни Грузии
На машине
3 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур в Рачу, Лечхуми и Имеретию: невероятная природа и святыни Грузии
Увидеть церковь на столпе, спуститься в пещеру Прометея и подняться к «Девяти крестам»
Начало: Аэропорт/ваш отель в Тбилиси, точное время - по до...
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
$750 за всё до 6 чел.
Другая Имеретия для вас: увядающие промышленные города с инженером-строителем
На машине
2 дня
Другая Имеретия для вас: увядающие промышленные города с инженером-строителем
Увидеть старые рудники и канатки, осмотреть советские мозаики и монументы и узнать, как жили шахтёры
Начало: Тбилиси, 8:00
24 мар в 08:00
31 мар в 08:00
$470 за всё до 4 чел.
Визитные карточки и потаённые уголки в удобном темпе: неделя в Грузии в своей компании
На машине
7 дней
Визитные карточки и потаённые уголки в удобном темпе: неделя в Грузии в своей компании
Посетить 2 столицы, полюбоваться колоннами Саирме, исследовать все крепости и святыни на своём пути
Начало: Аэропорт/ваш отель в Тбилиси, точное время - по до...
20 мар в 10:00
21 мар в 10:00
$2100 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на туры

  • Н
    Никита
    18 декабря 2024
    Индивидуальный тур в Рачу, Лечхуми и Имеретию: невероятная природа и святыни Грузии
    Ездили с Мишей по Грузии. И он по-настоящему открыл для нас эту прекрасную страну. Его увлекательные истории и легенды, прекрасные тосты
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    и настоящий грузинский колорит сделали нашу поездку незабываемой! Видно, что Миша любит свою работу и свою страну и заражает этой любовью всех своих гостей. Крайне рекомендую Мишо как лучшего проводника в культуру, традиции и обычаи Грузии!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Чиатура»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур в Рачу, Лечхуми и Имеретию: невероятная природа и святыни Грузии
  2. Другая Имеретия для вас: увядающие промышленные города с инженером-строителем
  3. Визитные карточки и потаённые уголки в удобном темпе: неделя в Грузии в своей компании
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Монастырь Джвари
  6. Алазанская долина
  7. Уплисцихе
  8. Серные бани
  9. Крепость Нарикала
  10. Мост мира
Сколько стоит тур в Тбилиси в марте 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Чиатура" можно забронировать 3 тура от 470 до 2100. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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